ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Başıboş siyasetçi ve başıboş belediye başkanı da en az "başıboş köpek sorunu" kadar önemli bir sorundur.
Başıboş mebus, başıboş bürokrat, başıboş memur sorunu da...
Aylardır Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın anormal zenginliğinden söz ediyorum...
Bu adam ne yazıyor diyen bir yetkili niye çıkmıyor?
Adam milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor...
Anormal zenginliğini milletten saklamak için kırk takla atıyor...
Birileri çıkıp da "Nereden buldun Zeydan Efendi?" demiyor...
Yaza yaza parmaklarım nasır tutu, ama olsun...
Bu kadar serveti nasıl yaptın Bay Zeydan Karalar?
İşte size yalanı ortaya koyan küçük bir belge...
"Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü ilan sırası 42353...
Ticaret Sicil No: 249118
Ünvanı Başkent Pres Çelik Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Arı Sanayi Sitesi 708 Sokak No: 34 Ostim Ankara...
Şirket ortaklarından Mehmet Çınar Yılgör 556 adet payı Zeydan Karalar'a devretmiştir. Şirket ortağı Mehmet Uzunöz 385 adet payı Volkan Karalar'a, yine Mehmet Uzunöz Mert Karalar'a devretmiştir..."
Başkan Zeydan Karalar, 2019 seçimlerinden bir yıl sonra Ankara'nın en büyük sanayi sitesi Ostim'de faaliyet gösteren bir şirketi devraldı?
Özgür Özel'i kandırmak için belediye önüne astığı afişe "Aile şirketi kuruluş tarihi 2008" diye yazdı. Okuyan, başkan olmadan önce şirket sahibi olduğunu sanacak.
Oysa şirketi 2020'de devralmış.
Uyanık, mal varlığının tamamını bile açıklamamış...
***Büyükşehir Belediyesi'nin Denetim Komisyon Raporu'na bir göz atalım...
***Arslan Reklam Murat Arslan'a 3 milyon 561 bin 916 lira, Batem Hafriyat'a 2 milyon 237 bin 925 lira, Seher Uzun'a ait BSEM Demir Doğrama firmasına 3 milyon 401 lira, Delta Mühendislik Ebru Öztürk'e 2 milyon 812 bin lira, Durmuş Ufuk Karınoğlu'na 4 milyon 345 bin lira, Düzgüner Yapı Meryem Düzgüner'e 2 milyon 190 bin 914 lira...