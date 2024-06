ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Başıboş siyasetçi ve başıboş belediye başkanı da en az "başıboş köpek sorunu" kadar önemli bir sorundur.

Başıboş mebus, başıboş bürokrat, başıboş memur sorunu da...

Aylardır Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın anormal zenginliğinden söz ediyorum...

Bu adam ne yazıyor diyen bir yetkili niye çıkmıyor?

Adam milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor...

Anormal zenginliğini milletten saklamak için kırk takla atıyor...

Birileri çıkıp da "Nereden buldun Zeydan Efendi?" demiyor...

Yaza yaza parmaklarım nasır tutu, ama olsun...

Bu kadar serveti nasıl yaptın Bay Zeydan Karalar?

İşte size yalanı ortaya koyan küçük bir belge...

"Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü ilan sırası 42353...

Ticaret Sicil No: 249118

Ünvanı Başkent Pres Çelik Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Arı Sanayi Sitesi 708 Sokak No: 34 Ostim Ankara...

Şirket ortaklarından Mehmet Çınar Yılgör 556 adet payı Zeydan Karalar'a devretmiştir. Şirket ortağı Mehmet Uzunöz 385 adet payı Volkan Karalar'a, yine Mehmet Uzunöz Mert Karalar'a devretmiştir..."

Başkan Zeydan Karalar, 2019 seçimlerinden bir yıl sonra Ankara'nın en büyük sanayi sitesi Ostim'de faaliyet gösteren bir şirketi devraldı?

Özgür Özel'i kandırmak için belediye önüne astığı afişe "Aile şirketi kuruluş tarihi 2008" diye yazdı. Okuyan, başkan olmadan önce şirket sahibi olduğunu sanacak.

Oysa şirketi 2020'de devralmış.

Uyanık, mal varlığının tamamını bile açıklamamış...

***

Büyükşehir Belediyesi'nin Denetim Komisyon Raporu'na bir göz atalım...2023'te Belediye Özel Kalem Müdürlüğü'nün bütçesi 82 milyon 551 bin 211 lira idi, herif bütçenin 72 milyon 956 bin 201 lira 70 kuruşunu harcadı...Doğrudan teminle satın almalar yaptı.Güya depremzedeleri Seyhan Oteli'nde konaklatmış...Bunun için belediye otele 408 bin 800 liralık fatura ödemiş.Oysa otelde konaklayan tek bir depremzede yok.Otelde depremzede ayağına CHP'li vekiller konaklamış.Aksırıp tıksırıncaya kadar yemiş içmişler, faturayı da belediye ödemiş...Rapora göre depremzedelere 7 milyon 929 bin 536 liralık yemek yedirilmiş...Bu da palavra... Yemek işini adamı olan Arı İki Gıda Tic. Ltd. Şti'ye vermiş ve firmaya milyonlar ödenmiş.5 milyon 130 bin liralık başka bir yemek faturası daha var.ARC firmasına 3 milyon 200 bin liraya yemek dağıtma işini vermiş...Zeydan Efendi yemek dağıtımını bile parayla yaptırmış...Denetleyen var mı? Doğru olup olmadığına bakan var mı?Ayrıca depremzedelere 400 kilo balık dağıtılmış...Bu alımları kim denetlemiş? Yalanınızı yesinler...3 milyon ton asfalt yalanı gibi yalanlar bunlar...

***

Arslan Reklam Murat Arslan'a 3 milyon 561 bin 916 lira, Batem Hafriyat'a 2 milyon 237 bin 925 lira, Seher Uzun'a ait BSEM Demir Doğrama firmasına 3 milyon 401 lira, Delta Mühendislik Ebru Öztürk'e 2 milyon 812 bin lira, Durmuş Ufuk Karınoğlu'na 4 milyon 345 bin lira, Düzgüner Yapı Meryem Düzgüner'e 2 milyon 190 bin 914 lira...Zeydan Karalar'ın ihalelerinde her işin adresi bellidir.Karalarkılıfıyla trilyonları aktardığı Arı Yemeğe 50 bin gıda kolisi işini de vermişti. Kolilerin içinde ne olduğunu bilen var mı?Dahası 50 bin koli mi dağıttılar?CHP'li başkanların belediyeleri yağma süreci devam ediyor.Bunlar belediyelerle birlikte ahlaki ve siyasi değerlerimizi de yağmalıyor.