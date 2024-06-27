ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Çukurova'nın CHP'li başkanlarının yağdanlığıdır İsmail Küçükkaya...

Sever zenginlere yağ çekmeyi, bir de Hüseyin Kış'ı...

Önceki sabah konuğu Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dı.

İsmail Küçükkaya, programında Karalar'a yalakalıkta sınır tanımadı!

Zengin konuk Zeydan Karalar olunca ortalık vıcık vıcık olur.

Öyle de oldu zaten.

İsmail eskiden Zeydan'ın fukara biri olduğunu söylerdi.

Ama şimdi kısa sürede Türkiye'nin en zengini hâline nasıl geldiğini soramadı!

İsmail programa başkanın kravat güzellemesiyle başladı:

- Kravatınız da çok şık, Nuray Hocam mı seçti?"

- Nuray Hocama da selamlar, çocuklar da iyi umarım..."

Breh, brehh!

Adamdaki yağ çekmeye bakın!

Programında Türkiye'nin hızla fakirleştiğini de konuştular!

İsmail Efendi, İsmail Efendi huuu!

Ekonomi bu kadar kötüyse(!) Zeydan ve ailesi ülkenin en zengini nasıl oldu?

Araya Zeydan akanın mal beyanından da bir not koyalım.

Astığı afişte herif seçim masraflarını cebinden karşıladığını yazmış(!)

Garibim 4.5 milyon da borçlanmış...

Yalancının!..

Nereden buldun yasası çıkıyor, Zeydan hesap verecek...

Bakalım o zaman onu kim koruyacak?

***

- Böyle iyi mi sayın genel başkan?

- CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Bey nasılsınız?

- Adamlarınızdan memnun musunuz?

"Mahalle yanarken deli saçını tararmış!" diye bir söz var ya...

Özgür Özel de öyle...

CHP'li belediye başkanları Özgür Özel'i, Özgür Özel de vatandaşı kandırıyor!

Sorsan CHP'li belediyelerde yapılan akraba atamaları iptal edildi!

Adamlar tüm akraba-i taallukatını belediyelere doldurdu be!

Özgür Bey bunları bilmiyor mu?

Elbette biliyor, biliyor da işine gelmiyor gerçeği söylemek!

Mesela Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yeğenleri Kubilay Aydoğan ve Hasan Aydoğan'ı belediyede önemli konuma getirdi.

Belediyeyi bu ikili yönetiyor desek yalan olmaz!

Başkanlar maaile keselerini doldurmanın derdinde!

Arada Veli Ağbaba gibilerin özel şovlarının parasını da ödüyorlar.

Gripin'in Malatya konser ücretini Seyhan Belediyesi ödedi.

***

Hortumcuları, gazeteci Rıfat Söylemez ile ben takip ediyorum...

Diğer arkadaşlar başka işlerle meşgul!

Şu sıra Seyhan ve Çukurova belediyelerinin ihale işleri gündemde.

Seyhan Belediyesi'nden ihale alacak müteahhitler, İrfan Doğan'ı bulacak...

Çünkü Zeydan Karalar'ın bu ilçelerde etkisi kalmadı.

Buraların patronu artık CHP'nin 2 numaralı ismi Burhanettin Bulut.

Seyhan ilçesi, Burhanettin Bulut'un iştahını kabartıyor...

Artık belediyenin ihalelerinde muhatap Başkan Oya Tekin değil.

İş ikinci adam Burhanettin Bulut'a bırakılmış gibi.

Bakalım araç kiralama, temizlik ve parkların bakım işi kime verilecek?

İddiaya göre Bulut'un 45 milyon liraya aldığı dükkânın borcu var.

Bir şekilde bu para ödenecek tabii...

Burhanettin Bulut her akşam yandaş TV kanalında boy gösterdiği için müteahhitlerin ona ulaşması zor.

İhale almayı düşünen müteahhitlerin, eski danışman-koruma şimdinin Özel Kalem Müdürü İrfan Doğan'a ulaşması şart.

***

BİR NOT: UYANIK CHP'Lİ

Memleket dernekleri üzerinden CHP'li belediyeleri sponsor yapan uyanık partili büyük paralar vuruyor. Meseleyi inceliyorum, uyanık siyasetçiyi yakında ifşa edeceğim...