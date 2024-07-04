ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Gazetecinin görevi, karartılan olaylara ışık tutmaktır; yağdanlık ve yalakalık yapmak değil. Antalya'ya alternatif olan Mersin'de gizli gizli neler oluyor?

FETÖ'ye okul yaparak hizmet eden kriptolar yine mi işbaşında?

Kimi yapsatçı, kimi otelci olarak FETÖ'ye hizmete devam mı?

Mersin'de kimler DEM-CHP koalisyonunda at oynatıyor?

Sureti haktan görünen kriptolar kimleri ağırlıyor?

Kripto FETÖ'cüler, Mersin'de üs kurdu, hepsini tek tek ifşa edeceğiz.

Şimdi, aslen Malatyalı olan Hüseyin Kış'tan söz edelim.

Hüseyin Kış, Mersin'in en zengini nasıl oldu?

Hangi özelliği nedeniyle Türk İş Dünyası Konfederasyonu'na alındı?

Derya Grup ne iş yapar?

Zenginliğinin arkasındaki iddialar doğru mu?

Belediye Başkanı Vahap Seçer ile olan yakınlıkları nereden geliyor?

1970'lerde küçük bir dükkândan imparatorluğa geçişin ilginç öyküsü...



HÜSEYİN KIŞ VE DERYA GRUP

Hüseyin Kış'ın medya maymunluğuna terfi edişinin sebebi gerçekleri gizlemek midir?

Kız kardeşi Gülcan Kış'ı CHP'den nasıl milletvekili yaptı?

Neden İsmail Küçükkaya'nın övgülerine hep mazhar oluyor Hüseyin Efendi?

Geçen yazımda sorduğum soruyu tekrar soruyorum: "Kışlar, Malatya'dan Mersin'e göç ettikleri yıllarda inşaat malzemeleri satan birinin yanında çalıştı mı?" Şimdi HYUNDAI bayisinin olduğu tarlada hızarcılık yaptılar mı?

Tahta parçalarını satarak mı geçindiler hep?

"Derya" isimli dükkân Hüseyin Kış'ın ilk işyeri olabilir mi?

Kış ailesinin bugün dudak uçuklatan servetinin kaynağı nedir?

"Güveni suistimal ettikleri" gibi iddialar var, doğru mu bunlar?

Sağlık sorunu yüzünden işini güven duyduğu Kışlar'a emanet eden oldu mu?

Mensubu olduğu STK'daki bazı isimler gibi o da mı emanete ihanet etti?

Ortada dolaşan yığınla iddia var, bunları sormak zorundayım.

Çünkü kamuoyu, Kış ailesinin bu büyük serveti nasıl elde ettiğini merak ediyor.

18 yaşında Malatya'dan Mersin'e gelen gencin Yeşilçam filmlerine taş çıkartan ilginç yaşam öyküsü...

Yakında...

Sahi "Nasıl becerdiniz Hüseyin Bey?"

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VE ERTAN LİMAN

Görevden alınan MESKİ Başkanı Ertan Liman'ın METRO şantiyesinde ne işi var? Belediye işlerinden sorumlu olduğunu söylüyor, bu doğru mu? Başkan Vahap Seçer, Ertan Liman'ı numaradan mı görevden aldı? Kontrol mühendislerinin yazdığı yazılara belediye neden cevap vermiyor? Açılacak davaların bilirkişilerine yargı sonuçlarını etkilemek için rüşvet verildiği iddiaları doğru mu?

Müşavir firmanın proje müdürü Can Sancar ile Tarık İrde'nin eski dost olduğu iddia ediliyor... Eski şirket onaylı mıydı? Onaylıysa neden gitti? O şirkete başka işler verildi mi? Belediye yöneticilerinin yakınları bu şirkette işe alındı mı? Onlara ihale verildi mi? MESKİ'de kaç bankamatikçi var? Konuş bakalım başkan!

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AVUKAT İBRAHİM EMRE VE ELİF

Titiz bekârlardan avukatım İbrahim Emre Ediboğlu nihayet gönlünün sultanını buldu. Meslektaşı Elif ile hafta sonu Sheraton Otel'de dünyaevine girecekler. İbrahim ve Elif kardeşime ömür boyu mutluluklar diliyorum.