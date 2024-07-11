ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kimse yalandan lataris(*) etmesin, seçimlere dört yıl var!

CHP, ortağı DEM ile birlikte seçim kararı alamaz!

İstedikleri kadar "lambaya püf" desinler!

Reis, Türkiye'nin altyapı meselesini büyük ölçüde bitirdi.

Milyarlık projelerin çoğu bitti. Artık gelen para cepte kalacak ve enflasyon düşecek, milletin yüzü güldüğü bir ortamda seçimler yapılacak...

O zaman yiyorsa "lambaya püf" de, "tencere-tava" havası at!

Bayram değil seyran değil CHP'nin fondaşlarında anket furyası başladı.

AK Parti'yi ikinci, hatta üçüncü parti gösteren anketler yayınlanıyor!

Hepsi vız gelir tırıs gider...

Uzun Adam gibi tecrübeli bir dünya lideri var karşınızda.

CEHAPE'nin erkenden algı çalışmasına başlanmasının sebebi belli.

Çünkü bu dört yılda nelerin değişeceğini anladı köftehorlar!

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Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'i istedikleri kadar taklit etsinler.

Yalancı Sedef Kabaş, "Basit bir yalanı sürekli tekrarlayın, kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" demişti.

Ardından da deprem için toplanan yardımlarla Erdoğan'a lüks yat yapıldığı yalanını üfürmüştü. Zerre kadar yüzü kızarmadan hem de.

Reis yıllarca yakası açılmadık ne yalanlarla uğraştı bilseniz.

Reis'i ortadan kaldırmak için kurulan tezgâhların haddi hesabı yok.

Özgür Özel tayfası, Fransa'da sol ittifakın kazanmasından medet umuyor.

Kimi patronlar anket şirketleriyle kol kola girerek "tarafsız" gibi görünen kemik yalayan gazetecilere siyasi operasyon çektiriyor!

Anket firma yöneticileri ise şirket yönetmiyor, politika yapıyor!

İstedikleri kadar operasyon çeksinler, istediği anketi yayınlasınlar...

Göreceksiniz onlar birbirlerini yiyecek.

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Hem CHP ne yaptı da anketlerde birinci parti çıkıyor?..

Hangi icraatı nedeniyle halkın teveccühünü aldı...

Kentsel dönüşüm mü yaptı İstanbul, Ankara ve İzmir'de; ne yaptı ne?

Yoksa işçileri sokağa döktükleri için mi halkın takdirini aldılar?

FETÖ, PKK, LGBT, DHKP-C ile işbirliği yaptıkları için mi yoksa?

Yandaşlara ihale verdikleri için mi anketlerde birinci çıkıyorlar?

Başkanlar makamda adam dövdükleri için mi yoksa birinci çıkıyorlar?

Söyleyin ulan hangisi?

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Adana Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili iddianame kabul edildi...

İzmir'deki bir yattan ihale dağıttığı da iddia edilen Mert Karalar neden iddianamede yok? Teknik ve fiziki takiple elde edilen deliller üzerine tutuklanan bir kadın ve birkaç reklamcı mı ihaleye fesat karıştırdı?

Şikâyette adı geçen Zeydan Karalar'ın oğlu Mert niye ortada yok?

Kim koruyor bunları?

İhbar mektubunda, Başkan Danışmanı Mürüvet Sızlı'dan "Mert Karalar'ın adamı" şeklinde söz edildi.

Mert Karalar'ın billboardları kontrol ettiğini sağır sultan bile biliyor ama iddianame bilmiyor?

İddianamede dikkat çeken bir başka şey de; ihale almak için rüşvet verenlerin, işlerini başkan danışmanı ve kontrolör memurla yürütmeleri...

Peki onca ihalenin şartnamesini kim hazırladı?

Komisyonlarda kimler görev yaptı?

Evraklarda kimlerin imzası var?

Yaklaşık maliyetleri kim belirledi?

O bürokratlar nerede?

"İhaleye fesat karıştırma" gibi çete suçunu bu kadın mı işledi?

Sahi bürokratik hiyerarşi gerektiren bunca işlemi bir kadın tek başına mı yaptı?

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Not:

Hüseyin Kış'tan cevap bekliyoruz...

Geçen hafta CHP'li Hüseyin Kış'a bazı sorular sorduk bekliyoruz Sayın Kış...

(*) lataris, çırpınma demek