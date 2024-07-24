ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Mama lobisi sayesinde mesele "köpek meselesi" görünümlü "laik-antilaik saflaşması"na döndü.

Hayvan Hakları Yasası üzerinden Erdoğan düşmanları kaos peşinde koşuyor!

Ekrem İmamoğlu'nun finansörü Murat Kapki, çocukları parçalayarak öldüren sokak köpeklerine milyonluk kampanyasıyla sahip çıktı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, köpekler üzerinden "Gezi" çağrısı yaptı.

FOX-NOW spikeri Gülbin Tosun, Başkan Erdoğan'ı ayaklanmayla tehdit etti.

CHP milletvekili, köpekten kaçarken ezilen çocuğun annesini neredeyse dövecekti.

Köpeklerin parçaladığı oğlu için Meclis'e gelen babaya yapılanlar...

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yasa çıksa bile CHP'li belediyelerin kanuna uymayacağını söyledi.

Hem söze bakın hem de söyleyene.

Adamlar iyi şımardı.

Yapılacak kalkışma için yem lobileri kesenin ağzını iyice açtı.

Aslında bunlar dilsiz hayvanları düşünmüyor.

Köpekler üzerinden fırtına koparmanın peşindeler.

Kısacası mesele köpek möpek değil anlayın artık.

PKK+FETÖ işbirliği ile seçim kazanan CHP isyan peşinde.

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Bunlarda ne vatan, ne millet ne de hayvan sevgisi var...15 Temmuz yazılarımda hep CHP'yi sorgularım; çünkü onlar market ve bankamatiklere koşarken vatan sevdalıları tankların önüne yatıyordu.CHP'li başkanlar bilerek 15 Temmuz anma törenlerine katılmıyor.PKK veya LGBT için bir etkinlik yapılsaydı kesin en önde olurlardı.15 Temmuz kanlı darbe girişimini anmayan sadece onlar mı?Bazı cemaatler de FETÖ lafını ağzına almıyor.Mesela Süleymancılar, mesela Kuytulcular...Millet 253 şehit, 3 bine yakın gazi sayesinde darbeyi önledi.Onlar da darbeyi sulandırmak içinvedeyip durdu.Oysa o gece yaşananlar Çanakkale Savaşı'yla eşdeğerdi...FETÖ başarsaydı kan gövdeyi götürecek, ülke bölünecekti.15 Temmuz'da korkusuzca tankların önüne yatan irade, Gazze'deki katliama rağmen cesurca bombalara göğüs geren iradedir. Nokta.

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O kanlı gece...

- Zekai Paşa:

"Tuğgeneral Semih Terzi vatan hainidir, onu karargâha girmeden öldür. Bu yolun sonunda şehadet var, hakkını helal et"

Ömer Halisdemir:

"Hakkım helal olsun, vatan sağolsun komutanım."

Bunlar Ömer Halisdemir'in ölümüne "tiyatro" dedi be!

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü..." Bu önemli günde CHP ve DEM'li belediye başkanları hep arazi oldu.

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar etkinlik öncesi tatile çıktı.

Destek aldığı FETÖ'cü abilerini kızdırmak istemedi?

Oya Tekin, Emrah Kozay ve Ali Demirçalı da etkinlikte yoktu, Mersin ve diğer illerdeki CHP'liler de.

Aynı kafadır Hayvan Hakları Kanunu'na uymayacağını söyleyen...

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GÖKSEL AYRANCİGİL

Haftanın yedi günü hayat devam ederken, alışveriş merkezleri, oteller 7 günü dolu dolu yaşarken, hemen her yerdeki kuaför salonları ve berberler 7 gün çalışmak zorunda iken Türkiye Berberler, Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, üyelerine pazar gününü kapattı.

Neden acaba? Ya da bu nasıl bir başkandır?

Başkanlar üyelerinin menfaatleri için çalışır, bu kime çalışıyor?

Bayram Efendi'yi Ankara'da bir kez görmüştüm...

O gün gözüm onu hiç tutmamıştı...

Yaptığı beni yanıltmadı...

Göksel Ayrancıgil boşuna isyan etmiyor...

Bayram Efendi hadi üyelerini düşünmedin peki düğünü, nikâhı olanı da mı düşünmedin?

Berberleri kendi hâline bırakın, isteyen kapatsın isteyen açsın arkadaş!