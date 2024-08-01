ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Filistin davası liderlerinden HAMAS lideri Haniye, alçakça ve vahşice şehit edildi.
Olay daha yeni, işin arkasında kimler olduğu belli.
Olayın neleri beraberinde getireceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Ülkemizde hayat devam ediyor...
Bir gazeteci olarak meydanı boş bırakmamak lazım.
Yoksa işgaller, ilhaklar kaçınılmaz olur...
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ifşa olunca satışını iptal etti...
Bana da çok öfkelendi, ağzından çıkanı kulağı duymadı.
Bir internet sitesine dikte ettirdiklerini WhatsApp'la bana yolladı.
Herif bizi CHP'li trollerle karıştırdı.
Arsayı sessiz sedasız satacaktı, oyununu bozunca çıldırdı.
Bize "100 lira fazla vereni getir satacağım" diyor.
Müteahhit olan sensin Ali; bu işleri de iyi bilirsin!
Biz kamunun bekçisiyiz, yanlışları duyurmakla mükellefiz.
Senin tanıdığın kafakola alınacak tiplerden değiliz.
***Belediye arsasını ucuza kapatan şahıs, CHP'li başkanın çok yakını çıktı.
***Ali Demirçalı ve gayriresmi ortakları organize şekilde Yüreğir'i ele geçirmenin peşinde. Biz ise yeni gelişmekte olan ilçeyi talandan kurtarmanın peşindeyiz.
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Gelelim esas meseleye.
"İhaleyi iptal ettim... 100 lira fazla verene veririm" lafları numara.
Atlı Spor Kulübü çevresindeki plan belli.
Bölgedeki arsalar çok kıymetli...
Çünkü orası on binlerin aktığı Şehir Hastanesi'nin hemen karşısında.
Orada yapılacak konut ve işyerleri acayip iş yapar.
Kaldı ki et de bıçak da Başkan Ali'nin elinde...
İmar'da yapılacak küçük bir oynama, konut ve işyerlerini ikiye katlar!
Orada hormonlu binalar yükselebilir...
Yoğunluk artırılınca gelsin milyonlar...
Yapılacak inşaatların da takipçisi olacağım.
Arsayı alacak emanetçiyi de takip edeceğim.
Düşünün bir kere 1.6 yoğunluğu 2.4 yoğunluğa çıkarınca olacakları.
Ne yaparsan yap Ali nefesim ensenizde olacak... Nokta.
Ah kurnaz Ali, ah doymadın gitti be...
Unutma bu ihtiras seni yiyecek!
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NOT:
Bundan böyle her Cuma www.takvim.com.tr'de de yazacağım. Sevgili SABAH okurlarıma duyurmak isterim.