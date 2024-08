ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Filistin davası liderlerinden HAMAS lideri Haniye, alçakça ve vahşice şehit edildi.

Olay daha yeni, işin arkasında kimler olduğu belli.

Olayın neleri beraberinde getireceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Ülkemizde hayat devam ediyor...

Bir gazeteci olarak meydanı boş bırakmamak lazım.

Yoksa işgaller, ilhaklar kaçınılmaz olur...

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ifşa olunca satışını iptal etti...

Bana da çok öfkelendi, ağzından çıkanı kulağı duymadı.

Bir internet sitesine dikte ettirdiklerini WhatsApp'la bana yolladı.

Herif bizi CHP'li trollerle karıştırdı.

Arsayı sessiz sedasız satacaktı, oyununu bozunca çıldırdı.

Bize "100 lira fazla vereni getir satacağım" diyor.

Müteahhit olan sensin Ali; bu işleri de iyi bilirsin!

Biz kamunun bekçisiyiz, yanlışları duyurmakla mükellefiz.

Senin tanıdığın kafakola alınacak tiplerden değiliz.

***

Belediye arsasını ucuza kapatan şahıs, CHP'li başkanın çok yakını çıktı.İsa Tuzcu ismini yazınca arsa tezgâhı bozuldu.Etekleri tutuşan Başkan Ali, internet medyasına saçma sapan laflar etti.dedi,dedi, "dedi. Dedi de dediyani.Bilirim konu arsa ve gayrimenkul olunca tüccar Ali'nin ağzının suyu akar...Adam Yüreğir halkının arazisini ucuza satmaya kalktı.Şimdi de laf kalabalığı yapıyor uyanık.Onu Memleket Partisi'nden iyi bilirler.31 Mart seçimlerinde AK Partili dönek Abdullah Torun'u aday yaptıran oydu.Herifin masraflarını karşıladı ve seçimi de az farkla kazandı.O koltuğa neden talip olduğu bu yaptıklarından belli.Ali kurnaz biridir ama hem aceleci hem de acemidir...6 ayı dolmadan gözünü nasıl kararttığını herkese gösterdi.

***

Ali Demirçalı ve gayriresmi ortakları organize şekilde Yüreğir'i ele geçirmenin peşinde. Biz ise yeni gelişmekte olan ilçeyi talandan kurtarmanın peşindeyiz.Ali Başkan arsayı aile dostu ve ortağı olan İsa Tuzcu'ya bilerek verdi.Tuzcu ile Ali Başkan, Şambayadı'nda birlikte konut yaptı.İmar A.Ş.'nin başına getirdiği Hakan Türe isimli şahıs da gayriresmi ortağı.Başkanın bu iki isimle olan yakınlığını bilmeyen yok!Kurnaz Ali, yeğenleriyle ilgili Genel Başkan Özgür Özel'i bile kandıran biridir.Bana da,demişti.. Omurgalı duruşu birgün sürdü.Sonra o makam babalarının yeriymiş gibi Reis'in fotoğrafını kaldırdı.

***

Gelelim esas meseleye.

"İhaleyi iptal ettim... 100 lira fazla verene veririm" lafları numara.

Atlı Spor Kulübü çevresindeki plan belli.

Bölgedeki arsalar çok kıymetli...

Çünkü orası on binlerin aktığı Şehir Hastanesi'nin hemen karşısında.

Orada yapılacak konut ve işyerleri acayip iş yapar.

Kaldı ki et de bıçak da Başkan Ali'nin elinde...

İmar'da yapılacak küçük bir oynama, konut ve işyerlerini ikiye katlar!

Orada hormonlu binalar yükselebilir...

Yoğunluk artırılınca gelsin milyonlar...

Yapılacak inşaatların da takipçisi olacağım.

Arsayı alacak emanetçiyi de takip edeceğim.

Düşünün bir kere 1.6 yoğunluğu 2.4 yoğunluğa çıkarınca olacakları.

Ne yaparsan yap Ali nefesim ensenizde olacak... Nokta.

Ah kurnaz Ali, ah doymadın gitti be...

Unutma bu ihtiras seni yiyecek!

***



NOT:

Bundan böyle her Cuma www.takvim.com.tr'de de yazacağım. Sevgili SABAH okurlarıma duyurmak isterim.