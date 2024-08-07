ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Belediyenin milyonlarının devletin gözü önünde nasıl çalındığını örnek vererek anlatayım:

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 31 Mart öncesi 100 bin paket kuru kahve, tepsiler, silikon eldivenler, mutfak önlükleri, çantalar ve powerbanklar ile 50 bin adet yardım kolisi için ihale açtı...

İhale, yandaş ve candaşlara verildi.

İhale bedeli yüz milyona yakın..

Belediyenin parası adrese teslim işlerde kolay çalınır!

Tezgâh başta kurulur ve mal teslim miktarları sırdır!

100 bin adet kuru kahveden bin tane verilse kim bilecek?

Çünkü noter tespiti yok ya da başka bir kontrol!

İhalede alınanların dağıtılıp dağıtılmadığı da sırdır!

ARI Yemekçilik'in aldığı 50 bin yardım kolisinden kaçı belediyeye geldi ve halka kaçı dağıtıldı belli değil?

İhaleyi alan ile veren arasında mangırlar böyle kırışılıyor.

CHP'li Başkan Semih Dizidar'a ait "Paragraf Baskı Reklam"a yatak ve ısıtıcı ihalesi verdi!

Adam da yüz liralık yatağı dört yüze fatura etti.

Kimse "Reklamcının yatakla ne işi var?" demedi!

Bu tür hırsızlıklar sıkı bir denetimle önlenir...

Başkanlığı döneminde Zeydan gibi zenginleşen başkanlara "Nereden buldun?" demek şarttır!

Adamın 2020'de Ankara'da devraldığı çelik, Adana'da ise mobilya fabrikası var! Bu çulsuz herif parayı nereden buldu?

Ayrıca okulu ve gayrimenkulleri var ve lüks bir villada yaşıyor...

MASAK bu zenginliğin kaynağını niye araştırmaz?

Bir mezbaha çalışanının oğlu olan başkana "Gömü mü buldun Zeydan Bey" demek bu kadar mı zor?

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CHP'li başkanlarda belediye logosunu değiştirme hastalığı başladı.Logo değiştirmek vurguna kapı açmaktır!Karalar Adana Belediyesi'nin, Vahap Seçer de Mersin Belediyesi'nin logosunu değiştirdi...İki belediyenin yeni logolarında LGBT algısı var.Karalar boşuna danışmanı İpek Sabah'ı, eşcinselleriniçin Almanya'ya göndermedi.Logosu değişen belediyenin tepeden tırnağa her şeyi değişir.Matbu evraklar, tabelalar, yönlendirmeler, araç giydirmeleri, belediye ile ilgili ne varsa değişir!Bu iş belediyeye milyonlarca liraya mal olur.İddiaya göre logo değişikliklerinin arakasında da oğul Mert var.Dünün fukarası Zeydan Karalar'ın böyle zengin olduğu, çil çil altın ve dolarları böyle edindiği iddia ediliyor!

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Başkan Ali Demirçalı da Yüreğir Belediyesi'nin logosunu değiştirme kararı aldı!İddiaya göre bu da Mert Karalar'ın başının altından çıktı.Ali Efendi göreve başladığındadiye ağlaşmıştı.Sonra da çok elzemmiş gibi logo değiştirme kararı aldı.Bu kararla milyonlarca liralık vurguna zemin hazırladı.Onlarca binanın tabelası, yüzlerce aracın giydirilmesi, yeni dijital tasarımlar, işçi ve zabıta üniformaları yenilenecek!Ali Efendi Yüreğir'i Mert Karalar'a arpalık yaptı.Büyükşehir Mert'e yetmedi yani!Yüreğir pervasız ve vicdansız bir vurgunun yeni adresi oldu.Müteahhit Ali ilçede yapacağı inşaatlar için Zeydan Efendi'ye muhtaç.Ali Efendi ise önceden yapılan parkları kendi yapmış gibiyalanıyla servis ediyor...Zeydan Karalar ve Burhanettin Bulut gibi CHP'liler ise yıllar önce yeni havalimanının yapılacağını biliyordu. Ama sustular. Havalimanı açılacağı gün de kışkırtma şovuna başladılar.Milleti keriz yerine koymayı bırakın be!