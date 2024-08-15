ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Aynen böyle beddua ettiler...

Rüşvetin belgesi olmaz derler ama şahidi olur!

"Bas parayı, al sırayı" sözleri CHP'li vekilleri nasıl da morarttı.

Hepsi dilini yuttu, kem küm bile edemediler.

Geçen hafta yazmıştım, Arsuz'da belediye meclis üyeliklerinin 1 milyon gibi bir rakamla satıldığını...

Daha önce de Nazan Savaş, eşi Lütfü Savaş'ın adaylığının çıkmaza girmesi üzerine "ATV'de Müge Anlı'ya çıkacağım" demişti... Kadının "Niye Müge Anlı'ya çıkacaksın" diye soranlara "Dolandırıldık" demesi boş değilmiş demek!

CHP'de adaylıkların parayla satıldığı iddiası yeni değil...

Parayla aday olanlar zarar etmemek için tarifeyi yüksek tutuyor.

***

***

Bu sözler üzerine salon alkıştan inledi.Vekiller ile il başkanının gıkı çıkmadı.Hiçbiridiyemedi.Paraları alıp listeleri yapan kimdi?İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve Bülent Tezcan.Hadi şimdi Adnan Karakaş'a cevap verin de görelim.Nazan Savaş boşuna Müge Anlı'ya gitmeyecekti.sözleriyle para verildiğini ima etti.Listeler hazırlanırken CHP milletvekilinin odasında poşet içinde 250 bin dolar bulunmuş ve paranın CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ait olduğu iddia edilmişti.

***

"Bas parayı, al sırayı" sözüyle vekil olan çok var.

Parayı bastırıp belediye başkanı ve meclis üyesi olan da...

CHP'de bu tezgâh hiç bitmeyecek...

Alışmış kudurmuştan beterdir sözünü unutmayın.

Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı olan CHP'li Cin Ali de eski AK Parti mebusu, dönek Abdullah Torun'u paraya boğarak YRP'den aday olmasını sağlamadı mı?

Türkiye'nin her yerinde para verenler CHP'den aday oldu.

Sadece Hatay, Adana ve Mersin'de değil tüm illerde "Bas parayı, al sırayı" kuralı işletildi.

***



BODRUM BELEDİYESİ

Muğla'nın dünyaca ünlü ilçesi Bodrum'u yiye yiye bitiremediler. Bodrum'da hep CHP'li adaylar kazandı.

Tıpkı İzmir'de olduğu gibi turistik ilçenin altyapı meseleleri ranta kurban edildi. Gelen yedi giden yedi...

CHP'nin Bodrum aşkı bitmez!

Âşıklardan biri de Ekrem İmamoğlu'nun adamı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'tir...

Adam neredeyse Bodrum'da yatıp kalkıyor.

Onayı olmadan belediyede kuş uçmuyor.

Belediye başkan yardımcısı, müdür, daire başkanı, danışman, genel sekreter ve yardımcıları Zeybek'in izniyle atanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise imar yolsuzluğu nedeniyle 2011 yılında bakanlıkça görevden alınan eski Güllük Belediye Başkanı Aytunç Kayrakçı'yı Veteriner işleri Müdürü yaptı.

CHP'li kimi belediye FETÖ'cü, kimi belediye PKK'lılarla doldu.

Görevden alınanlar bile önemli yerlere getirildi.

CHP'de eline beline sahip olamayan çok.

Bunlardan gay il başkanı da çıktı mebus da.

LGBT sevdalarının nereden geldiği belli.

***



Not:

Yarınki yazım www.takvim.com.tr'de olacak...

Her cuma Takvim'de yazacağım...