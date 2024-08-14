ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP halka hizmet etmez, edeni de sevmez!

Ekrem İmamoğlu gibi gezmeleri sever ama!

Erdoğan'ın hizmetlerine işte bu hastalıklı kafa karşı çıkıyor.

Marmaray, Osmangazi, Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı'na nasıl karşı çıktıklarını hatırlayın!

Çukurova Havalimanı'na karşı çıkan da aynı kafadır.

"15 Temmuz Köprüsü"nü yapmayan da...

Ar damarları yoktur bunların, utanmazlar!

Zeydan Karalar kıskandığı için köprüden belediye araçlarını geçirtmedi be! Fondaşlar ise havalimanının açılışını görmedi.

CHP'li Burhanettin Bulut, "Siz kapatın, biz açacağız" diyor.

Bulut'un karşı çıktığı yeni havalimanına önceki gün 74 uçak inip kalktı. 11 bin 108 yolcuya da hizmet verildi.

***

CHP'li belediyeler iktidar için fırsattı.

Bunlar oraları babasının çiftliğine döndürerek fırsat tepti.

Akrabalarını belediyelere aldı ve ihalelerden yolunu buldu.

Burhanettin Bulut rüya görüyor rüya!

Parayla yaptırdıkları palavra anketler başlarını döndürmüş.

Bunlar Erdoğan'ın tırnağı bile olamaz!

Hastalıklı zabıtayla intikam almalarına da şahit olduk!

Ali Demirçalı, "Binada kaçak var" yalanıyla 30 yıllık idari binamızı zabıtayla basmaya kalktı.

Bize sökmedi ama esnafın birine böyle yaptıklarını düşünün.

Adamın ocağına incir ağacı dikmezler mi?

Hastalıklı bu kafa iktidar olursa ülkeyi kan gölüne çevirirler.

***



ÇUKUROVA HAVALİMANI

Adana-Mersin arasında havalimanı yapılacağı yıllar önce biliniyordu, o zaman bu beyler neredeydi?

Yapılıp bittiğinde mi akılları başlarına geldi?

Millet bu kokmuş numaranızı yemez!

Çukurova Havalimanı muhteşem bir eser oldu.

Gazeteden havalimanına 20 dakikada ulaştım.

Hızlı trenle bu süre daha da kısalacak!

Ulaştırma Bakanı hemşerim Abdulkadir Uraloğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Basın Danışmanı Osman Bekar'ı ziyaret ettim.

Havalimanı muhteşemdi, Reis'ten ve katkısı olan herkesten Allah razı olsun...

***



15 TEMMUZ

Bu kafa, eski başkan Hüseyin Sözlü'yü diline dolamıştı.

Ama oğluyla birlikte belediyeyi tokatlayan kendisiydi.

Oya Tekin'in Cumhur İttifakı'na aba altından sopa göstermesi hoş değildi. Belediyeyi babasına çiftlik yapan Emrah Kozay'ın bu yaptığı da. Yüreğir'e bina dikmek için can atan Cin Ali de yanlış yolda... Önce sokakları adam gibi temizletsin...

Zeydan Efendi, Hüseyin Sözlü'nün temelini attığı "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nün yapımını durdurdu. "Yavuzlar Köprüsü"ne ise 5 yıl boyunca sadece baktı.

Seyhan Nehri'ne takılan altın kolye onu rahatsız etti.

Bu yüzden köprüye belediye araçlarını sokmadı.

Reis "Köprüden 18 milyon araç geçti" deyince şoke oldu.

Çünkü rakamlar yatırımın isabetli olduğunu göstermişti.

Bu işler belediyeyi hortumlamaya benzemez!

Bu hastalıklı kafanın iktidar olduğunu düşünsenize...

Neler yapacakları belli değil mi?

Hafta sonu Cin Ali, gazeteye geleceğini söylemişti.

Ya korktu ya da malum kişinin engeline takıldı.

Gelseydi ona Pozantı'da yediği haltı ve Ceyhan'ı soracaktık...

Ama mesele yok, buradan da sorarız biz!

***



Not:

Ulaştırma Bakanı hemşerim Abdulkadir Uraloğlu, çalışkan ve mütevazı biridir. Onu Trabzon Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı iken tanıdım.

O zaman ben de Sabah Trabzon Bölge Temsilcisi'ydim.

Osman Bekar ise bizden biri... İşi bilen iyi bir danışman... İnsan gurbette iken hemşerisini görünce nasıl seviniyor bilseniz.