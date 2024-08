ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Lütfü Savaş ile ilgili yazdığım iki cümle eşini çok kızdırmış. Öfkeli bir sesle asistanım Nesli'yi arayan Nazan Hanım, "Çabuk onu bana bağla" diyerek asistanıma çıkıştı.

Nesli, "Ersin Bey'i niye aradığını" sordu...

O delirmiş bir halde, "Çabukkk bana onu bağla, kocam hakkında yalan haber yaptı" dedi. Hemen "Bağla" dedim Nesli'ye..

Destursuz konuşunca, üslubunun bir hanımefendiye yakışmadığını söyledim, o da hemen telefonu yüzüme kapattı.

Sonra Nazan Savaş, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı: "Sabah Gazetesi'nden Ersin Ramoğlu iftira dolu bir haber yapmış. Kendisini aradım, konuşmama fırsat bile vermeden hakaret dolu sözler sarf etti."

Öğretim üyesine yalan söylemek de yakışmadı!

Ne hakaret ederiz ne de yüze telefon kapatırız!

Anlaşılan "kaybetmek" psikolojilerini iyice bozmuş...

Hem Lütfü Bey için yazdıklarımın nesi yalan Nazan Hanım?

"Depremde para dolu çantalarının peşine düştü, hemşerilerinin cenazeleri için araç vermedi...

Hüseyin Ata Kaşgöz, depremde ölen oğlunu taşıtacak araç bulamadı!"

Yalan mı değil mi Hüseyin Ata Kaşgöz'e sorun isterseniz.

Millet enkaz altında can çekişirken Lütfü Savaş itfaiye aracıyla yıkılan eve merdiven dayatıp valizlerini almadı mı?

Valizlerde paradan başka ne olabilir ki?

Bu kadar telaş boşuna yapılmaz hanımefendi!

Lütfü Efendi enkazda kurtarılmayı bekleyenler yerine valizlerini kurtarmak için uğraştı. Nokta!..

Yazdıklarım yalansa mahkemeye versinler, hodri meydan!

***



GÖKHAN ÖZKÖK

Gökhan Özkök isimli genç bir mühendisin önemli iddiaları var. Özkök, AK Parti'den Sarıçam Belediyesi meclis üyeliği ve il başkan yardımcılığı yapmış...

Genç bir mühendis olan Gökhan Özkök müthiş bir proje geliştirmiş.

Özkök'ün projesi Elon Musk'ın Twitter'ı ile Mark Zuckerberg'in Facebook'undan da öte bir proje bu.

Yani Özkök, Türkiye'nin ilk dijital bankasını kurmuş.

Bankanın adı "FUPS BANK!"

Diğer bankalar gibi BDDK'dan izinli bir banka.

Gökhan'ın iddiasına göre ortağı hisselerini sahte noter belgesiyle elinden almış!

Gencin hisselerini kim gasp etti?

Veya Özkök yalan mı söylüyor?

Hepsini öğrenip size anlatacağız!

***



KERİZCİ CEMAL

Dışarıda Amerika, Avrupa ve İsrail, içeride onun bunun uşakları, her gün bir başka yalanla Türkiye'yi karıştırmanın peşinde.

Bu tiplerle ilgili gereken niye yapılmaz?

Nuray Babacan her gün uydurduğu bir yalanla AK Parti'ye ve Reis'e manipülasyon yapıyor.

Uyanık adına da "kulis" diyor.

Sanki Reis il başkanı yapacak adam bulamamış veya teşkilatlar ile milletvekilleri kavgalıymış.

Yalanınızı yesinler be!

"Keriz silkeleyen" Cemal Enginyurt da "Mehmet Şimşek istifa etti" yalanıyla yatırımcılara büyük zarar verdi.

Yaptığı hainlik değilse nedir?

Şirret adamı manşetlerine taşıyan Sözcü Gazetesi bu tipsizi kurtarsın da görelim.

Kudurmuş gibi salyalı ağzıyla ona buna sataşan Cemal Efendi "yalancılığıyla" sabıkalı biri.

***



ÖZGÜR ÖZEL

Sosyal medyada Özgür Özel'le ilgili bir dedikodu fırtınası estiriliyor. Özel'in ayağının evinde geçirdiği kaza sonucu kırılmasının Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'la ne ilgisi var kardeşim?

Açık konuşsanıza...

***



TOLGA DEPÇİ

İddiaya göre Tolga Depçi, "Ben masonum, İzmir Mason Locası beni yeniden rektör yaptıracak" demiş.

Ve Reis için de ileri geri konuşmuş.

Ben inanmadım tabii!

Çünkü Depçi bu kadar akılsız olamaz!