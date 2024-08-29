ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Adana Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet" operasyonuyla ilgili polisin hazırladığı 878 sayfalık fezlekeyi sayfa sayfa okuyorum.

Her satırında talanın ve vurgunun belgesi var!

Dosyada ismen zikredilen Mert Karalar nasıl yırttı?

Teknik takip ve tapeler onu göstermesine rağmen ne oldu da bu uşak gözaltına alınmadı.

Fezleke "İşin başında Mert var" diye bağırırken hem de!

Banka hareketleri, ses kayıtları, fiziki takip görüntüleri, ihale tezgâhları, şirket ofislerinde hazırlatılan ihale şartnameleri ve milyonlarca liralık para hareketleri de onu işaret ediyor.

Polis titiz bir takiple rüşveti ve ihaleye fesat karıştıranları belgeledi.

Zeydan'ın oğlu Mert'i bu davadan kim uçurdu?

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878 sayfalık" dosyasının arama kısmınayazıldığında onlarca sayfada onun adı çıkıyor.Polis çeteyi fena yakalamış yani!Çetenin başı olarak Danışman Mürüvet Sızlı görünüyor.Ama polis, Sızlı adının geçtiği her yerde parantez açıp bir açıklama yapma ihtiyacı neden duymuş?Fezlekede Adana Belediyesi'nde tanıtım ihalelerine fesat karıştıranların isimleri tek tek yazılmış.Tahir Cem OĞULHAN (Eylül Ajans), Semih DİZDAR (Paragraf Reklam), Mürüvet SIZLI (A.B.B. Mert Karalar'ın adamı reklam sorumlusu) aynen böyle yazıyor.Mürüvet Sızlı, Mert'in akçeli işlerini yürüten isim.Ama iddianamede ve ifadelerde Mert'in adı yok!Ya sorulmamış ya da başka bir şey olmuş!..

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Fezlekede başka ilginç detaylar da var!Mert Karalar'ın isteği doğrultusunda CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na atanan Mete Çelebi'nin hesabına sadece 2022 yılında yatırılan paranın miktarı tam 2 milyon lira.Çelebi, reklam firmalarıyla nasıl bir ilişki içinde?İfadesinde Çelebi, CHP Adana İl Başkan Yardımcısı ve il sekreteri olarak görev yaptığını söylemiş.Hesabına yatan paralarla parti binası mı alınmış?İstanbul'daki il binasının alınması gibi mi olmuş satın alma?Mete Çelebi kimin temsilcisi ya da kayyumudur?Sevgili okurlar bu iş çok su kaldırır...Davanın üzerine gölge bulutları düştü bile.Adalet sağlayıcılara bir detay verelim; önemli çünkü.Mete Çelebi, rüşvet verenler ile Mert arasında aracı olabilir mi?Bir de polis fezlekeyedemiş...Yani dava, rüşvet almak vermekle sınırlı tutulmuş.Bu da dikkate değer bir başka konu.

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Başdanışman Mürüvet Sızlı neredeyse bir yıldır cezaevinde. Ama kadının imza yetkisi yok ki!Peki; imza yetkisi olan bürokratlar iddianamede niye yok?Mesela Türkan Eşli!Mesela Başkan Zeydan Karalar!Mesela Hasan Aydoğan!Dahası daire başkanları, genel sekreter yardımcıları ve müdürlerin hiçbiri yok ama Mürüvet Sızlı var.O memur değil ki...Sanıklar arasında Mert Karalar yok!Bu işte bir sihirbazlık var ama sihirbazlığı yapan kim?Sanıklar 16 Eylül'de ilk duruşmaya çıkacak!Savcı dosyayı daha titiz ve dikkatle incelemeli!Zeydan Efendi'nin adliyede ağırlığı var!Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana AK Parti içinde bazı isimler tarafından korunduğu iddiası da.876 sayfalık fezlekeyi noktası ve virgülüne kadar paylaşacağım.Türkiye'de bir büyükşehir belediyesi nasıl talan edilmiş herkes görsün istiyorum!16 Eylül'deki davayı da yakından takip edeceğimizin notunu buraya düşelim...Zeydan Karalar, ASKİ'nin kasasına el mi koymuş?Müteahhitler sıkıntıdaymış, başka problemler de var...