ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Çukurova'ya muhteşem bir havalimanı yapıldı.

CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri buna çok kızdı.

Başkan Zeydan Karalar topladığı üçbeş kişiye, "Şakirpaşa Nato'ya bağlı bir havalimanıydı kapatılmamalıydı" diyerek ucuz bir şov yaptı.

Adama sorarlar ama;

Yenisi nereye bağlı kardeşim!

Hem yeni havalimanı ile ilgili çalışma 30 yıl önce başladı.

O zaman neredeydiniz bay Zeydan?

Havalimanı yapıldıktan sonra mı aklınız başınıza geldi?

Zeydan efendi kıskanç ve inat biridir; hizmet adamı değil!

Dünyanın en güzel köprülerinden olan '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Reis'e inat belediye otobüslerini geçirtmedi!

Şakirpaşa Havalimanı ile ilgili tek çalışan başkan eski Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'tı...

Onlar Şakirpaşa çevresini yapılaşmaya kapatıp pistin boyunun uzatılmasını istiyordu.

Geriye kalan sadece lak lak yapıp durdu.

Üstelik Şakirpaşa Havaalanı kapatılmadı ki...

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Havalimanı Adana, Mersin ve Osmaniye illerine hizmet edecek.Hızlı trenle havalimanına ulaşım daha da kısalacak.Velhasıl Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölge ekonomisine katkısı büyük olacak.Muhalefet samimiyse turizm ve tarıma destek versin.Tarsus Kaymakamı ve Çukurova Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Akyüz, DHMİ Başmüdürü Seracettin Yıldırım ve KZV Havalimanları Genel Müdür Yardımcısı Göksu Güney ile havalimanını konuştuk.Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan havalimanına hassas bakıyor.Hepsi de 9 milyon yolcu rakamını yakalamanın peşinde.

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KZV Havalimanları Genel Müdür Yardımcısı Göksu Güney, yurt dışı direkt uçuşlar için çalışıyor. İngiltere ile görüşme halindeler.

Havalimanına artık geniş gövdeli uçaklar da inebiliyor.

Göksu Güney, "İstihdama katkı sağladık...Kargo binası bittikten sonra bölgenin ürünleri dünyaya açılacak. Çalışan sayımız 4 bin 500, çoğu Adana ve Mersin'den" dedi.

Muhalifler ise havalimanını karalamak için fırsat kolluyor.

Bagaj yalanını savuranların kime çalıştığı ortada.

Havalimanı Adana'ya 35, Mersin'e de 45 km uzaklıkta.

Ama Mersin-Adana polemiği yine durmuyor.

Çukurova Uluslararası Havalimanı CAT-II seviyesindedir.

Yolcu ve kargo terminali olarak iki terminal binası var.

110 bin metrekare büyüklükteki terminal 9 milyon yolcuya göre inşa edildi.

Bu şahane havalimanını bölgeye kazandıran Başkan Erdoğan'a ve diğer yetkililere bölge halkının teşekkür borcu var.

Çünkü 'Çukurova Uluslararası Havalimanı bölgenindir' nokta!

Akkuyu Nükleer Santrali'ne malzeme getiren devasa Antonov uçağı Şakirpaşa'ya inemezdi ama Çukurova'ya indi...

Bugün bu kadar...

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HAV BELLA

Kafayı sıyırdılar!

Başıboş Sokak Köpeği Derneği'nin CHP'li üyeleri, sokak hayvanları yasasına tepki için "Hav bella hav bella hav hav hav" diye şarkı yapmış...

CHP'li Tarsus Belediyesi'ne ait köpek barınağında ise hayvan katliamı var.

Yaralı, uyuzlu, keneli hayvanlar bir arada tutularak öldürülüyor.

Şoför Uğur Sürmeli, Ahmet Severse ve Veteriner Mehmet Demir ile ilgili iğrenç iddialar duydum.

Bunlarda vicdan yok mu?

İlaç yerine su sıkıp devletten ilaç parası almışlar.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan meseleye el attı.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ise barınakla ilgili iddiaları takip ediyor.

Sorsan CHP'liler hayvan severdir.

Ne kadar hayvan sevdikleri Tarsus barınağından belli...