ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Önce şu tespiti yapalım;

Küfür suç değilse küfürbaz Dilruba'yı niye tutukladınız?

Yok eğer suçsa küfreden kadını neden tahliye ettiniz?

Bu tutuklama ve tahliyeler CHP'nin ekmeğine yağ sürüyor!

Yargı Reis'e zarar vermek için mi böyle yapıyor?

Ve Özgür Özel Reis'e hakaret edenleri sahiplenerek, CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukları gizlemeye mi çalışıyor?

Günlerdir Zeydan Karalar'ın yönettiği Adana Belediyesi'ndeki rüşvet ile adrese teslim ihaleleri yazıyorum...

Kafamdan değil polis fezlekesinden bire bir aktarıyorum.

İhalelerin "adrese teslim" yapıldığı fezlekeden belli...

Tezgah şöyle işliyor;

Önce ihale alacaklar belirleniyor, sonra formalite bir ihale yapılıyor.

Yargı burada da CHP'ye toz kondurmuyor!

Polisin Adana Belediyesi'ne yönelik düzenlediği rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yolsuzluk ve rüşvet açıkça belli.

Bir kadınla, üç reklamcı tutuklu, asıl suçlular ortada yok!

Yakında onlar da tahliye edilirse şaşmam!

Zeydan Karalar'ın övündüğü üç alt geçit işi aynı firmaya verildi.

Yusuf Yıldız'ın YSF'si ve Erzurumlu Ahmet'in tanaz'ı...

Sonra Regulus, Arı 2 Yemekçilik, Paragraf Reklam, Aydoğan Ahşap, Eylül Ajans ve Karaoğlu Otomotiv...

Bunlar Zeydan'la büyüdü ve köşe oldu.

Belediye bunların vurgun ve yağma üssü oldu.

CHP utanmadan halka hizmet önceliktir nasıl diyor!

Hangisi halka hizmettir lan!

Zeydan'ın haramileri yağmalıyor, bu düzenden oğulları Mert ve Volkan karlı çıkıyor.

878 sayfalık fezlekede ihale kılıflı soygunların yapılma şeklini polis tespit etti.

İhale yapılmadan ihaleyi alacak kişi mal teslimi yapmış.

Kahve makinesi alım ihalesini CHP İl Başkan Yardımcısı Mete Çelebi tezgahlamış.

İhaleyi alan reklamcı Cem Oğulhan, ihalenin kendinde kalacağından o kadar emin ki iş bitmeden kahve makinelerini alıp belediyeye teslim etmiş.

Fezlekenin 276. sayfasında kahve makinası alım işini Mete Çelebi'nin tezgahladığı tapelere yansımış.

İhale ile ilgili medyada haberler çıkınca Tahir Cem Oğulhan, Mete Çelebi, Mürüvet Sızlı ve Cem Duman;

"evraklar üzerinde emniyet tarafından yapılacak incelemede herhangi bir sorun olmayacağına" dair görüş birliğine varmış.

Polisin adım adım kendilerini izlediğini bilmiyorlar...

Sırada billboard ihalesi var...

Mert Karalar'ın düğünü için alınan altınlar meselesi de...

Okurken küçük dilinizi yutacaksınız..

Sezgi Prodüksiyon'un 15 milyon 750 bin liraya aldığı ihaleyi Zeydan Karalar neden iptal etti.

Cezaevinde tutuklu reklamcının "Başkan onu yedirmez kimseye ya önemli bir güç ya" sözleriyle ne demek istedi.

Fezlekede her şey açık...

Ama suçluların tamamı neden cezaevinde değil.

Zeydan Başkanın bile dışarıda olmaması gerekir.

Fezlekede olanlar yarın www.takvim. com.tr de devam.

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BİLAL BAŞKAN İMAR TEZGAHINI GÖRMEDİN Mİ

İncirlik 10. Ana Jet Üssü'nün çevresi uçsuz bucaksız tarım alanlarıyla doluydu.

Sarıçam ilçe olduktan sonra ve buraya belediye kurulduktan sonra güzelim tarım arazileri betona döndü.

Sarıçam'da büyük rant var.

Sarıçam Belediyesi'ndeki kimi imar çalışanları ile CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi imar çalışanları arasından bunun için su sızmıyor. Aldıkları rüşvetleri pavyonlarda yedikleri iddia ediliyor.

Rüşvet çarkının ise bir dernek üzerinden yürüdüğü iddialar arasında.

Bilal Başkan kör mü görmüyor mu bu tezgahı?