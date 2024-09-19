ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Depremin arkasına sığınan bazı uyanıklar akıl almaz işler yapıyor!

Antakya'da Jan Baram isimli şahıs, orman arazisinde kendine şahane bir köşk yaptı...

Hiç çekinmedi, kanun manun takmadı adam!

Çevresine kendini "Can" olarak tanıtan Jan Baram önce sahte bir zilyet belgesi edindi...

Sonra o belgeye dayanarak orman arazisini işgale başladı.

Gittikçe işgali büyüten Baram, orman arazisinde kendine konforlu bir köşk yaptı, çevresini de yüksek duvarlarla çevirdi...

Depremde yerle bir olan Hatay'da insanlar barakalarda yaşarken Jan Efendi köşkünde keyif çatıyor.

İşgalci Baram'a Hatay halkının tepkisi büyük.

Antakya Orman İşletme Müdürlüğü işgalciye karşı dava açtı.

İki yıl süren 2019/239 esas no'lu dava bitti ve mahkeme orman arazisini işgal eden Jan Baram'ın uyduruk tapusunu iptal etti...

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Bir vatandaş elindeki sahte zilyet belgesini satılığa çıkardı.

Belgenin sahte olduğunu bilenler araziyi almaya yanaşmadı.

Müteahhitlik yapan Jan Baram, köyün en güzel yerindeki içi boş araziyi satın alarak buraya önce küçük bir ev kondurdu.

Giderek arazi ile evi de büyüten Jan bu sayede ormandan 15 dönüm araziyi işgal etti...

Çevresinin "Can" olarak tanıdığı Baram'ın yüksek beton duvarlarla çevirdiği köşk vatandaşları rahatsız etti.

Depremde her şeyini kaybeden insanlar Jan Baram'a sessiz kalanlara isyan etti ve "Bu köşkü sıradan bir vatandaş yapsaydı evi başına yıkarlardı... Bu adama niye ayrıcalık tanındı?" dedi.

Orman arazisi Hatay'ı kuşbakışı görecek bir yerde.

Yani işgal edilen arazi çok değerli...

Mahkemenin uyduruk tapuyu iptal kararı vatandaşları sevindirdi.

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ÜNİVERSİTEDE SAPIK VAR

Mersin Üniversitesi'nde üst düzey bir yetkilinin, aynı üniversitede görevli bir öğretim üyesinin eşiyle yasak aşkı dillere düştü.

MÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise iki müdür yardımcısı ve bir başhemşire yardımcısının porno iddiaları YÖK'e kadar gitti.

Bir başka iddia da üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne torpille alınan bir öğretim üyesiyle ilgili.

Alınacak öğretim üyesi kadrosuna Tunç Demirtaş ve Cihan Daban isimli iki kişi müracaat etti.

Jüri kriterlere uyan Daban yerine Tunç Demirtaş'ın öğretim üyesi olmasını kararlaştırdı.

Ancak Dr. Daban, jürinin diğer adaya torpil yaptığını iddia ederek Mersin İdare Mahkemesi'nde dava açtı...

İki yıl süren davayı kazanan Cihan Daban, mahkeme kararıyla öğretim üyesi oldu ve yaşadığı hak kayıplarını da aldı.

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Jüriden torpilli Tunç Demirtaş'a ne oldu derseniz?

Demirtaş, Mersin Üniversitesi'ne öğretim üyesi olamadı ama üniversite idaresi onu Bursa Uludağ Üniversitesi'ne memur yaptı.

Adamda ne şans var değil mi?

Mersin Üniversitesi herife iki yıl boyunca maaş ödedi...

Ödenen para geri alınmalıydı ama almadılar!

Torpilci bilim jürisi de cezalandırılmalıydı...

Öyle de yapılmadı.

Mersin 2'nci İdare Mahkemesi'nin 2022/1305 esas no'lu mahkeme kararı ortada.

Rektörlük makamını yanlış bilgilendirerek görevi kötüye kullanan jüri üyelerine ağır bir ceza verilmeliydi.

İskenderun Teknik Üniversitesi ile ilgili duyduğum akla ziyan işleri ise sonra yazacağım...

Çünkü soruşturma ve mahkemeler devam ediyor...

Rektör Tolga Depçi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'na ve YÖK'e yığınla şikâyetin gittiğini biliyorum.

Çünkü onlardan biri eski öğretim üyesi Candan Işık...

Kimi rektörler kafalarına göre üniversiteyi dizayn etmeye çalışırken kendilerini oraya atayan iradeye ihanet ediyor.