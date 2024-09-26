ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Ceyhan'ın CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar'a mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararının onanması CHP'lileri kızdırdı.

Burhanettin Bulut'un öfkesi daha fazlaydı.

CHP'li başkanlar Cin Ali (Demirçalı), Zeydan Karalar, Oya Tekin ve Emrah Kozay, Kadir Aydar'a destek olurken yargıya bir sürü laf ettiler.

Bu beyler Aydar'ın dosyasında ne olduğunu biliyor mu?

Yoksa iş olsun torba dolsun diye mi konuşuyorlar?

Fondaş basın ise alacağı para için susuyor.

Sahi Özgür Özel, Aydar'ı nasıl aday yaptı?

Mesele Burhanettin Bulut'un Halk TV'de dediği gibi değil. Aydar'ın dosyası bir hayli kabarık... İşte size küçük bir bölüm.

4 Ağustos 2017, Betül isimli kız arkadaşıyla geziye çıkan İlker Aydar kaza yaptı. Yaralanan Betül 38 gün komada kaldı. Kadir Aydar'ın yakın akrabası olan sürücü İlker Aydar ise 1.96 promil alkollüydü.

Kızın babası, kaza yapan aracın sigortası aleyhine dava açtı ve 193 bin 500 lira tazminat aldı.

Kadir Aydar'ın kardeşi CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, tehditle kızın babasından sigortanın verdiği parayı geri aldı. Ayrıca 45 bin liralık da senet imzalattı.

CHP'li Bulut'un es geçtiği dosya insanlık suçlarıyla dolu...

Mahkeme, zincirleme tehdit ve nitelikli yağmadan ceza verdi...

CHP'lilere göre bunlar suç değil mi yoksa?

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CHP'li Bulut, Kadir Aydar'ın ceza alma sebebini biliyor.

Ama mahkemeyi suçlamak onun işine geliyor...

Ekrem İmamoğlu gibi "Karar siyasi" demek daha cazip.

Mafyatik tipler ile PKK seviciler ve küfürbazları Atatürk'ün partisine doldurdular.

Mahkemeler böyle kararlar verince de "siyasi" diyorlar.

Bunlar laf kalabalığıyla yırtacaklarını sanıyorlar.

Burhanettin Efendi de abisi Zeydan gibi rant peşinde.

İhaleler dostlara gitsin ve gelsin milyonlar!

Bulut'un aldığı dükkân 50 milyonu aştı.Bu para nasıl ödenecek?

Hey yavrum hey...

Bu arada Dündarlar Çetesi ile Aydarlar Çetesi arasındaki savaş da devam ediyor. Geçen ay Ceyhan Otogarı'nda öldürülen Cengiz Dündar'ın yakınlarının, Aydarlar'a "Sıra sizde" mesajı gönderdiği iddia edildi.

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KURNAZA BAK SEN

CHP'li Zeydan Karalar, İller Bankası'nın yaptığı her işi kendine mal ediyor, iktidar temsilcileri seyrediyor!

İnsanlar sel sularının dolduğu sokakları şamyeli ile aşıp evlerine gitmeye çalışırken Zeydan Efendi'nin yüzü kızarmadı.

Cumhur İttifakı'nın hazırlatıp çıkardığı kredilerle yapılan işleri sahiplenen muhterise had bildirecek bir yiğit yok mu?

"Dev projeleri hayata geçiriyormuş", hadi ordan!

Eski ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna, "Projesi ve kredisi hazır olan işleri niye 2024'e kadar yapmadı" diye soruyor.

Karataş ve Ceyhan'ın hibe ve kredili şebeke değişim işinin 2017'de başladığını, Yumurtalık ve Tufanbeyli şebeke değişim proje ve kredisinin de tamam olduğunu belirtti.

Karalar 5 yıldır Kozan'ın şebekesini yapmadı.

Günlerdir polis fezlekesinden rüşvet ve ihale yolsuzluğunu yazıyoruz. Ama iktidar temsilcilerinden ses çıkmıyor...

3. Ağır Ceza, tutuklu 5 sanıktan üçünü tahliye etti.

10. Ağır Ceza'daki duruşma ise Mürüvet Sızlı ve Süleyman Aydoğan'ın, sağlık durumlarını gerekçe göstererek hastane kontrolü ve cezaevi değişikliği talebi yüzünden ertelendi.

Bu yüzden SEGBİS bağlantıları da yapılamadı.

Mahkeme başkanının değişmesi ve sanıkların taleplerinin incelenmesi için dava kasım ayının sonuna ertelendi.

Sanıkların avukatı Semih Gökayaz'ın çevirdiği iddia edilen filmleri de yazacağız elbet.