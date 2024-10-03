ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

"Herkes senin kucağında Mürüvet!"

Bu başlık bize ait değil. Eylül Ajans'ın sahibi Tahir Cem Oğulhan'ın...

10 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Cem'in tapelere yansıyan konuşmasının bir bölümü böyle.

Tahir Cem, Karalar'ın danışmanı Mürüvet Sızlı'ya diyor ki:

"Tüm reklamcılar Mürüvet Sızlı'nın kucağında!" Para orada dönüyor çünkü...

Evet para burada dönüyor...

Dönüyor ki Zeydan Karalar kanun manun takmıyor!

Herif billboardlar gibi led ekranların da ihalesini yapmadı.

Meralar gibi ecrimisille satmaya devam ediyor.

Yine belediyeyi zarara uğratıyor.

Semih Dizidar'a cezaevinde bile para kazandırdı.

CEM OĞULHAN:

"Semih'i yanlışlıkla aradım, ona fatura matura para pul işini ne yaptın dedim. O da başkandan 4 milyon aldık dedi."

Mürüvet Sızlı'nın ağzı açık kalıyor ve "Şaka yapıyosun!" diyor...

CEM OĞULHAN:

"Ben dahil herkes senin kucağındayız Mürüvet!"

Karalar ailesi sadece reklamcıları kucağa oturtmadı.

Yusuf Yıldız, Atanaz firmasının sahibi Ahmet Kutluk ve benzerleri, taleplerini Mürüvet Sızlı üzerinden yapıyordu...

Mürüvet Sızlı'nın, Zeydan'ın oğlu Mert'in belediyedeki adamı olduğu polis fezlekesinde özellikle belirtildi.

Sızlı için polis, "Mert Karalar'ın adamı" dedi.



CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN KİLİT

Meclisler, belediyelerin karar organlarıdır.

Başkanın yürütme yetkisini denetler, belediyenin bütçesini, plan ve programlarını kabul ederler. Ama çoğu için buralar rant makamı oldu.

Yürütme organı olan meclis üyeliği önemli bir görevdir. Bu yüzden parti ağaları bu makamları parayla satar.

Parayla meclis üyesi olanlar da parayı çıkarmanın yolunu arar.

Bu gerçeği 50 yıllık CHP üyesi olan Adnan Karakaş, CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu ve Nermin Yıldırım'ın gözünün içine baka baka açıkladı:

"Bas parayı, al sırayı dediniz. Sıralar böyle satıldı. Aldığınız paralar kefen paranız olsun!"

Rüşvetin belgesi olmaz ama şahidi olur!

"Bas parayı, al sırayı" sözleri vekilleri rahatsız etmedi. Çünkü söyledikleri doğruydu.

Arsuz'da belediye meclis üyeliğinin 1 milyon liraya satıldığını arkadaşımdan duydum.

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Artık CHP'de bu işler aleni yapılır oldu. Para verip düdüğü çalanlar şimdi rüşvet peşinde koşuyor.Meclis üyeliği bir geçim ve zenginleşme kapısı oldu. Bazı meclis üyelerinin Adana-Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'yı sıkıştırdığını duydum.Ama Cin Ali ketumdur konuşmaz.diyenlerdendir. Bir konuşsa neleranlatır neler.Bazı meclis üyelerinin para beklentisi içinde olduğu sağlam bir kaynaktan kulağıma geldi. İddiaya göre CHP meclis üyelerinden Ercan Yılmaz, Hacı Karaaslan, Ertan Sümer (milletvekili Orhan Sümer'in kardeşi), Ceyda Faruk, Süleyman Vahit Sırrıbaş ve Doğan Kılıç, muhalif üyelerle bir olup Başkan Demirçalı'yı çalıştırmamakta kararlı. Başkanın yapmak istediği her işe takoz koyuyorlar.CHP'li üyelerin müdürlüklerde iş takibi yaptığı iddiası var.Ne CHP'li paragöz meclis üyelerinin ne de Cin Ali'nin de peşini bırakırım. Yolsuzlukların takipçisi olacağım.Cin Ali çok sayıda arsayı niye bir günde yapıyor?Bu işin içinde bir cinlik mi var yoksa bir zorunluluk mu?Rekabeti mi önlemeye çalışıyor?Avanta bekleyen kim varsa ifşa edeceğiz.Kısacası halka hizmeti aksatanın gözyaşına bakmayacağız.