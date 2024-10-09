ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Adam cambazın biri...

Hatta usta bir hokkabaz...

İstanbul tekfuru, "Kanun tanımam deler geçerim" diyor!

Kurdun dişine kan değdi bir kere, durmaz artık.

Hokus pokusla milleti cambaza baktırıp duruyor.

Paralı uşaklarına "siyasi yasak" muhabbeti yaptırarak mahkemeye baskı kuruyor...

Ama adamın yumuşak karnı diploması!

O mesele herifin uykularını kaçırıyor.

Özgür Özel'e bel altı vuruşların sebebi de diplomadır!

Seni gidi kurnaz seni!

Senin için siyaset yasağına gerek yok oğlum...

Sen zaten otomatik olarak yasaklısın...

Ne diyor cumhurbaşkanı seçilme şartları?

"40 yaşını doldurmuş olmak."

Yaşta sorunun yok tamam...

Ama diğer şart sorun yaratıyor.

"Yükseköğrenim mezunu olmak!"

Bu durum sende yok oğlum...

Var da yok!

Bir de "Allah'ın sopası yok" derler...

Bundan âlâ sopa mı olur?

Yaptığın sahtekârlık gün gelir bumerang gibi sana döner.

Reis'in diplomasını diline dolayan alçaklar, hadi Ekrem'inkini de konuşsanıza...

Ama Saygı Öztürk gibi palavra keserek değil...

***

Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs'tan yatay geçişiyle ilgili sahtekârlığın ortaya çıkması, babasının ve ekibinin kimyasını bozdu.Tezgâhı Fuat Çelebioğlu'nun hazırladığı, işin içinde eski ANAP Trabzon mebusu Eyüp Aşık'ın adının geçtiği iddia ediliyor.Baba Hasan İmamoğlu'nun ANAP Merkez İlçe Başkanı olması bu uyduruk geçişte etkili oldu.Rahmetli Necmettin Karaduman'ın ve Orhan Karakullukçu'nun adından boşuna söz ediliyor.Dedik ya Allah'ın sopası yok!Sahtekârlık yaparsan gün gelir karşına dikilir...KKTC'deki YÖK muadili YÖDAK 1993'te kuruldu.O yıllar YÖK istese de Kıbrıs'taki bir üniversiteyi tanıyamazdı!Denklik işi baştan tıkalı yani.yapılamaz!Denklik 93-94'te konulmuş...Boşuna lataris etme oğlum!Senne demek olduğunu iyi bilirsin...O diploma geçersiz, yalanı dolanı bırak...

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Çaktırmıyor ama Ekrem'in büyük sıkıntısı var.Ninem yine haklı çıktı..."Yer-gök yeminlidir" derdi rahmetli...Er geç söylediğin yalan, yaptığın yanlış ortaya çıkar...Öyle de oldu... İşte çıktı...1990 senesinde Özel Girne Amerikan Üniversitesi'nin Türk üniversitelerinde hiçbir karşılığı yok...Siyasi yasağa da gerek kalmadı...Adamyasaklı zaten!YÖK eninde sonunda bir açıklama yapacaktır.Zamanını bekliyorlardır.O yılların fakülte genel sekreteri sağdır konuşabilir...Baba Hasan'ınsuya düştü yazık!Ekrem kendini var eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu yedi.Kılıçdaroğlu şimdi sinsi sinsi gülüyordur...Ekrem'in elemanı İsmail Saymaz, Gülşah Durbay iddiasını Kemal Kılıçdaroğlu'na dayatıp meseleyiuzak tutmaya çalışıyor ama yemezler oğlum.Bel altı vuruşlar Özgür Özel'in de Deniz Baykal gibi bırakıp gitmesini sağlamak içindir.Bu tezgâh da tutmadı Ekrem Efendi...

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Bu beceriksiz adam İstanbul'u borç alamaz hâle getirdi.Bakan Mehmet Şimşek'le buluşması, Paris ya da Roma gezisine para istemek için bile olabilir. Sosyal medyadan biri aşağıdaki tespiti yaptı:Ekrem İmamoğlu, sağcı değil.Solcu değil.Şeriatçı değil.Laik değil.Dindar değil.Atatürkçü hiç değil...Yağmur nereye yağarsa tarlayı oraya çeken birisidir.Bir yıl önce Feshane'de satanizm ve LGBT temalı sergi açıldı.Serginin hamisi İBB... İmamoğlu'na satanizm temalı heykel verildi. Bu zihniyete ülke teslim edilirse 1 yıla kalmaz devlet eliyle bakire kurban etme ayinleri bile başlar.