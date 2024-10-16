ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Aşağıdaki isimlere herkes dikkat etsin...

Çünkü hepsi mankurttur!

Bundan da asla vazgeçmezler!

Muammer Çalışkan, Ali Koçaklı, Ali Kazım Başaran, Aykut Fatih Doğan, Adnan Öge, Bahattin Özoğul, Bayram Ali Sivaslıoğlu, Betül Karalurt, Cengiz Gümüş, Doğan Turgut, Egemen Kardaş, Erdem Durukan, Erkin Karalar, Galip Şire, Hakkı Polat, Halil Kadı, Halil Oruçhan, Halim Tosunlu, Harun Şenel, Hasan Kavlak, Hüseyin Karabulut, İbrahim Orhan Gündüz, İlhami Balta, İsmail Burak, Mesut Yazar, Mehmet Özdoğru, Mehmet Taşkıran, Mehmet Ali Solak, Mehmet Rıza Yalınkaya, Muammer Beluk, Mustafa Erhan Çetinus, Meral Göktaş, Metin Tıraş, Ruhi Hallaçoğlu, Rüştü Buyuran, Seyfettin Alpat, Süleyman Erol Demirbaş, Ş.Üçgül, Tahir Acaroğlu, Yağmur Akkülah, Yakup Şevki Öztürk, Yusuf Epli ve Zekeriya Karaduman... Dahası da var...

Hepsi Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a Muhalefet ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından yargılandı...

Bunlar örgütün önemli adamlarıydı.

Yukarıda ismi olmayanlar parayla yırttılar...

Mersin, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş'ta niceleri var.

Onlar da hazır kıta iktidarın devrilmesini bekliyor.

***

Darbenin başarıya ulaşmasını da öyle beklemişlerdi.

Cezaevine girip çıkanlar hâlâ örgüte üye.

FETÖ onları kodeste bile besledi.

Hepsi paranın ve gücün sihrini tatmış.

Yani dişlerine kan değmiş bir kere...

Eroin bağımlısı gibiler, asla vazgeçmezler...

Yukarıdaki isimlerin hepsi CHP için çalıştı...

Hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun militanı oldu.

Ve AK Parti'yi ve Reis'i yıkmak için çalıştı.

Kılıçdaroğlu seçilseydi hepsi yırtmış, eski gücüne kavuşmuştu.

Yurtdışına kaçanlar da geri dönmüştü.

İhraç edilen hâkim ve savcılar da görevlerine iade edilecekti...

***

Halil Kadı'daki hıncını ve öfkesini gördüm.

Herif imkân bulsa Reis'i çiğ çiğ yiyecekti...

Halil böyle de diğerleri farklı mı?

Hepsi kuduruk vaziyette.

Düşünsenize, örgüt elemanısınız, adliyede ayakta karşılanıyor ve bir dediğiniz iki olmuyor.

Oğlunuzu istediğiniz fakülte veya işe sokuyorsunuz.

Böyle bir gücü kim bırakmak ister ki?

Firavun Fetullah gebermiş midir bilmem?

Hâlâ gözü kapalı ona biat eden köleleri var...

"Ama Ariel Şaron gibi çürüsün" diyen az ama.

MASAK, MİT, polis; FETÖ'den yırtanları izlemeli.

Onların ne yapıp ettiğinden haberleri olmalı!

Çok sinsidir bunlar, her şeyi yapabilirler...

Demedi demeyin...

***



BU BİR KOMPLO MU YOKSA BİR TEZGÂH MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çöp poşetine kim koydu?

AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, "CHP'li başkan, siyasi düşüncesinden ötürü yüzlerce işçiyi sokağa attı... CHP'li Yüreğir Belediye yönetimi, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını çöpe attı. Bunun peşini bırakmam" dedi.

Başkan Ali Demirçalı ise, "Bu bana yapılmış bir komplo.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hepimizin Cumhurbaşkanı'dır. Yapılan saygısızlık, hepimize yapılmıştır. Soruşturma açtık. Gereği yapılacaktır" dedi.

Demirçalı, skandalı yargıya taşıdığını belirterek, "Kim yapmışsa cezası verilsin... Elimizde kamera kayıtları var, yapanlar belli" dedi.

Olay savcıya intikal ettirildi.

Başkan Demirçalı bu komplonun peşini bırakmayacağını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapanlar cezasını çekecek" dedi.

Meclis üyesi olan CHP'li bazı kişilerin Ali Demirçalı'yı çalıştırmamak için ellerinden geleni yaptığını daha önce yazmıştım.