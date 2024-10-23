ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

FETÖ üyeleri asla vazgeçmez!

İblis öldü onlar vazgeçmedi, ganimet peşine düştü.

Cezaevleri onlar için "ödül" oldu!

PKK gibi FETÖ de ABD'nin kara gücüdür.

Devlet Bahçeli, Öcalan'dan örgütün feshini istedi.

Abdullah Öcalan'ın gücü yok ki.

Çünkü ipleri CIA ve MOSSAD'ın elinde.

PKK ve FETÖ terör örgütleri Amerika'nın yurtiçinde ve dışında verdiği her görevi yapmak zorundadır.

ABD'den boşuna Fetullah Gülen'i istemişiz.

Safça elemanlarını bize vereceğine inanmışız!

ABD, Gülen sonrasını bile planlamıştır.

Amacı İsrail gibi katil bir devletçiğe bizi sınırdaş yapıp Türkiye'yi bölüp parçalamaktır.

İyi ki başımızda Reis gibi biri var, darbe sırasında CHP iktidar olsaydı parçalanıp esir olmuştuk şimdi.

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Misal Halil Kadı, FETÖ'den vazgeçti mi sanıyorsunuz.

Diğer mankurtlar gibi o da vazgeçmedi, daha da bilenmiştir.

Muammer Çalışkan, Ali Koçaklı, Ali Kazım Başaran, Aykut Fatih Doğan, Adnan Öge, Bahattin Özoğul, Bayram Ali Sivaslıoğlu istese de FETÖ'den vazgeçemez!

Islah olmamış, daha azgınlaşmışlardır.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme, Terörizmin Finansmanı ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından yargılananların hiçbiri vazgeçmemiştir.

Ölüm haberi üzerine hüngür hüngür ağlamıştır hepsi.

Vazgeçemezler!

Çünkü ABD, Türkiye'den vazgeçmemiştir ki.

ABD Irak'ı da, Suriye'yi de, İran ile Türkiye'yi de bölmek istiyor.

Kısacası, PKK ve FETÖ ile mücadele, ABD ile mücadeledir.

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ÇGC ÖZGÜRLEŞMELİ

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, türbana taktığı için görevden alındı.

Dernekleri ele geçirenler maalesef bırakmak istemiyor.

Seçim meçim hikâye yani. Çünkü seçimi de kendilerine göre dizayn ediyorlar.

Soruşturulması gereken bir dernek de Adana'da var.

ÇGC'nin 20 yıldır yakasını bırakmayan Cafer Esendemir de soruşturulmalı!..

"Korku imparatorluğunu yıkacağız" diyerek Reis'e meydan okuyan biridir o.

Kınama yazılarıyla ve etkinliklere katılarak FETÖ'ye destek verdi.

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Bu adam ÇGC'yi siyasi ve ticari çıkarı için kullandı.

CHP'den aday adayı oldu, Erdoğan'a etmediği laf kalmadı.

Ve cemiyet sayesinde çocuklarına iş buldu.

Koltuğu sayesinde tarlasını arsaya, arsalarını da imara açtığı iddia edildi.

Gazeteciler ekonomik sıkıntı yaşarken o Zeydan Karalar gibi Adana'nın en varlıklı kişisi oldu.

FETÖ'den cezaevine girenlerin arkasında yer aldı?

Cafer aka bu yazıma da bir kınama gönderir mutlak.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Adana'dadır.

Üyeleri de Adanalı gazeteciler olmalı değil mi? Ama o koltuğunu korumak için yurdun dört bir yanından ÇGC'ye üye kaydetti.

Gelecek yıl seçim var.

Kurtul Çakın da aday.

Kurtul'un cemiyet için vizyon projelerini var.

Cafer Efendi bu yüzden telaşlı. Artık yeter Cafer Efendi.

Cemiyetin yakasından düş lütfen.

Bana başka yazılar yazdırma!

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ADANA SAĞLIK MÜDÜRÜ HALİL NACAR

Yenidoğan çetesinin yarattığı hassasiyet üzerine sabıkalı biri, Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'a "pandemide yoğun bakım" iftirası atarak çirkin bir algı operasyonu yürüttü.

Halil Nacar başarılı bir bürokrattır.

Daha da önemlisi halkın derdine derman olan, fakirin fukaranın yanında, sadece makamını değil insana gönlünü de açan bir tıpçıdır.

Sözün özü, kimsesizlerin kimsesidir Halil Nacar.

Aşağılık sinyalcilere onu yedirtmeyiz!

Teşkilatta her türlü filmi çevirenlere de tokadı vururuz.

Sabrımız tükendi, tek tek dosya açma zamanı geldi.