ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Cin Ali hariç, CHP'li başkanların çoğu zinaya yatkındır.

Cin Ali'nin karı kızla işi olmaz; o sadece parayı sever...

Ev satar para kazanır! Ev satamayınca parasını satar! O kadar yani...

Peki; ya diğerleri...

Onlar hem paraya hem karı kıza sevdalıdır.

İşin sonunu düşünmezler...

Dünün çulsuzu Zeydan Karalar, bugünün milyarderi oldu!..

Devlet sana, bana kuruşu sorar, ona niye sormuyor?

Zeydan Karalar'la ilgili benzer iddialar var ama aslı nedir bilmem.

Bildiğim tek şey, bu kafaya memleketin teslim edilemeyeceğidir!

İsrail, ABD sayesinde sınırımıza doğru ilerliyor!

Hâlâ bu gerçeği görmeyen ot kafalılar var.

Gazze, Lübnan, Suriye derken sırada Mısır ve İran var...

Katiller fırsat bulursa bize de saldıracak.

CHP bu tehlikeyi görmezlikten geliyor.

Yumurta kapıya dayanınca akıllanacaklar ama o zaman da iş işten geçmiş olacak.

CHP'lilerin çoğunun aklı zinada.

Türkiye'nin tek umudu Erdoğan'dır!

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İşte size canlı bir örnek!

Mersin-Mezitli Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, evinde evli belediye çalışanıyla yakalandı.

İddiaya göre Başkan Serkan Tuncer'i eşi basmış.

Üstelik kadın evli ve belediye çalışanı imiş.

Seçil Hanım çarşıda gezerken çocuğunun sesini dinlemek için kurulan ses sistemini açınca kulağına gelen inlemeler üzerine eve geri dönmüş.

Sessizce kapıyı açan kadın, kocasını yatakta kadınla uygunsuz vaziyette yakalamış.

Şoku atlatan kadın, kocası ile kadını uygunsuz vaziyette kameraya çektikten sonra hızla evden ayrılmış.

Haber yerel medyada bomba etkisi yapmış.

Başkan haberi inkâra kalkarak gazeteciyi suçlamış.

Gazeteci Ali Ekber Şen ise olayın doğru olduğunu belirterek, "Haberimin arkasındayım. Yayından sonra başkan beni tehdit etti, haberi kaldırmamı istedi. Haberime yalan dedi; eğer öyleyse beni mahkemeye versin" dedi.

Siyasi kulisler bu dedikoduyla çalkalanırken Vahap Seçer-Ali Mahir Başarır arasındaki kavganın büyük olduğu iddia edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde benzer çok skandal yaşandı.

Özel kalemde aşk ve para kavgası oldu. Pornosu elden ele dolaşan bir kadının müdür yapıldığı ve belediyenin diğer birimlerinde de benzer çirkinlikler yaşandığı iddia edildi.

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İMAMOĞLU'NUN HAMİSİ FONDAŞ ODATV

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iddialara ne İstanbul Üniversitesi'nden ne de YÖK'ten cevap geldi.

Fondaş Odatv ön alan haberlerine hız verdi: "Odatv, denklik ve diploma tartışmalarını bitiren belgeye ulaştı..." Vay vay vay!

1987 yılında Girne Amerikan Üniversitesi, Washington DC'deki Southeastern Üniversitesi'ne akredite işletme bölümü açmış.

Belgeyi Odatv bulmuş ama YÖK bulamamış öyle mi?

YÖK'ün ve İstanbul Üniversitesi'nin sessizliğine bakılırsa İmamoğlu'nun diploması yok hükmünde!

Zamanı gelince YÖK gümbür gümbür öter!

Ekrem gibi bir hokkabazı analar doğurmadı.

Çarçur ettiği milyonlar sorulunca kahvehane ağzıyla, "Vay efendim, yok efendim, yok şu, yok bu..." diyerek dalgasını geçiyor.

AK Partili Nurettin Canikli, tarihin en büyük yolsuzluğunu açıklıyor, Ekrem Efendi ise iddialara "Kuru gürültü" diyor.

Ama maalesef hâlâ ona tapanlar var.

Gelin de beyin yerine ot taşıyan kafalara yalancıyı anlatın.

Yani CHP bir yanda zinacı başkanlarla, diğer yanda da Ekrem gibilerle mi memleketi idare edecek?