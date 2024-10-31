ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Sakın 'olmaz, olamaz' demeyin!

Bal gibi oldu işte!

Zeydan Karalar, İBB Başkanı gibi otobüs tamirine milyarlar harcıyor!

Yani eski parayla katrilyonlar!

Kimlere ödendi derseniz?

Sabredin anlatacağım...

Hepsi tanıdık...

Halbuki bu kadar parayla sıfır otobüs alınabilir, bakımları da bedavaya gelebilirdi...

CHP'li Zeydan Karalar'ın aile boyu rant sağladığı işlerin başında, otobüslerinin tamir ve bakım işi geliyor.

Bakım yapılıp yapılmadığı yatan otobüslerden belli!

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Peki; milyarlık tamir ve bakım işinin arkasında kim var?Her yıl Zeydan Efendi'yi ikna etmeyi başaran tezgâhçı kim?Cevabı Ankara Kuşu'nun X hesabında...Soruyor adam:Sorular CHP'li belediyeleri haracakesene...Ama herif susuyor.Belki cevabını araştırmacı gazeteci(!) İsmail Saymaz bulur, bize de söyler...Yoksa işine gelmez mi söylemek...İsmail Küçükkaya her sabah Zeydan Karalar'a niye yalakalık yaptığını açıklar mı acaba?Veyayapımcıları Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Şule Aydın acaba vurgunun belgeselini yapar mı?Katrilyonluk vurgunu da anlatın be!

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O arkadaşın köylüsü Yusuf'a gelince.Adana'da 5.5 yıldır tamir işlerini birbiriyle ilişkili 3 firma alıyor.Zeydan Karalar adrese teslim ihaleleri hep 21/B, yani doğrudan teminle yapar...Şimdi de başrolde HANZADE firması var, BEYDAĞI ve YST firmaları da birlikte.Sicil Gazetesi'ndeki HANZADE ile BEYDAĞI şirketlerinin adresleri de, ortakları da aynı.YST firması Yusuf Yadoğlu'nun...Şirket hisseleri ve adresleri sürekli el değiştiriyor.Şirketler Antalya Konyaaltı ile Eskişehir Odunpazarı arasında gidip geliyorlar...

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Başkan Karalar, Hanzade, Beydağı ve YST'den vazgeçemez!Belediye 2022'de otobüslerin tamirbakım ve yedek parça işi için 85 milyon lira artı KDV ödedi.Sonra devreye HANZADE firması girdi.2023'te 90 günlük tamir için 37 milyon 800 bin lira ödendi.Ardından yılı tamamlamak için 30 günlük başka ihale açıldı.Ona da 16 milyon 500 bin lira ödedi.2023'te bu üç firmaya ödenen para 139 milyon 300 bin lira.Bir yılda üç ayrı sözleşme!Hepsi de aynı adresteki şirketler...Karalar'ın başkanlığı döneminde her iş bu firmalara verdi.Sizce bu ısrarın arkasında bir cinlik yok mu?

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Tweet'in son cümlesinde "Köylünüz olan Yusuf Bey bu işi alıp başka bir firmaya devretti mi?" deniliyor ya...

Meğer o Yusuf, Zeydan'ın parlattığı Yusuf'muş...

2024 yılı bakım ihalesi yaklaşık 300 milyon lira.

İhale yine HANZADE, BEYDAĞI VE YST'de kalacak!

Nasılsa ne devlet yetkilileri ne de AK Partililer bu milyarlık peşkeş işine bakmıyor!

Zeydan Karalar, firmalarla arasına kimseyi sokmaz!

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DARISI MERSİN'İN BAŞINA

Ekrem İmamoğlu, DEMPKK'lı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e sahip çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı gibi o da olaya "siyasi" dedi... Ulan adam Kandil'in adayı ve PKK'lı Remzi Kartal ile telefonlaşan biri... Dahası PKK'lılarla 695 kez görüşmüş. Bunun neresi siyasi, aloo...