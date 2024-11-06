ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Mardin, Batman ve Halfeti'nin PKK-DEM'li başkanları görevden alındı. Sıra Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçe belediyelerine geldi.

SGK ve işçi alacaklarını ödemeyen ama milyonluk konserler düzenleyen, kamu parasını hortumlayan CHP'li başkanlar da sırada...

CHP'nin DEM'den farkı kalmadı. Halka hizmet yerine başka odaklara hizmet edenler tek tek hesap verecek.

Zeydan Karalar ve Vahap Seçer'in kulakları çınlasın...

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel, PKK ile anılan vukuatlı başkanlara sahip çıkmaya devam etsin.

Özgür Özel, Ahmet Türk'e "Barış güvercini" demeyi sürdürsün.

Ekrem ile birlikte Batman ve Mardin'de nöbet tutsunlar.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir dosyasında Ahmet Özer'in PKK'lı bir teröristle adının birlikte geçmesi üzerine düğmeye basıldı.Polis aylar süren fiziki ve teknik takip yaptı.Önemli bilgilere böyle ulaşıldı.Ardından Özer gözaltına alındı.Bu gözaltı, İmamoğlu ve Özel'i çıldırttı.İkisi dediyerek algı yapmaya kalktı.Demek ki ikisi de hukuk bilmez birer kara cahil!Hüküm verilmeden sicilin temiz çıkacağını nasıl bilmezsiniz?Ekrem deyargılanırken aday oldu.Hüküm verilmiş olsaydı başkan olamazdı ki.Hüküm verilmesiyle de iş bitmiyor, kararı Yargıtay'ın onaması şart!

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Takipli dosyaların hepsi gizlidir beyler...Savcı kimseyedemez!dese dinlendiği anlaşılır!Ancak kesin hükümler adli sicile yansır!Sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı, kişi hakkında verilmiş cezaya ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararlarının kaydedildiği sistemdir.Anladın mı Ekrem Efendi...Soruşturmayla kişinin hak mahrumiyetine sebep olunmaz.Bir suç bulunamazsa ilgilisine takipsizlik verilir.Ama buna bilediyençıkar.Velhasıl sicil konusu yeniden düzenlenmelidir...

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Esenyurt'u küçük Kandil'e çeviren Ahmet Özer, meğer Diyarbakır'da örgüte sadakat yemini de etmiş.

Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atanması bir işaret fişeğidir...

Sıra CHP ve DEM'li belediyelere geldi demektir.

Mersin'in Toroslar ve Akdeniz belediyeleri sıradadır.

Toroslar Belediyesi'nin DEM'li meclis üyeleri aldıkları huzur haklarını bir havuzda topluyormuş.

İddiaya göre paralar dağa gönderilecek.

Ahmet Özer agresif kişiliğiyle de tanınıyor.

Arkasını aşiretine ve PKK'ya yasladığı iddia ediliyor.

Profesörlüğünü bile aşiret baskısıyla aldığı iddiası var.

Mersin Üniversitesi'nden atılması sıradan bir iş değil.

Kafa yapısına uygun Toros Üniversitesi'ne geçmesi de.

Arkadaşları onun için "Bilim adamı değil militan" diyor...

Ahmet Özer, çoluk çocuğunu belediyeye sokmakla yetinmemiş FETÖ'den ihraç edilen eski askerleri de belediyeye almış.

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ADANA'DAKİ BİR BELEDİYE BAŞKANININ AŞK OYUNLARI

1- Adana bir ilçe belediye başkanının Sheraton Otel'de yaşadığı aşk ve seks maceraları dillere düştü.

Dışarıdan bakan onu düzgün bir aile babası sanır.

Ama öyle biri değil hem yalancı hem...

İfşası yakındır.

2- Büyükşehir İmar'da o kadar büyük yolsuzluklar var ki polis operasyonunun gelmesi an meselesidir.

3- Cin Ali'nin Kozan Çarşısı filmleri önemli.

Başrolde yine yeğen Hasan var.

Yapılacak plan değişikliğiyle yakında Hilton'un arkasına yüksek binalar dikilecek...