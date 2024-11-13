ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

5 Ocak Adana'nın kurtuluşunda yoktu.
29 Ekim törenlerine de katılmamıştı.
10 Kasım'ı ise Dubai'den yayınladığı bir fotoğrafla geçiştirdi.
Herif haklı(!), çok çalıştı çokkk.
Elbette keyifli bir tatili hak etti.
Eşiyle birlikte Dubai'de milyon dolarlık odalarda keyif çatıyor.
Nasılsa adamda para çok.
Cepleri çil çil dolarlarla dolu.
Dubaracı Dubai'de gününü gün ediyor...
Yakışır ona!
Geçenlerde ilginç bir hikâye düştü önüme.
Birkaç etaptan oluşan bir su hikâyesi bu...
İhalelerin dolarla yapıldığı bir hikâye.
Başkanın duygusallığının yoğun olduğu bir hikâye.
İçme suyu arıtma tesisi 12 milyon euro iken dubaracı başkan 21 milyon dolara işi Ankara merkezli MİTAŞ İnşaat'a verdi.
İkinci etap ise arıtılan suyu Kozan'a getirecek 10 km'lik isale hattı. Tesadüfe bakın ki bu iş de 26 milyon 288 bin dolara MİTAŞ'a verildi.
Üçüncüsü, 14 milyon 369 bin dolarlık Kozan içme suyu şebekesi değişim işi...
***Skandal olay da şu:
***Esas skandal ise hibeyi hükümet marifetiyle Adana'ya veren Dünya Bankası uzmanlarının işin farkında olması...
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Yol kenarları su borularıyla dolu.
Eski ASKİ çalışanı "Proje Hüseyin Sözlü'nün" diyor, şoförün biri de "Yok canım işi Zeydan yaptı. Ben bunun için Zeydancıyım" dedi.
Ama iş Hüseyin Sözlü döneminde başladı...
Hibeleri ve kredileri İLBANK tarafından sağlandı.
Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçe merkezi ve köyleri bu projeyle suya kavuşacaktı.
Projenin Zeydan Karalar ile ne alakası var?
Ama halk çok daha su bekler.
İşe sahip çıkmayan AK Partililere de yazıklar olsun.
İş hükümetin kardeşim, neden sahip çıkmıyorsunuz?..
130 milyon dolarlık içme suyu projesini İLBANK yapıyor.
Hibe krediyle yapılan dev projeyi Zeydan'ın kendine mal edişine nasıl göz yumarsınız?
Kısacası "Yedigöze İçme Suyu" projesinden pis kokular geliyor...
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DANANIN KUYRUĞU KOPMA VAKTİ GELİYOR
Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvvet Sızlı, "Bana verilen söz tutulsun; cezaevinde artık dayanamıyorum" demiş.