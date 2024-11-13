ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

5 Ocak Adana'nın kurtuluşunda yoktu.

29 Ekim törenlerine de katılmamıştı.

10 Kasım'ı ise Dubai'den yayınladığı bir fotoğrafla geçiştirdi.

Herif haklı(!), çok çalıştı çokkk.

Elbette keyifli bir tatili hak etti.

Eşiyle birlikte Dubai'de milyon dolarlık odalarda keyif çatıyor.

Nasılsa adamda para çok.

Cepleri çil çil dolarlarla dolu.

Dubaracı Dubai'de gününü gün ediyor...

Yakışır ona!

Geçenlerde ilginç bir hikâye düştü önüme.

Birkaç etaptan oluşan bir su hikâyesi bu...

İhalelerin dolarla yapıldığı bir hikâye.

Başkanın duygusallığının yoğun olduğu bir hikâye.

İçme suyu arıtma tesisi 12 milyon euro iken dubaracı başkan 21 milyon dolara işi Ankara merkezli MİTAŞ İnşaat'a verdi.

İkinci etap ise arıtılan suyu Kozan'a getirecek 10 km'lik isale hattı. Tesadüfe bakın ki bu iş de 26 milyon 288 bin dolara MİTAŞ'a verildi.

Üçüncüsü, 14 milyon 369 bin dolarlık Kozan içme suyu şebekesi değişim işi...

***

Skandal olay da şu:Arıtılan suyu Kozan'a getirecek ana isale hattı yapılmamış.3 proje de bitmek üzere.Ama suyu Kozan'a getirecek hat ortada yok!Ne zaman yapılacağı da belli değil.Yani 2 milyar 200 binlik yatırım var ama suyu yok!Su olmadan arıtmayı neyle çalıştıracaksın Zeydan Efendi...Yedigöze' den su gelmezse Kozan'a nasıl su vereceksin? Yaptığınız göz boyamadan başka bir şey değil.Suyu olmayan ana isale hattı ve arıtma tesisi bitse ne olacak, bitmese ne olacak?Döviz üzerinden ihale verdiğiniz MİTAŞ İnşaat ile aranızda nasıl bir duygusal bağ var sayın başkan?MİTAŞ işi teslim edince tesisin garantisi başlayacak.Yani suyu olmayan tesisin garantisi su gelmeden dolacak...Hak edişleri imzalamak istemeyen bürokratlar sürgünle tehdit ediliyor. Dolaylı yollardan bize ulaşan teknik personel, Zeydan'ın MİTAŞ ile olan ilişkileri yüzünden ağır cezada yargılanmak istemiyor...

***

Esas skandal ise hibeyi hükümet marifetiyle Adana'ya veren Dünya Bankası uzmanlarının işin farkında olması...Arıtma tesisine gelecek suyu 2025 yılına kadar getirmezseniz 27 milyon dolarlık hibe, krediye çevrilecek...Bunun ihtarını bile yaptılar.Bu durum metrodan sonra Adana'ya sokulan ikinci kazık olur.ASKİ'yi denetleyen Sayıştay denetçileri, Mülkiye başmüfettişleri ve Cumhuriyet savcılarına ihbarımdır.İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü ise olaya göz yumuyor.Adana Bölge Müdürlüğü elemanları, eski İLBANK çalışanı olan CHP milletvekili Müzeyyen Şevkin'den mi korkuyor yoksa?

***

Yol kenarları su borularıyla dolu.

Eski ASKİ çalışanı "Proje Hüseyin Sözlü'nün" diyor, şoförün biri de "Yok canım işi Zeydan yaptı. Ben bunun için Zeydancıyım" dedi.

Ama iş Hüseyin Sözlü döneminde başladı...

Hibeleri ve kredileri İLBANK tarafından sağlandı.

Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçe merkezi ve köyleri bu projeyle suya kavuşacaktı.

Projenin Zeydan Karalar ile ne alakası var?

Ama halk çok daha su bekler.

İşe sahip çıkmayan AK Partililere de yazıklar olsun.

İş hükümetin kardeşim, neden sahip çıkmıyorsunuz?..

130 milyon dolarlık içme suyu projesini İLBANK yapıyor.

Hibe krediyle yapılan dev projeyi Zeydan'ın kendine mal edişine nasıl göz yumarsınız?

Kısacası "Yedigöze İçme Suyu" projesinden pis kokular geliyor...

***

DANANIN KUYRUĞU KOPMA VAKTİ GELİYOR



Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvvet Sızlı, "Bana verilen söz tutulsun; cezaevinde artık dayanamıyorum" demiş.