ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Adana'nın CHP'li Başkanı Zeydan Karalar ne zaman servetini sorgulasam ya da oğluyla ilgili bir yazı yazsam kafayı yiyor.

Kafayı yememek için tüyü bitmemiş yetim hakkına dokunma.

Ekrem İmamoğlu belediyenin parasını çaldığı için kodeste...

Gün yüzü de göremeyecek galiba.

Seni de aynı akıbet bekliyor.

O hırsızlık suçlamasından bile siyasi rant devşirmenin peşinde.

Ya sen neyin peşindesin?

Ben, başkanın servetini sorgularım; çünkü önceki hayatında fukara biriydi.

Hatta oğluna verecek 100 lirası yoktu...

Şimdi ise şaibeli servetinin hesabını veremiyor...

Çünkü "serveti hayatın olağan akışı" ile izah edilemiyor.

Zeydan Başkan, kirli işlere bulaştığı iddia edilen oğluyla ilgili yazılar yazılmasını da istemiyor.

Çünkü onu Adana belediye başkanlığına hazırlıyor...

"Mert'in Karpuzları" başlıklı yazımı dava ettiler...

Mert Karalar'ın belediye ve CHP ile bir alakası olmadığını, polis fezlekesinde ise adının tesadüfen geçtiğini iddia ettiği dava dilekçesi baştan sona yalanla dolu.

Yalanlar doğru kabul edilip dava açıldı...

Gazeteci arkadaşım Rıfat Söylemez'i de dava etmişler.

Kozlarımızı mahkemede paylaşacağız.

***

Özgür Özel fitne çıkarmak için meydan meydan geziyor.

Ekrem çalmış, yemiş, yedirmiş, asırlık CEHAPE'yi alavere dalavere ile ele geçirmiş, umurlarında mı?

PKK kendini lağvetmiş, onun için mesele mi?

Ekrem'in belediye parasını şirketine aktarması, fondaşları ihya etmesi ise Özel'i hiç ilgilendirmiyor.

Gelelim Zeydan Karalar'a...

Ben adamın kirli işlerini yazmaktan bıktım...

O antin kuntinle iş yapmaktan bıkmadı.

Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu Bilginay şirketi ile Baki Nugay'ın sahibi olduğu Barka şirketi, Karalar'a ne hatırlatır?

Zeydan Başkan, Baki Nugay'ı Topal İhsan'dan önce tanır...

Barka'ya Seyhan'ın çöp işini o verdi...

Hele 5 binlik çöp konteyner işi var ki evlere şenlik.

Konteynerleri nereye gömdün Zeydan Efendi?

Ham-hum mu oldular yoksa?

Baki Nugay'ın karısının FETÖ ile bağı nedir bilirsin?

ABD'de olduğu iddiaları doğru mudur başkan?

Karalar Büyükşehir'e seçilince Aziz İhsan Aktaş'a park bahçe bakım işini Yusuf Yıldız ile birlikte verdi.

Gördüğünüz gibi konu çok geniş.

***

Zeydan her pis işine maalesef valiyi ve savcıları alet ediyor.

Mal varlığı ve yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen Karalar, hakkındaki iddiaları güya Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e anlatmış.

Güya "İddialarla ilgili soruşturma açın" demiş.

Sayın Vali de kendisini yakından tanıdığı için böyle bir soruşturmaya gerek duymamış!

Bu yalanı herkese servis edip durmuş Bay Zeydan.

AK Partili önemli biri tarafından koruduğunu da söylemiş.

Karalar'a yakın biri bana anlattı bunları.

Bakanlık müfettişleri de iddiaları incelemiş ama bir şey bulamamış.

Zeydan Bey sırası geldi, şu takvim hırsızlığını da anlat hele.

Öyle bir takvim hırsızlığı ki aklınız şaşar.

Belediyelerin nasıl çalındığına çarpıcı bir örnektir bu...

Onu da yarına bırakalım...

***



ALİ DEMİRÇALI

Yapamıyorsun Ali...

Başkanlık işi sana göre değil.

Sen müteahhitliğe devam et, bu işi bırak.

Hesap veremeyenden, telefona bakamayandan başkan olmaz.

İnsanın aklına kırk türlü şey getiriyorsun be Ali.

Abdullah Torun ile pazarlığı Uğur Sayın'ın ofisinde yaptınız.

Yeniden Refah'ın diğer adaylarını da Demirçalı ile Zeydan Karalar destekledi.

Emlakçı Uğur Sayın şimdi Yüreğir'de Başkan Yardımcısı...

DEM ile irtibatı Avukat Vedat Özkan üzerinden sağladı.