ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bunlar iyice kafayı yedi...

Ağzından çıkanı kulakları duymaz oldu.

Özgür Efendi, hırsızı ve rüşvetçiyi korumaya ant içti.

"Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı hapisten de yener" dedi.

İnsan biraz ihtiyatlı olur, "hırsız"ın da suçu olduğunu düşünür.

Herif bodoslama gidiyor, balataları yanmış.

Başkanları, organize işlerin kitabını yazdı be!..

Zeydan'ın zenginliği mesela...

Herifteki zenginlik hayatın olağan akışına aykırı.

Devletin ilgili kurumları adama niye hesap sormaz?

CHP'li belediyelerin otobüs üzerinden yaptığı vurgunları bu köşeden hep yazarım.

Biri çıkıp da Zeydan'a "Bu ne" dedi mi?

Herif ötede beride önemli biri tarafından korunduğu palavrasını yayıp duruyor.

Bu yüzden mi ona hesap sorulmuyor?

Fezlekede adı geçen Mert Karalar'ı da o mu korudu?

Polis, tarihe not düşmek için ismine fezlekede yer verdi.

Dünün fukarası Karalar ailesi nasıl zengin oldu?

Servetinin kaynağını soran eden niye yok?

Karalar geçen yıl Adana Belediyesi'ne ait otobüslerin bakım ve onarımı için yandaş firmaya günde 1 milyon lira ödedi.

***

Başkan, TEMSA'dan aldığı otobüslerle şov yapıp durdu.

Acaba bunlar için de tamir parası ödeniyor mu?

Onların bakım garantisi yok mu?

1 milyonu ne için veriyor Zeydan Efendi?

Beydağı, Hanzade ve YST firmaları...

Karalar, başkanlığı sırasında işleri bu üç firmaya verdi.

Farklı firmalar olduğunu sanmayın.

Üçünün de adresleri aynı.

Ama İBB'deki operasyon Zeydan'ı korkuttu...

"Vazgeçtim, artık otobüslerin tamir ve bakımını kendi bünyemizde yapacağız" demeye başladı.

Zeydan'ın günahlarından arındığını sandım.

Saf adammışım, yanıldım.

Kamu kaynaklarını hortumlamaya alışmış bir kere.

Alışmış, kudurmuştan da betermiş meğer!

***

25 Ocak 2025'te açıklama yapan Karalar, taşeronlar tarafından yürütülen işlemlerin artık belediye personeli tarafından yapılacağını açıkladı.

Belediyeye alınan yedek parça alımları da arttı.

Mimarı, mühendisi ve müteahhidi yedek parça satmak için sıraya girdi.

Merak ediyorum, yedek parçalar belediyeye girdi mi?

Yoksa sadece faturaları mı girdi?

Sorunun cevabını yetkililer bulacak.

Başkan her ayın 10'unda milyonluk yedek parça alıyor.

Hani bu otobüsler yeniydi?

Peki Zeydan başkan otobüs tamirine her gün 1 milyon vermekten vazgeçer mi?

Vazgeçmedi, yeni bir tezgâh kurdu.

***

Villa komşusu Sedat Gül'e milyonlarca liralık iş kılıflı kıyak çekmeye devam etti.

Sedat Gül'e araç kiralamadan mezarlık yapımına, bina inşasından proje çizimine, hatta kaldırım ve yol yapımına kadar yığınla iş verdi...

Adamı meclis üyesi bile yaptı.

Meclis üyelerine ihale yasağı gelince adam üyelikten istifa etti.

Zeydan onu bu kez Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı yaptı.

Böylece Büyükşehir'in ballı ihaleleri nokta atışıyla hep Sedat Gül'ün şirketlerine gitti.

Otobüslerin tamir işine gelince...

Sedat Gül, Zeydan Abi'sinin referansıyla TEMSA yetkili servisi olmuş.

Artık belediye otobüslerini TEMSA'nın yetkili servisi olan Sedat Gül onaracak.

Yine milyonları Zeydan'ın villa komşusu hortumlayacak.

***



ÜÇKÂĞITÇI TIP MERKEZLERİ

Hastalardan gelen bilgiler doğrultusunda "tıp merkezleri" ile bazı "göz merkezleri"nde faturasız çok sayıda işlemin yapıldığı, hekimlerin bu merkezlerde düşük bedel üzerinden fatura düzenlediği iddia edildi.

Aynı durum Gaziantep'teki tıp ve göz merkezleri için de geçerli.