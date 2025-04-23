ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İstanbul'da Ekrem ve ekibine yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının yarattığı korku, yolsuzluk yapılan diğer illerdeki CHP'li belediyelere de sıçradı.

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar panik hâlinde...

"Korku dağları sarmış" derler ya!

Korku, sadece Zeydan ve ailesini değil, Adana Büyükşehir'deki bürokratları da sarmış meğer.

Ama korkunun ecele faydası yok!

Korkmakla tehlike önlenemez ki...

Şaibeli işler yaparken düşüneceksiniz bunu.

Mesela Zeydan Efendi'nin yumuşak karnı oğludur.

Ve Mert'in organize ettiği reklam işleridir.

Özellikle de billboard meselesidir!

Açık hava reklamlarının efendisi Mert Karalar ve reklamcı dostları için hazin son yakındır.

Başkan Karalar uyarımıza rağmen senelerce billboard ihalesini yapmadı, "ecrimisil" kılıflı tezgâhla işi idare etti.

***

Ecrimisilin kanunsuz olduğunu ilk ben yazdım.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda MASAK'ın hazırladığı rapor beni doğruladı.

Meralar ecrimisille kiralanır, belediye mecraları değil.

Belediye mecralarının ecrimisille kiralanması kanun dışıdır.

Ama İstanbul ve Adana'da bu tezgâhla kamu milyonlarca lira zarara uğratıldı.

İstanbul'daki billboard vurgununun bir benzeri Adana'da yaşandı.

Tek fark, organizatörler İstanbul'da tutuklandı, Adana'da tutuklanmadı.

Karalar iki yıl sonra yaptığı billboard ihalesini Mert'in arkadaşları kazanamayınca iptal etti.

Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli'nin bir tezgâhla ihaleyi Umut Şenol-Karma ortak girişimine verdiği iddia edildi.

Umut Şenol, ödemesi gereken parayı ödemedi.

Açık hava reklamları üzerinden yapılan vurgunu defalarca bu köşede yazdım.

Gazeteci Rıfat Söylemez ise radyoda dile getirdi.

İBB'de tutuklamalar başlayınca ve ısrarlı yayınlarımız sonrası Zeydan Efendi telaşlandı.

Belediye Basın Bürosu her satırı korku ve panik kokan ipe sapa gelmez bir açıklama yolladı.

***

Yapılan açıklamada sözleşmede olmayan GAİNTBOARD konusuna hiç değinilmedi.

Tezgâh yapılmamış gibi bir hâlleri var.

GAİNTBOARD şartnamede yoksa kuramazsınız.

Ama onlar kurdu hem de kaç tane...

Ekrem'in "nimet nimet" dediği İBB'de MASAK raporlarıyla tespit edilen kamu zararı GAİNTBOARD'lardan kaynaklı.

İstanbul'da suç olan GAİNTBOARD işi Adana'da suç sayılmıyor mu?

Bu haksız kazancın hesabı sorulmaz mı sandılar?

GAİNTBOARD meselesi Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ne kadar kamu zararına uğrattı?

Büyük billboardlara hangi bürokrat göz yumdu?

Ve Mert Karalar hangi bürokrata talimat verdi?

Gelelim asıl soruya...

15 Nisan'da Umut Şenol-Karma ortak girişiminin sözleşmesi feshedildi.

Açık hava reklam alanlarında yer alan reklamların faturasını kim kesti?

Para kimin cebine giriyor beyler?

Mert Karalar ile reklamcı kankileri, talanın neresinde? Fesih sonrası reklam alanlarını kim satıyor?

İlk günkü gibi Mert Karalar mı açık hava reklamlarında son sözü söylüyor yoksa?

***

Zeydan Efendi korktuğu için sözleşme dışı yapılan GAİNTBOARD'ların "sökülmesi" talimatını vermiş.

Kafa bu kadar çalışıyor demek!

MOBESE sistemini unuttun mu Zeydan Efendi?

Büyük paralara satılan bu reklam panolarının bulunduğu yerdeki MOBESE kameraları vurgun ve talanı çoktan kayıt altına almıştır...

O kayıtlardan reklam vereni, hangi gün hangi saatte o reklamların asıldığını da görebilir savcılar.

Yani kaçışın yok Zeydan Aga...

Unutma ki MOBESE reklamcı maskeli vurguncuyu da, hırsızı da yakalar!