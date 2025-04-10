ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CEHAPE'nin başının sokağı kışkırtarak İsrail'e zaman kazandırdığı iddiaları boş değil.

Özgür Özel'in "cunta" sözleri de öyle...

Başkan Erdoğan, bu sözler için Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı!

Aklı başına gelir mi, gelmez!

Çünkü bunlar parayı cebinden ödemez, partiye yıkar.

Aynısını CHP'li Ali Mahir Başarır yaptı.

CHP'nin tetikçisi Başarır'ın milyarlık garajında Mercedes, Audi ve Porsche'si var.

Halkın adamına bakın hele...

Garajda bir tane bile alt gelir grubunu temsilen araç yok!

Hepsi ultra lüks...

Arabalarını nasıl edindiğini bilmiyorum.

Ama bir avukat arkadaşının internetteki paylaşımı bize bu konuda fikir vermiyor değil tabii.

Ali Mahir, Avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret üstüne hakaret etmişti...

Mustafa Doğan da Ali Mahir ile birlikte Ahmet Şık ve Barış Terkoğlu'nu dava etti.

İftiracılardan toplam 257 bin lira tazminat kazandı.

Kazandığı tazminatları da Gazze'deki yetim çocuklara bağışladı.

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Garadaki lüks arabalara gelince...

Herif nedense sıradan bir markaya binmiyor...

Garajındaki Porsche'nin fiyatı 19 milyon 994 bin lira...

Mercedes 8 milyon lira...

En ucuzu ise Audi...

Onun da fiyatı 5 milyon 800 bin lira...

Ultra lüks arabalara biniyor ama fukara edebiyatı yapmaktan geri kalmıyor.

Mustafa Doğan İnal, kendisine hakaret eden Ali Mahir Başarır'a açtığı tazminat davalarının hepsini kazandı.

Ali Mahir Efendi, 170 bin lira tutarındaki tazminatı yatırmayınca garajındaki Porsche'ye haciz geldi.

Porsche'yi kurtarmanın derdine düşen CHP'li Başarır tazminat tutarını CHP'nin hesabından ödedi...

Grup Başkanvekili, kaybettiği tazminatı partiye ödetir de Özgür Özel ödetmez mi?

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Avukat İnal, X hesabından yayınladığı mesajda, "Ali Mahir'den toplam 170 bin lira tazminat aldık. Ama önce parayı ödemedi. Biz de Mercedes, Audi ve garajın gözbebeği klasik Porsche'sine yakalama çıkarttık. Ali Mahir'in provoke ettiği yurdum insanı, inşallah Ali Mahir'in klasik Porsche'sine yakalama çıkarttık diye bana kızmaz. Parayı onun hayatında olmayan Gazze'deki yetim ve yoksullara bağışlayacağız" dedi.

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ECE GÜNER

Ece Güner "görünürde" bir avukat. Ama Fransız vatandaşı.

"Kariyerine" silah tüccarı Adnan Kaşıkçı'nın özel asistanı olarak başlamış.

Hem de yaşı daha 18 iken...

Ece'nin üçüncü eşi CHP'li Erdoğan Toprak'tır.

Ece 2017 referandumu öncesi Reis aleyhine bir de kitap yazmıştır. Avukat Ece, Robert Murdoch'un yedieminidir.

Kâğıt üstünde patronudur.

İyi Parti'den mebus adayı oldu.

Sonra Ekrem'e destek için istifa etti.

2024'te ise Ekrem'in uluslararası danışmanı oldu.

Şimdi Ekrem Efendi'nin New York Times'taki yazısı ile karısı Dilek Hanım'ın Economist'te yayınlanan yazısını onun kaleme aldığı iddia edildi.

Kadın "müzmin" Erdoğan düşmanıdır.

Yurtdışında büyük "eylemler" planladığı iddia ediliyor.

Ece'nin babası da ilginç bir profildi.

AB Konseyi'nde memurken aniden Özal'ın özel kalemi oldu. Sonra da ANAP'tan milletvekili oldu.

Hem de Mesut Yılmaz'ın muhalefetine rağmen.

Şimdi Besim Tibuk'un LDP'sinde maaşlı Genel Başkan Vekili. Uluslararası ilaç tekelinin kurdurduğu derneğin de başında.

Bu ailenin "Rotschild, Murdoch" gibi çevrelerin Türkiye'deki uzantısı olduğu iddia ediliyor.

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ERAL OKULLARI

Eral Okulları, küçücük çocukları şarap fabrikasına götürecekti... Yazınca tezgâhı bozuldu.

Ama geziye onay veren ilçe milli eğitim müdürüne ne demeli... Ortada bir nema meselesi mi var yoksa?