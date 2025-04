ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Özgür Özel, İsrail'in ülkemizle bir savaşın eşiğine geldiğinin farkında değil mi yoksa önemsemiyor mu?

Son bir hafta içinde İsrail, Suriye'de kurmak istediğimiz 4 üs noktasını bombaladı.

Vermek istediği mesaj net: Suriye'den çekil, çekilmezsen sonraki hedefimiz Anadolu olacak!"

Özgür Efendi hâlâ tabanını Erdoğan nefretiyle doldurmanın peşinde.

"Cunta" lafının arkasında da bu var!

CHP Bursa-Gemlik teşkilatının önüne asılan afişte "Her gün biriniz bir gün hepiniz" şeklindeki ifadeler, kan akıtmak için gün saydıklarını gösteriyor.

Özel ve arkadaşları, "Yassıada zihniyetinin" temsilcisidir.

İmamoğlu dosyasında olanlar ABD'ye kaçıyor...

Dosyayı bilmeyenler ise operasyon çekildiğini sanıyor...

Oysa dosyanın içi silme suç dolu!

Yüklü maaşlarla devşirilen fondaşlar da adamın "melek" olduğuna milleti inandırmaya çalışıyor.

İsrail her an Suriye'deki Türk üslerini vurabilir.

Çıkabilecek İsrail-Türkiye savaşına hazır olmalıyız.

Ama Özgür Efendi adeta İsrail'e çalışıyor.

Çünkü CHP'nin sokak ve boykot çağrıları İsrail'in işini kolaylaştırmak içindir.

Siyonizmin sigortası CHP yöneticileridir.

CHP, küresel vesayetin de operasyon üssüdür.

Türkiye, DHKP-C ve MLKP'nin bir parçası haline gelen CHP ile bir an önce hesaplaşmalıdır. Nokta!

***

Türkiye'de faaliyet gösteren 168 siyasi parti içinde AK Parti 11 milyon 135 bin 306 üye ile zirvededir.

AK Parti'nin CHP'ye attığı üye farkı 9.5 milyondur!

Gençlik Kolları 1 milyon üyeyle siyasi partilerin toplam üye sayısının önündedir.

CHP'nin paralı anketçileri bu yüzden CHP-AK Parti arasındaki farkı çok gösteremiyor.

Yani AK Parti'nin halktaki karşılığını yok sayamıyorlar.

560 milyardan pay alan fondaşlar, istedikleri kadar hırsızı koruyan yazılar yazsın.

İstediği kadar vurguncuyu babalarından çok savunsun!

Vız gelir tırıs giderler...

Korkmadan doğruları yazmaya devam edeceğiz.

Hiçbir tehdit bizi gerçekleri yazmaktan alıkoyamaz.

4 yıl İETT'de motor ustası olarak çalışan Cihan Demirel'in eski oto parçalarını sıfır gibi taktıklarının itirafı fondaşları çok rahatsız etti.

Odatv hemen itiraflara "yalan" damgası vurdu.

***

Özgür Özel ikbali uğruna ülkeyi felakete sürüklüyor...

Halktan da bu iğrenç tabloyu izleyenler var.

Kuyruk acısı büyük olan Ertuğrul Özkök, intikam kokulu yazılarına hız verdi.

Neden acaba?

Konjonktürü uygun mu buldu dersiniz?

İmamoğlu cezaevinde Kuran-ı Kerim istemiş...

Tavsiyem Maide Suresi'nin 38. ayetini okuması.

Ama yetmez Yusuf Suresi'nin 73, 74, 75 ve 76. ayetlerini de okumalı.

Devletin elinde "kara kaplı" bir defter var.

Olan biten her şey bu deftere kaydedilir.

Devletimiz 1200 yıldır kimseye alacağını bırakmadı.

Yani hem içte hem dışta tahsilat zamanı geldi.

Ortadoğu'da yaklaşan fırtınanın hazırlıkları tamamdır!

Özgür Özel, Türkiye'ye yaklaşmakta olan tehlikeyi görmüyor mu?

Yoksa umurunda mı değil?

Kırmızı kart, ışık aç kapa, tencere- tava ve teröristleri polise saldırtma tezgâhı tutmayınca bu kez de ekonomiyi hedef aldı...

Ama millet hiçbirini takmadı...

"ATV izlemeyin" dedi millet inadına ATV izledi.

Bu yaşananlar olası bir CHP iktidarının fragmanıydı.

Kazara iktidar olurlarsa neler yapacaklarının tahmin etmek zor değil.