ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CE HA PE Genel Başkanı Özgür Özel utanmadan sıkılmadan İngiltere Başbakanı'na adeta yalvardı.

İmamoğlu New York Times, karısı Dilek de The Economist üzerinden ABD'den medet umdu.

Bu üçü BATI'nın ve ABD'nin aparatıymış meğer.

Sokakları çocuklara yaktıranlar, ölmüş annelere küfrettirenler çocuklar gözaltına alınınca 'vah vah' diyerek timsah gözyaşı döküyor.

Biri çıkıp "çocuğun ciğerinden et yeme" bedduası eden canavar babaya "Sen nasıl bir mahluksun?" demiyor.

Ve İBB çatısı altında 'organize' olan suç örgütünün temelinde İLBAK Holding'in olduğu iddiası var.

Küçük bir şirket olan İLBAK, Abdullah Gül'ün kardeşi Macit sayesinde füze gibi yükselerek 35 şirketli koca bir holdinge dönüştü. Gül'ün kardeşi görünürde şehir mobilya üreticisi.

Durak, totem gibi şeyler üretiyor ama ana şirketle iç içe.

İmamoğlu gözaltına alındığında Abdullah Gül FETÖ'cü Boydak'lar için sarf ettiği çabayı İmamoğlu için de gösterdi.

Elemanı Ali Babacan ise Saraçhane koştu.

"Şehir mobilyası" deyip de geçmeyin ha!.

İBB'nin İSTON şirketinin eski Genel Müdürü Ziya Gökmen Toygar'ın yaptığı İETT durak ihaleleri ile şaibeli ihaleleri incelenmeli mal varlığı da araştırılmalı.

Abdurrahim Karakoç şiirinde ne güzel söylemiş;

"Beden ölür çürür, cana bakın siz.

Kim kiminle yürür, ona bakın siz."

Operasyon elemanı Ekrem için sokağa koşanlar iddianame sonrası ne hale gelecek?

'Yamyamlığın' kitabını yazanları halini göreceğiz.

***

MARDİN'DEKİ TAŞ HIRSIZLARI



Onarılan ya da yeni yapılan devlet binalarında kullanılan taşlar mıcır ocağında üretilen kireç malzemesidir.

Bunlarla kaplanan taşlar düşer ve bina harabeye döner, alttan geçenler için de tehlike yaratır.

Mıcır ocaklarında üretilen taşın rengi çamur rengine döner.

Midyat, Savur ve Şanlıurfa taşları ise ponza görünümlüdür kirlenir ve küflenir, pis kokarlar!.

Ruhsatsız ocaklarda üretilen bu taşlar kenti siyaha boyar.

Ruhsatsız ocaklarda üretilen bu taşlar yüzünden devlet vergi kaybına uğrar.

Bu ayıplı taşlarla büyük vurgun yapılıyor.

Kaçak taş üreticileri neden denetlenmiyor?

Mardin'in inşasında vazgeçilmeyen taş, Mardin taşıdır.

Üstün özelikleri olan bu taş 8000 yıldır her türlü hava koşulu ile mücadele edecek kimyasalı barındırır.

Kültürel mirasın korunmasından sorumlu "Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu" ile kamu binalarını ihale edenler hırsızla kol kola mı girmiş yoksa?

Alooo duydunuz mu?

***

ERAL OKULLARI



Adana'daki özel Eral Okulları 11-12 Nisan'da öğrencilerini Kapadokya'ya götürecek.

Bunun için velilerden 6 bin lira istenmiş.

Gezinin programında şarap fabrikası ziyareti de var.

Minik çocukları şarap fabrikasına götürmek ne iş beyler?

Dersle alakası nedir?

Durumu sayın Vali Yavuz Selim KÖŞGER ile milli eğitim müdürüne ihbarımdır.

***

DOKTOR GELİN



FETÖ'cü Ramazan Hıdıroğlu'nun doktor yakını ile evlenen doktor kızımız çiçeği burnunda iken kayınpederinin insanlık dışı muamelesiyle karşı karşıya kaldı.

Çift şimdi boşanma arifesinde.

Kadını deşifre etmemek için ayrıntı veremiyorum.

Ailenin terör örgütü FETÖ ile olan bağı tescilli.

İğrenç iftira mahkeme dosyasına kadar girdi.

İbretlik öyküyü damat beyin ailesini ve FETÖ ile irtibatını elbet yazacağız.

Ama şimdilik bu kadarla yetinelim.

İfadelerden kayınpederin gelininin mahremiyetini iğrenç şekilde ifşa ettiğini gördüm.