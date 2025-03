ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, suç örgütü lideri...

Ama sokakta olanlar onu ilahlaştırmaya çalışıyor.

Atatürk'ün CHP'sini çeteye teslim edenler kına yaksın.

Parayı cebe indiren fondaşlar, çeteciye acayip sarıldı.

Soner Efendi'nin fitne odası manşet atıyor: "Sokakta olan hükümette yok." Yok tabii, hükümet kimseye sövmüyor...

Kuyruk acısı olan Ertuğrul Özkök de fitne odasında hırsızlara ve küfürbazlara destek atıyor.

CNBC-E ve Show TV eski Genel Müdürü Saner Ayar, Ekrem İmamoğlu ile kuzenmiş.

Ayar, Modyo TV, İBB iştiraki Ulaştırma AŞ'nin metrolardaki ekranları ile Ulaştırma Bakanlığı'na ait Marmaray'da ve metrolardaki VAGA markalı yayınları yönetiyor.

Hapiste olmasına rağmen ekranlarda İBB Başkanı sıfatıyla İmamoğlu ajitasyonu yapılıyor...

Bunu durdurmak için ne bekleniyor?

Saner Ayar deyip de geçmeyin...

Vukuatı çoktur herifin...

Netflix'te yayınlanan "Kulüp" dizisiyle 6-7 Eylül olayları üzerinden "sübliminal" mesajlar verdi.

Kuzenlerde Pontus sevdası nedir anlayamadım.

Bu arada Boğaziçi'ne bir çivi çakmak bile suçtur!

Ama Kelle Koparan Fatih'e milyonları basarsan suç değil!

"Yüzde 7'ci Ertan" ile "Kelle Koparan Fatih" ikilisi kaç kişinin anasını ağlattı!

***

CHP'liler Erdoğan'ın hayatındaki gelişmelerin aynısını yaşayarak kazanacaklarını sanıyor.

Onlar at izini it izine karıştırıyor.

Reis cezaevine, okuduğu şiir yüzünden girdi.

Ekrem gibi yolsuzluktan değil.

Ekrem'in bir proje olduğu AB'nin ayağa kalkmasından belli.

Kimdir bu Ekrem ve neyin fesidir?

Babası ile amcası Trabzon Pazarkapı'da ahşap ve inşaat malzemesi satan bir dükkân açtı.

Ali dükkânı işletiyor, abisi de siyaset yapıyordu.

Hasan İmamoğlu MHP İl Başkanlığı, amcası Akçaabat Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı.

Ama şaşaalı ANAP dönemde ne olduysa battılar.

Yıldızlı'daki yerlerini FETÖ'ye verdiler.

FETÖ oraya kız koleji yaptı.

Aile İstanbul'a gidene kadar sola verilmiş tek oyları yoktu.

Ekrem lisede iken liselilerin gittiği BÜD'e (Büyük Ülkü Derneği) takılır, her gün komünistlerle kavga ederdi.

***

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olunca yardımcılığına hemşerisi Mehmet Zeki'yi getirdi.

Avrupa'dan davetler alıyor, Mehmet Zeki de toplantıları resimleyip kayıt altına alıyordu.

Türkiye düşmanı liderlerle görüşmeleri sıklaşmıştı.

Yunanistan, Almanya, İngiltere ve Fransa'daki toplantılardan sonra Ekrem, Mehmet Zeki'yi toplantılara almamaya başladı.

Vatikan'da AB liderleriyle görüşmesinde Mehmet Zeki'yi otele bile sokturmadı.

Türkiye aleyhine yaptığı bu konuşmalar da devletin elinde.

Bu yüzden arkadaşı Zeki'yi seyahat kadrosundan çıkardı.

Ekrem'in devşirilme hikâyesi özetle böyle oldu.

Zeki bunları devlete anlatmak istedi ama randevu alamadı.

***

Murat dayısı, "Amcasının intiharının sebebi Ekrem'dir" dedi.

Amca çalışıp kazandı, parayı Ekrem'e verdi.

Köfte dükkânı ile fırın böyle açıldı.

Paralar geri dönmeyince amcası sıkıntıya girdi.

Duygusuz Ekrem bütün borcu amcasına bıraktı.

Çaresiz kalan Ali amcası da, mezarlıkta intihar etti.

Ekrem, dayısı Cemal'i İmar Komisyonu Başkanı yaptı.

Komisyon Başkanı Cemal dürüst biriydi;

Ekrem'in imar yolsuzluklarına göz yummuyor, Meclis'e bilgi veriyordu.

Cemal kirli işlere dayanamadı ve görevinden ayrıldı.

Bunun üzerine Ekrem, dayısını tehdit etti.

Küçük dayı Murat, abisi Cemal'i de alıp yeğeninin yanına gitti.

Ekrem, büyük dayısı Ahmet ve yanındakilerle beraber, Murat ve Cemal dayısının kafasını kolunu kırdırdı.