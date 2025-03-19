ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bir kere tek adayla önseçim olmaz...

Sonucu ve amacı belli bir tezgâh bu.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "CHP Genel Başkanlığı'nı neden istiyorsun?" sorusuna, "CHP Genel Başkanı olursam siyasi yasak getirmeye güçleri yetmez" demiş.

Adam şapkadan tavşan çıkarmanın peşinde.

Önce cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden dokunulmazlık almaya çalışacak, olmazsa CHP Genel Başkanı olacak.

Onun Türkiye gibi bir derdi yok...

Tek derdi çıkarları.

Çılgınca laflar etmesi de bundan?

Yalan söylemeye utanmıyor musun Ekrem Efendi?

Hükümet, suçu olmayan kimin malına el koydu?

Her yerinden kanunsuzluk fışkırıyor.

Saraçhane Bülbülleri de onu övüp duruyor.

Kavga küfür ve tehdit sarmalına acayip dalmış...

Açık kanalizasyon gibi pis kokudan geçilmiyor.

1990 yılında KKTC'de faaliyet gösteren Girne Amerikan Üniversitesi'nde iki yıllık yüksekokula kayıt yaptır, yatay-dikey hiçbir şartı yerine getirmeden İstanbul Üniversitesi'ne geç...

Oh ne âlâ Mualla!

Sonra cumhurbaşkanlığı adayı ol yırt öyle mi?

Yargı, kanunsuzluklarına seyirci mi kalsın?

Olmaz öyle bir şey.

***

Firari terörist Said Sefa, İmamoğlu'na gücenmiş, "Şimdi FETÖ diyorsun ama STV'den çıkmıyordun, herkesten iyi tanıyorsun Fetullah Gülen'i" demiş.

Ekrem'in bıldır yediği hurma çoktur!

Onlar hep onu tırmalayacak!

Ağzından çıkanı kulağı duymaz oldu.

İstanbul'u yıkabilecek büyük bir deprem söz konusu...

Adamın umurunda değil ki.

O yalanlarla Türkiye'yi ele geçirmenin peşinde...

Çünkü o kalkınan Türkiye'ye boyun eğdirme projesi...

Diploma adamı delirtmiş.

Ağzından çıkanı kulağı duymuyor.

Şu yalanına ne demeli?

"Otuz beş yıllık diplomamı iptal ettirmeye çalışanlar, başarılı olursa yarın da sizin 50 yıllık zeytin tarlalarınıza, bankadaki paranıza çöker." Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı...

***

Saraçhane Bülbülü Şaban Sevinç de bir tuhaf.

"Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının engellenmesi durumunda, CHP'nin seçime girmeyeceğini ve seçimleri protesto edeceğini düşünüyorum!" dedi...

Saraçhane Bülbülü gözünü iyi karartmış...

Yetmez ulan, partiyi kapatın gitsin.

Ekrem'in sağ kolu eskinin muhabiri günümüzün milyoneri Murat Ongun ile gizli ortağı, milyon dolarlık evlerde nasıl oturuyor?

Saraçhane Bülbülü Şaban'ın Halk TV'de yaptığı yolsuzluklar sosyal medyada ifşa edildi.

Ama herif suskun...

Daha ne kadar kulağının üstüne yatacak merak ediyorum.

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FETÖ'CÜ AHMET ZEKİ GÜRKAN

MİT TIR'larını durduran hain FETÖ'cü Ahmet Zeki Gürkan nihayet yakalandı...

Gürkan, devletin gizli belgelerini temin etmiş, hukuksuz olarak insanları dinlemiş, kişisel verileri ele geçirmişti.

Adana Borsa Başkanı Sahin Bilgiç ve eski Borsa Başkanı Muammer Çalışkan ile de çok samimiydi...

Üçlünün birlikte fotoğrafı var.

Muammer Çalışkan, FETÖ'den tutuklanmıştı.

Şahin Bilgiç'in de adı bir ara FETÖ ile anılmıştı...

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MARDİN TAŞI

Mardin taşı çok özel bir taştır...

Uyanık müteahhitler TOKİ, devlet binaları ve tarihi yapıların yapımında gerçek Mardin taşı yerine bozuk taş kullanıyor, devletin parasını çalıyorlar...

Bununla ilgili ayrıntılı bir yazı yazacağım.

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ASKİ'NİN KİNİ

CHP'nin içi kindarlarla dolu. Kazara iktidar olurlarsa bize hayat tanımazlar. Gazetemizin önündeki çimli alanı bozan Adana Belediyesi'ne ait ASKİ, SABAH'a kin tuttuğu için aylar geçmesine rağmen bozduğu yeri düzeltmedi. Söz konusu para olsa uçarlardı ama. ASKİ için güzel bir dosya hazırlıyorum.

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DOKTOR GELİN

Tarsuslu bir FETÖ'cü aileye gelin giden doktorun başına gelenler... Yakında köşemizde...