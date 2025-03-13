ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bu tayfa aynı mart kedisi gibi.

Hem yapıyor hem de cırlıyorlar...

CHP'li malum belediye başkanları çalıyor, yakalanınca cırlıyorlar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP'li başkanların kimyasını iyice bozdu.

Özgür Özel de gözaltı saatine kızıyor.

"Şafak vakti gözaltı işlemi mi olurmuş?"

"Çağırsalar gelirlermiş!" diyor.

Polisin gözaltı saatinin kafalarına göre belirlenmesini istiyor!..

Yani tek dertleri gözaltı saati.

Ulan kamu malını, tüyü bitmemiş yetim hakkını talan ettirirken, eşe-dosta ve genel merkez talimatlı şirketlere peşkeş çekerken saatin önemi yok da hırsızların gözaltına alındığı saat önemli öyle mi?

Ali Mahir Başarır'ı, Macit Özcan'dan bilirim!

Siyasette bir yere gelmişse çeterüşvet ve yolsuzluk operasyonu sayesindedir.

Eski Mersin Belediye Başkanı Macit Özcan, rüşvet ve yolsuzluktan yargılanırken avukatı oydu çünkü.

Ali Mahir'in hukuktan-guguktan söz etmesi hikâyedir.

***

Ali Mahir, belediyelerdeki hırsızlığı müvekkili Macit Özcan'dan bilir.

Gözaltı saatini boş verin.

Çalmayın ki kimse sizi sabahın köründe yataktan kaldırmasın. Çalıp çırptığınızda mart kedisi önce yapıp sonra cırlamayın!

CHP'li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerindeki ihalelerle DHKP-C'ye milyonlar aktarılmış.

Esenyurt, Beşiktaş ve Beykoz belediyelerine yönelik rüşvet operasyonları sonrası Özgür Efendi ve avenesi, kamuoyuna "Kim yanlış yapmışsa hesabını verecek" diyeceği yerde maalesef hırsızı savunmuştur.

Yani el ele talan ediyor ve ettiriyorlar.

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Aziz İhsan Aktaş'ın Ekrem'den kaptığı 1 milyar 260 milyon liralık otobüs tamir-bakım ihale işi heybede büyük turptur.

Ekrem'in cırlamasının sebebi budur?

"Suç örgütü kurup yönetme", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat " ve "kara para aklama" suçlarından tutuklu Aziz İhsan Aktaş olayı İstanbul dışındaki illere de sıçradı.

Topal İhsan'ın şaibeli ihaleleri sadece Ekrem'in İBB'si, Beşiktaş ve Esenyurt belediyeleriyle sınırlı değil.

Zeydan Karalar'ın yönettiği Adana Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki ihaleler de şaibeli

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Topal İhsan'ın büyük servetinin kaynağı Adana'dır.

İhsan Aktaş'ı palazlandıran şaibeli onlarca ihaleyi ona peşkeş çeken CHP'li Zeydan Karalar'dır.

Kirli ilişkileri Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde başladı ve Büyükşehir'de devam etti.

Bu yüzden hem Karalar hem de diğerlerinin yüreği fut fut ediyor.

Zeydan Efendi, milyarlık ihaleleri Topal İhsan'a verdi.

O da yıllardır belediyenin otobüs bakım işini işaret ettiği firmalara yaptırmaktadır.

Topal İhsan, Bilginay'a milyarlık araç kiralama işini verdi, otobüs tamir işini de Hanzade, YST ve Beyzade firmalarına pas etti.

Zeydan'ın prensi Yusuf Yıldız'ın adı boşuna Topal İhsan'la anılmıyor.

Savcının Seyhan ve Çukurova belediyelerinin çöp ihale dosyalarını aldırdığını öğrendik. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Büyükşehir, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki ihaleleri titiz şekilde incelediklerini biliyoruz.

Yusuf Yıldız Efendi Barla, YSF, Regulus ve Atanaz'ı kontrol ediyor.

Bu şirketlere 3 milyar liralık ihale verildi.

Zeydan Efendi, Oya Tekin, Emrah Kozay ve bürokratları İstanbul'da başlayan operasyonun kendilerine dokunacağının farkındalar...

Bunun için korku ve panik halindeler.

Topal İhsan ile iş tutan müteahhit ve taşeronlarda da gözaltı korkusu başladı.