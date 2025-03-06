ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İBB 'den aşırılan milyarlar nerede?

Sadece İBB değil, Adana, Mersin, İzmir, Muğla, Bodrum, Antalya, dahası tüm CHP'li belediyelerde soygun var.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler sorguda üç maymunu oynadı...

Başkanın haberi olmadan belediyede sinek bile uçamaz, sen ne anlatıyorsun?

Köseler ile birlikte İstanbul'da üç CHP'li belediye başkanı tutuklandı. Şimdi sıra yolsuzluk yapan diğer CHP'li başkanlarda...

Kim ne çalmışsa, hangi teröristi işe almışsa hesap verecek...

Zamana yayılan bir çalışma var...

Bir dostum "Devlet kimin ne yaptığını biliyor" dedi.

Her şey belgeli, çalanın yanına çaldığı kâr kalmayacak.

Tatlı yemenin acı şeysi olduğunu görecekler.

Ekrem Efendi milyarları götürecek, çevirdiği dolapları gündeme getirenlere küfür ve hakaret edecek buna da göz yumulacak ha?

Açılan davaları hükümete bağlayıp yırtacak öyle mi?

Yatay geçişteki tezgâhıyla kaç kişinin hakkını yedi.

Utanmaz adam şimdi de YÖK'e dava açmış.

İddiaya göre herif iki yıllık okuldan 4 yıllığa geçiş yapmış.

***

İstanbul'da yolsuzluk var da Adana ve Mersin'de yok mu?

Topal İhsan (Aziz İhsan Aktaş) sadece Beşiktaş Belediyesi'ni mi kafeslemiş, hani Çukurova?

Onu başa bela eden Zeydan Karalar değil mi?

Seyhan'da gömdüğü milyonluk çöp konteyner işi ne olacak?

Emrah Kozay 3 milyona yapılan temizliği 17 milyona Topal İhsan'a vermesinin hesabını vermeyecek mi?

Hem Burhanettin Bulut bu işlerin neresinde?

Bulut, Kozay'a ve Oya Tekin'e kayyum muamelesi yapmıyor mu? Müteahhit Ali Demirçalı'yı Yüreğir'e kim koydu?

Zaman içinde ürkütmeden hepsinin hesabı sorulacak.

İçlerinde hapse atılacaklar az değil.

Zeydan Karalar; 11 yılda edindiği yatların, katların, fabrika ve okulların hesabını verecek!

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Bazı başkanların çaldığı parayla Batum'da yatırım yaptığı biliniyor.

Bunlar turp falan değil ha; bu başka bir şey!

Devlet bunları niye yakalamıyor diyenler bilsin ki; devlet akılla, ilimle, siyaset ve ferasetle yönetilir, hamasetle yönetilmez!

Hele hele "sosyal medya" ile hiç yönetilmez...

Yani fırtına yaklaşıyor beyler!

Devlet aklı, devletin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapar.

Adrese teslim ihalelerle milletin parasını çökenler yandı.

Elbette İstanbul'da işleyen kanunlar diğer illerde de işleyecek.

Ekrem İmamoğlu'nun kavalcısı Murat Ongun da gidecek.

Kibir abidesi, gerçekleri yazan gazetecileri, "halkta endişe yarattıkları" iddiasıyla şikâyet etmiş.

Etsin, kendisine endişe yaratmaya devam edeceğiz!

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REKTÖR BERİŞ'E GÜVENİN

Çukurova Üniversitesi Özel Kalem Müdürü Meral kızımızın endoskopi sonrası genç yaşta hayatını kaybedişi çok acı.

Rektör Hamit Beriş Hoca, Meral'in ölümüyle ilgili soruşturma açtı.

Hamit Hoca, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı ve YÖK Denetleme Kurulu Başkanı olarak görev yaptı...

Kimse ona kül yutturamaz.

Meral'in ölümünden kim sorumlu?

İlk tetkiki yapan Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü mü?

Yoksa başka suç ortağı var mı?

Elimde Gümürdülü imzalı ultrason ve ameliyat raporu var.

Raporda Dr. Ülkü, Dr. Topal, Dr. Aydın, Dr. Alçın, Dr. Yarar, Hemşire Büşra ve bir de anestezi profesörünün adları yazılı.

İpe sapa gelmez bir açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Özalevli idi!

Hatta ukala bir üslupla yazılmış açıklamaydı o.

Meğer kendi de Meral'in ameliyatındaymış.

Acaba Doktor Gümürdülü'yü koruyan açıklamasıyla kendini mi gizlemeye çalışmış?..

Bunu soruşturma sonucu öğreneceğiz tabii...