ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Erdoğan'ın diplomasını diline dolayanlar, şimdi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını kanıtlamaya çalışıyor.

Kaderin cilvesi, etme bulma dünyası işte.

Prof. Aydın Ayaydın, "Erdoğan'ın sınavlarını ben yaptım" demesine rağmen "Reis'in diploması yok" diyenler şimdi Ekrem'in diplomasını kanıtlayın bakalım!

Dün bir profesör ve bir avukat, Ekrem'i aklamaya kalktı.

Boşuna uğraştılar, bıldır yediği hurmalar Ekrem'i fena tırmalayacak bilesiniz.

Azmıştı; usulsüz yatay geçişi başına bela oldu.

Şimdi de eşini aday yapmanın peşinde!

İmamoğlu ile yol yürüyen herkes şokta.

Ne tatlı hayalleri vardı oysa.

Avantaya alışmış kemik takımı, ikinci bir Gezi peşinde.

Reis düşmanı Ertuğrul Özkök bile kafa çıkardı.

İstediklerini yapsınlar, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yattı, yani önseçime bile gerek kalmadı.

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Halbuki herif ülkeyi ele geçirmek için ne hain planlar yapmıştı.Hainliği Makarios'un heykelini Beylikdüzü'ne dikişinden belli.yalanıyla da milleti kandırdı.Vatanı PEKEKE'ye böyle peşkeş çektiler.Belediyelere de teröristleri doldurdular.Kimini meclis üyesi, kimini başkan yardımcısı yaptılar.Herif cumhurbaşkanlığına giden yola taş döşemişti.Devlet Bey'in İmralı çağrısı tezgâhları bozdu tabii.soruşturması Ekrem'e uzarsa şaşmam!Yine başaramayacaklar!Türkiye'nin önünü kesemeyecekler!demiştim.Galiba bu sandığımdan da erken olacak.

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Dürüst(!) gazeteci İsmail Saymaz, 18 Şubat akşamı millete Londra'dan merhaba demiş:Vay be, herifler gezmeye de, parayada doymadı.İsmail, Ekrem'in 20 milyonluk Roma gezisine de katılmıştı.Bunlar beleşi çok seviyor.Konuştukça mangalda kül bırakmamalarına bakmayın.Beleşi, avantayı asla geri çevirmezler.Sorsan dünyanın en dürüst gazetecisi onlardır.Allah bilir bilmediğimiz başka neleri var.Yoldaşlar böyle beslenip büyüyor işte.Peki ya; Newşin Mengü nereden besleniyor?Ya Şirin Payzın ve foncu Ruşen Çakır...ABD ve AB niye sürekli CHP yandaşı gazetecileri besler?Güya ABD'nin fonladıkları bağımsız medya imiş!Hadi lan!Yalanınızı yerim sizin!

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İsmail Küçükkaya ise her ay ağalarını konuk alır.

Zeydan Karalar ile Vahap Seçer'e maaşlı elemanlardan çok yağ çeker.

Geçen gün yine öyle yaptı.

Adamda biraz utanma olur be!

İsmail'in abartılı övgüsünü izleyenler sebebini anladı ama.

Küçükkaya'ya göre bu iki adam, Adana ve Mersin için canını dişine takmış.

Ama işin aslı öyle değil ki...

Adana ve Mersin belediyeleri yağma Hasan'ın böreği misali soyuluyor, talan ediliyor, kamu parasıyla hem kendileri hem de yandaşları zenginleşiyor.

Bay İsmail, Zeydan Efendi'ye sorsa ya; oğlu Mert ile Zeydan'ın kısa zamanda bu kadar büyük serveti nasıl edindiğini?

Ama bu soruları sormaz; çünkü ekmeği kesilir.

Beleş tatil yapamaz, pahalı hediyeleri alamaz, lüks ve şatafatlı yaşamını süremez...

Kısacası mama kesilir mama...

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NOT

Diyarbakır menşeli Yöneylem Anket Şirketi'ne Zeydan Karalar, belediyeden her ay yaklaşık 1 milyon lira niye öder?

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