ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Tüccar kalsaydın ya Ali...

Ne işin vardı belediye başkanlığında...

Gözün mü doymadı yoksa Çukurova'da arsa mı bitti?

"Yüreğir arsa dolu" dedin, direksiyonu kırdın oraya!

Film üstüne film çevirdin ama sonunda ağır cezalık oldun.

Artık yurtdışına çıkışın yasak!

Çekirge misali bir sıçradın fakat sonunda fena çakıldın!

Mahkemeye kurduğun tuzaklar başına iş açtı...

Yazıklar olsun senin adamlığına!

Sen insanlığını çoktan kaybetmişsin be!

Yaptıkların işe yaramadı, artık mahkeme de ceza verir.

Sokağa hangi yüzle çıkacaksın...

***

Adrese teslim verdiğin ihaleler incelenecek Ali Efendi!

Kime ne verdin, niye verdin hepsine ba-kı-la-cak!

Sünnet ve nikâh fotoğraflarıyla cambaza baktırmayı bırak!!

Sen önce akrabalarını nasıl belediyeye aldığını anlat.

Milleti takmadığın ortada.

Fazla çalışan var diyerek yüzlerce insanı işten attın.

Akrabalarına iş vermek için mi yaptın bunu.

Nedat Özkan kimdir?

HDP'li ve tehlikeli biri olduğu iddiası doğru mu?

Kreş sorumlusu Nilgün Göçer'le yakınlığın nedir?

Hasan Aydoğan yeğenin; onu biliyoruz...

Belediyeyi onun yönettiğini herkes biliyor.

Milletin alacaklarına çöktüğü ve adına arazi topladığı iddiaları var.

Aslı Özcan'la akrabalığın nedir Bay Ali?

Ya Seçil Kuşdemir Koçak ile?

Emine Yıldız da yakının galiba!

Özel kaleme ablanın kızı Tuğba'yı getirmişsin.

Ümran Arıcı, Hasan Aydoğan ile kuzenmiş..

Kubilay Aydoğan'ın kim olduğu zaten belli...

Doldurduğun yakınlarınla belediyeyi çiftliğe çevirmişsin!

AK Partili diye yüzlerce insanı sokağa atmış, ardından AK Parti'ye geçmeye kalkmışsın!

Utanmaz herifin tekisin sen!

Üç çocuk annesi Nursel Yıldız'a mobbing yapmış, kadına "hırsız" iftirası da atmışsın be!

Yazıklar olsun sana ve adamlığına.

Mahkeme rüşvet davan için İstanbul Teknik Üniversiteli 5 akademisyeni bilirkişi olarak atadı.

Onlara da bas rüşveti görelim boyunu Ali..

CHP'li Ali Demirçalı'nın "imarda usulsüzlük", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 12 yıla kadar hapsi isteniyor...

Herif 19 bin 261,76 metrekare olması gereken inşaatını rüşvetle 27 bin 342,69 metrekareye çıkarmış...

Yani 8 bin metreden fazla yer kazanmış.

Bu da milyonlar değerinde 44 işyeri demek.

Başsavcılıkta oynadığı rüşvet tiyatrosu da dillerde.

Mahkeme heyetine attığı rüşvet iftirası da.

Duruşma sırasında başkana "Sayın hâkim ben bir belediye başkanıyım" dedin... Başkan da "Ne yapalım" diyerek ağzının payını verdi. Ardından "Bir daha mahkemeye adam yollama" diye seni uyardı. Yüzün bile kızarmadı be!

Demek ki CHP'li Ali Efendi'nin cibilliyeti böyle.

***

MERAL KARA DELEN

Söz bitti ve çok üzgünüz Meral kızım.

Rektör Hamit Hoca'dan durumunu takip ettim.

O da üzgün bir halde "maalesef" demişti...

Sen herkes için çok şey yaptın Meral.

Gazeteci meslektaşlarının bir sağlık sorunu olunca koca üniversiteyi seferber ettin.

Güzel kızım Can Meral'im...

Maalesef biz senin yaşaman için hiçbir şey yapamadık!

Herkesin derdine derman oldun ama biz sana derman olamadık.

Meğer Azrail, doktor kılığında gelmişti yanına.

Meral'in eşine, çocuklarına, üniversite ve basın camiasına başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun güzel kardeşimin...