ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Adamın her işinde bir hokkabazlık var.

İnşaat yaparken de siyaset yaparken de aynı.

Ya rüşvet verecek ya da dostlarını istismar edecek!

Yalansız bir hayatı yok gibi.

Belediye başkanı olabilmek için eski AK Parti milletvekili Abdullah Torun'u Yeniden Refah'tan aday yaptıracak kadar kurnaz biri.

Kesenin ağzını ne kadar açtığını ise Allah bilir!

Adana'nın efsanevi başkanlarından Aytaç Durak "Göçmen Evleri"nde inşaat yapılmaması için çok mücadele etti.

Ama Ali Demirçalı bir şekilde orasını eline geçirdi.

"Sulit Life" sitesinde birçok yeri belediyeden onaysız yaptı!

Orasından burasından çalarak daire ve dükkân sayısını artırdı.

Siteyi legal hale getirmek için de belediyecilere basmış rüşveti.

Bu yüzden ağır cezalık oldu...

Bugün duruşması var.

Dananın kuyruğunun kopacağı gündür bugün.

Adana 10. Ağır Ceza'da rüşvetten hâkim karşısına çıkıyor.

Mahkeme onun için hayati bir karar verecek!

Davayı etkilemek için çevirdiği filmleri bakalım işe yaradı mı?

Adli kontrol şartıyla yurtdışı yasağı kalkacak mı bugün?

CHP'li Cin Ali, rüşvet davasından yırtmak için tiyatroculara taş çıkartan oyunlar oynamayı sürdürüyor.

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Mahkemeyiyalanıyla etkilemek istedi.Savcının yanında anlaştığı birine kendini telefonla arattı...Telefonun sesini dışarı vererek rüşveti ispata kalktı.Başsavcınınsözüne aldırmadı.Çünkü hepsi numaraydı, korktu!yazım üzerine ifadeye çağrıldı ama.Cin Ali, sorguda bana ve savcıya anlattıklarını inkâr etti.Herif, başsavcının yanında oynadığı oyunu bile unuttu.Bir de bu kirli hâliyle AK Parti'ye girmeye çalıştı.AK Partili olursa mahkemeden yırtacağını sandı.Reis'in Adana'ya gelişinde astığıafişleri bile numaraydı.AK Parti meselesinde de samimi değildi.Öteye beriye kaş göz oynatmasından belli...Mahkeme üyelerine bile rüşvet iftirası attı.Cumhurbaşkanı'nın indirdiği fotoğrafları için yalan söyledi.

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CHP Genel Merkezi'nden "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını belediyeden indirin" talimatı geldiğini söyledi.

Mazbatayı alır almaz ilk işi Reis'in fotoğraflarını indirmek oldu.

Cumhurbaşkanı'na büyük saygısızlık yaptı.

Yüzsüz herif bir de AK Parti'ye geçmek istedi.

Erdoğan'ın fotoğraflarını da çöpe attırdı.

O videoyu çeken vatandaş, "Yüreğir Belediyesi'nde Cumhurbaşkanı'nın çöpe atılan resimlerini videoya alan kişiyim. Ali Başkan olaya komplo demiş, kamera kayıtlarından söz etmişti. O kayıtları yayınlasın, fotoğrafı kimlere attırmış halk görsün" dedi.

Hodri meydan Ali...

Yayınla da görelim omurganı...

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kaydolmuş ama okumayı bırakıp zengin olmayı tercih etmişti...

Siyasette de ticarette de antin kuntinle yaşayan biri.

Dürüstleri tenzih ederiz ama müteahhitlikte her yol mübah.

CHP Belediye Meclis Üyesi Avukat Erkin Ali Doygun, Cin Ali'yi de oğlu Burak'ı da iyi tanıyor.

Hatta Sulit Life sitesinden daire bile almış.

Ama kaça aldığını hatırlamamış avukat bey(!) Dahası aynı daireyi Cin Ali'ye kaça sattığını da...

Acaba Erkin Bey, Demirçalı'yı kurtarmak için hafızasını mı kaybetmiş?

Cin Ali, kanunsuz işleri için belediye bürokratlarını rüşvete boğmuş.

İddiaya göre kimine daire, kimine nakit vermiş...

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NOT:

Yarın Kara Adam'ın oğlu Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Mert Karalar'ı yazacağım...

Reis'in atadığı rektörlerin Reis'e hakaret edenlere nasıl kıyak çektiğini anlatacağım.

Ve 10 yılda Karalar ailesinin nasıl zengin olduğunu da yazacağım.