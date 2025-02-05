ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bu şekilde ne adamlık olur ne de siyaset yapılır!

Önce AK Parti'ye yalvar, sonra İmamoğlu'na koş!..

Elinde mavi boncuk çift taraflı oyna.

CHP'de tutarsız, omurgasız ve yalancılar az değil.

Cin Ali, ağır cezalık olunca kafayı sıyırdı.

Sunay Karamuk üzerinden AK Parti'ye geçmek istedi...

Teşkilatın "Aklan da gel" sözüyle feleği şaştı.

CHP'li Ali Demirçalı kolay kolay aklanamaz!

Herif mahkemeyi bile töhmet altında bıraktı.

Yalanlarla mahkemeyi şekillendirmeye kalktı.

Son yaptığı ise skandal ötesi bir şey!

Tezgâhı elinde patlayınca şaşkın ördeğe döndü.

Gazeteye geldiği gün yemin billah etmiş, "Abi ben kimseye rüşvet vermedim" demiş, bilirkişi ile mahkeme heyeti için ipe sapa gelmez laflar etmişti.

10. Ağır Ceza'da "rüşvet" vermekten yargılanıyordu.

Hakkında 4-10 yıl arası hapis cezası isteniyordu.

Bu yüzden ona yurtdışı çıkış yasağı konuldu.

Buna içerliyor, "Başkanım ben yav" diyordu.

Sanki suç işleme özgürlüğü varmış gibi!

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CHP'li Cin Aliolarak bilinen alanda yığınla usulsüzlükyapma, orayı legalleştirmek için görevlibürokratlara rüşvet vermek ve evraktasahtecilik iddiasıyla yargılanıyordu. Adana 'nın efsanevi başkanlarından Aytaç Durak nde inşaat yapılmaması için az uğraşmadı.Ali Demirçalı ise orayı parça parça eline geçirmiş, rantı yüksek binalar dikmeyi başarmıştı. Asal Yapı tarafından inşa edilen " Sulit Life " ile milyarlık ranta imza attı.Sitenin F Blok'undaki kat irtifakında belediye onayı yok!Cin Ali tadilat ayağına A Blok'ta epey daire artırmış...B Blok'ta ise 2 daire, F Blok'ta da 9 işyeri kazanmış.Yola 3 metre yaklaşma kuralına rağmen Cin Ali okus pokusla yola sıfır inşaat yaptı.Yangın merdiveni şartlara uygun yapılmadı.Oradan buradan çalarak yeni daireler edindi.

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Yalanlarıyla mahkeme heyetine iftira bile attı.Heyetteki bazı kişilerin kendisinden rüşvet istediğini iddia etti.Bilirkişinin kendisinden 300 bin ABD Doları rüşvet istediğini öne sürdü.Ali'nin rüşvet iddiası başsavcılığı harekete geçirdi.Başkan ifadeye çağrıldı.diyerek sözlerini inkâr etti.Adliyedeki ziyareti sırasında telefonun sesini dışarı vererek herkese dinlettiği adamına rüşvetçi rolü oynattığını unuttu ama.diyerek acemice bir oyun oynadı.Yetkilininsözüne aldırmadı.Utanmadan sorguda rüşvet iddiasını inkâr etti.Neden telefonlara çıkmadığını anlamış olduk.

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Kaç akılsız kamu görevlisi telefonla rüşvet ister?Mahkemeye neden oyun oynadığını anlatmalı.Çünkü herkes tezgâhın farkında...Cin Ali'nin çevirdiği başka filmler de var.Kısacası, Ali Demirçalı'nın vukuatı çok!Belediyeye gelir tezgâhıyla geçmiş dönemin alacaklı firmalarındanalma durumları da var.Dümen, yeğeni Hasan'da.Neyin karşılığı bu bağışlar belli değil?Avantaya kılıf adı mıdır bağış?Bağış adı altında alınan paralar resmi hesaplara girdi mi?Yoksa rüşvetle akladığı hormonlu binasındaki ofisine mi teslim ediliyor?Bunları açıklaman gerekiyor Ali Demirçalı.Cumhuriyet savcıları, uyanık başkanınkılıflı haraç işine de bakmalı.Belediyeye ait irili ufaklı arazilerin satışına da dikkat etmeli.Ben bu yalancı omurgasızın peşini bırakmam.Adam olan sözünün arkasında dururdu!