ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Ona boşuna "Cin Ali" demedim.

Unvanını bileğinin hakkıyla aldı...

Ali Demirçalı'ya sorsan belediyeye gelir elde etmek için geçmiş dönemin alacaklı firmalarından "bağış" alıyormuş!

Neyin karşılığı bu bağış?

Kesinleşmiş alacağını tahsil etmek isteyen firma sahipleri, parasını ancak belediyeye bağış yaparsa alabilecek!

CHP'li uyanıklar her şeye bir kılıf bulur.

Bu bağış neyin kılıfı Ali?

Avantanın, rüşvetin sözlük karşılığını bile değiştirmişler.

Ve adına bağış demişler...

Bu kafa bir de AK Parti'ye geçmek istiyor...

Her tarafa boncuk dağıtıyor...

Teşkilatlar 12 Şubat'taki mahkemenin sonucu bekliyor ama.

Cin Ali'nin, görevli bürokrata "rüşvet vermekten" 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

Rüşvetin sebebini bilirkişi belgelemiş.

Adam "yangın holünü" daraltıp balkon yapmış.

Böyle yaparak sitede çokça dairesi olmuş.

Tüccar kafası, çıkabilecek yangını bile hiçe saymış.

Adana 10. Ağır Ceza'da 2024/17 esas No'lu görülen davada Demirçalı'nın inşaatlarında rantın ve talanın ibretlik hikâyesi var.

***

Başkan Ali, inşaatlarına iskân ve ruhsat almak için Çukurova Belediyesi bürokratlarına milyonlarca lira "rüşvet vermiş".

Demirçalı "imarda usulsüzlük" ile "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanıyor...

Mahkeme, Demirçalı'ya "yurtdışı yasağı" da koydu.

Herif davadan kurtulmak için iktidar milletvekillerinin kapısında yattı desek yalan olmaz.

Cumhurbaşkanı ile görüşmesini bile sol medyada tartışma konusu yaptıran Demirçalı'ya AK Parti teşkilatları tepkili.

CHP'li başkanlar nedense paraya doymuyor...

Demirçalı'nın belediyeyi teslim ettiği yeğeni Hasan'ın kafa kopardığı şeklinde yığınla iddia var.

Herif belediyeden alacağı olan firmaları haraca bağlamış.

Bir başka iddia ise yeğen Hasan'ın, 3 milyonluk alacağını belediyeden almak isteyen işadamından 700 bin lira istediği yönünde.

Yeğeninin kafa koparma işini duymamız Demirçalı'yı rahatsız etmiş.

***

ZEYDAN KARALAR (KARA ADAM)



Biz hep doğru şeyleri yazar, uyarı görevimizi yaparız.

Nitekim Zeydan Karalar sözümüze uydu ve otobüs tamirlerine milyarlar vermekten vazgeçti...

Aynı şekilde kuru fasulye yemeğine 200 gram et koyma şartını da kaldırdı... Tabii bundan en çok Zeydan'ın iş yaptığı adamlar rahatsız oldu. Havadan milyar kazanmaya alışmışlardı.

Milletin parasını yazılarım sayesinde kurtarmış olduk.

Yeni bir skandal ise ASKİ'de yaşanıyor...

2014 yılı sonunda Yunusoğlu, Doğankent ve Solaklı beldelerinin kanalizasyon ana kolektör proje işinin açık ihalesi yapıldı.

İşi 453 bin liraya ART firması yaptı.

Projeyle hiçbir şeye gerek kalmadan ihaleye çıkılabilirdi.

Ama Zeydan Karalar 9 yıl yattı, 2024 sonunda işle ilgili yeni bir danışmanlık ihalesine çıktı.

Her şey hazır, niye danışmanlık ihalesine çıkıyorsun?

Danışmanlık ihalesi öyle böyle bir ihale değil, tam 26 milyon lira.

Kafalarına göre yaklaşık maliyeti de 36 milyon hesaplamışlar.

Günün sonunda diyecekler ki biz 36 milyonluk işi 26 milyona yaptırdık.

Peki kime yaptırmışlar bu işi?

Yedigöze'de danışmanlık müşavirlik işi yapan ALTER firmasına.

Yahu ASKİ'nin bu konuda yetişmiş uzman elemanları var.

Onları niye devre dışı bıraktınız?

Yedigöze'de MİTAŞ 50 milyon euro'luk iş aldı.

Allah aşkına neredeyse her gün Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yazılar yazıyorum.

Neden hiçbir yetkili harekete geçmiyor, neden?