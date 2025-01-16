ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP "Kara Adam"larla doldu...

İşleri hep yalan dolan ve desise...

"Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz" derler...

"Kara Adamlar" yalan ve rüşvetle şehirleri yönetiyor.

İstediğiniz CHP'li belediye başkanına bakın...

İBB Başkanı Ekrem Efendi yalansız gün geçirir mi?

Ama reklamını yaptırır, millete "dürüst" numarası çeker.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş'ın 100 milyonluk "kefen" ve "tabut" yolsuzluğunu ifşa etti. Ve "Kefenler nerede?" diye sordu.

Mansur Yavaş da soruya, "Bir politik mevtanın, edep yoksunu yavrusu" şeklinde çirkin bir cevap verdi.

Bu yanıt, deveyi havuduyla yutanların hâlidir!

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Bir çarpıcı örnek de CHP'li Zeydan Karalar'dır.dır Zeydan Efendi...deyip yatanların rüyası kâbusa döner.Yandaşlarına verdiği milyarlık ihaleler bir yana, geçen hafta da bini aşkın çalışanın işine son verdi.Kafasında ne varsa değişik birimlerde çalışan ve emekliliği yakın işçilerin iş akitlerini sonlandırdı.İşten çıkarılanlar da Zeydan Efendi'yiilan etti.Bubelediyenin kapısından bile geçmeyen onlarca bankamatikçiye dokunmadı.Çoluk çocuğunun geçim derdinde olanları işten çıkaran "a ses çıkarmayan numaracı Özgür Özel'inbu kadar işte.

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Emek ve emekçi diyerek mangalda kül bırakmayan bir başka CHP'li olan Emrah Kozay da "Kara Adam"ın izinden gidiyor.

O da işçilerin toplu iş sözleşmesini iptal ettirmek için dava açtı.

Dava süresince işçilere zamsız maaş verecekmiş.

Davayı kaybetmesi hâlinde ise 900 işçiyi işten çıkaracak!

Yine iddiaya göre 3 milyon 100 bin liraya yapılan temizlik işini Burhanettin Bulut'un emriyle aylık 17 milyona Beşiktaş'ın ünlü çeteci başı İhsan Aktaş'a vermiş.

Çukurova'da havadan ödenen milyonlar kime gidiyor?

Burhanettin Bulut gevezelik edeceğine soruya cevap versin...

İlçeye bir çivi çakmayan Emrah Efendi, eski CHP'li Başkan Soner Çetin'in öğrencilere verdiği bursları da iptal etmiş.

Kozay belediyeye uğramadığı için adı "bankamatikçi başkan"a çıktı.

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KALYON HOLDİNG

Fondaş medyanın "Kalyon Holding'in Aziz İhsan Aktaş ile ortak uçağı olduğu" şeklindeki iddialarına holdingden yalanlama geldi. Kalyon Holding, malum yayın organları ile sosyal medyada yer alan "Aziz İhsan Aktaş'ın Kalyon Holding ile ortak özel uçağı var" iddialarını şiddetli bir şekilde yalanladı.

Kalyon Holding'in bir çeteciyle herhangi bir ilişkisi ve ortaklığı olamaz...

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CİN ALİ BU KEZ ÇARPILIR

Bilirkişiler raporları parayı çok verene göre yazıyor.

"Para" bilirkişileri de yoldan çıkardı.

Profesör Doktor Kadir Aydın, "Bilirkişi kokuşmuşluğunu temizlemek için çok mücadele verdim.

Gümrükler gibi burada da alan memnun veren memnun olunca sorun çözülemedi" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, nam-ı diğer Cin Ali'nin rüşvet davasına bakan bilirkişiler de Demirçalı'dan bir servet istedi...

Kadir Hoca, "Bilirkişilik meslek değil ek bir iştir. Ama Türkiye'de başka iş yapmadan bilirkişilik yaparak süper lüks yaşam sürenler var" demiyor boşuna.

Cin Ali'nin medyada flaş bir iddiayla yer alması...

Mahallesindeki kanalların maksadının farkında mı acaba?

Hepsinin ortak bir amacı var...

Demirçalı'nın iddiaları üzerinden Reis'e vurmak...

Ali'nin boşboğazlığı zemin hazırlıyor...

Bir süre sonra sıkılmış limon gibi çöpe atılacak farkında değil.

Cin Ali ile ilgili haftaya yazacaklarımı bekleyin...