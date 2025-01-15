ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşveti gizlemek için adamlarıyla birlikte harekete geçti.

Güya Reis, CHP'nin Cin Ali'sini "Tertemiz adamsın biliyorum, ondan çağırıyorum, sana bir leke çalarlar" diyerek AK Parti'ye çağırmış! Baasçılar bu yalanın üzerinde tepinmeye başladı.

Cumhurbaşkanı bula bula Cin Ali'yi mi buldu?

İşin içinde Cin Ali varsa orada mutlaka bir hinlik vardır.

CHP'deki yolsuzlukları gizlemek için sansasyon istediler...

Özel'e göre halk, CHP'li belediyelerden memnunmuş!

Yani halk, CHP'li başkanların çetelerle birlikte belediyeyi hortumlamasından, yaptıkları fahiş zamlardan memnun!

Ekrem'e göre de savcı "pahalılığı" kapatmak için Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon çekti!

Oysa biz Adana, Çukurova ve Seyhan belediyelerine de operasyon bekliyoruz.

Çete lideri İhsan Aktaş, buralardan da iş aldı çünkü.

Hem de fahiş fiyatlarla...

Sırası geldiği için sokaktaki iddiayı da yazayım:

"Paranın bir kısmı CHP Genel Merkezi'ne gidiyor!" Burhanettin Bulut için konuşulan iddialar tam bir bomba!

Çete başı Aktaş'ı piyasaya süren de Zeydan Karalar'dı.

***

Demek ki CHP eliyle belediyelerin PKK'ya teslim edilmesi halkı mutlu etmiş. Öyle diyor Özgür Efendi!Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınan DEM'li başkanlar da hayat pahalılığını gizlemek içindi değil mi?Bu yüzden Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, uyduruk başkan Nuriye Arslan ve meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan tutuklandı.Bari niye tutuklandıklarını da yazayım:Anladın mı Özgür Efendi?

***

"Halk memnun" diyen Özgür'ün haberi yok galiba!

Su ve ulaşıma yapılan zamlar vatandaşı isyan ettirdi.

CİMER'e ve Tüketici Hakem Heyeti'ne şikâyet yağıyor.

Aziz İhsan Aktaş'ın rüşvet vererek ihale aldığını dünya duydu ama Özgür ile Ekrem duymadı?

Emrah Kozay, 3 milyona yapılan temizlik işini herife 17 milyona verdi.

"Parayı genel merkezle kırıştılar" şeklinde iddialar var.

Bay Özgür istediği kadar belediyelerinden halkın memnun olduğunu söylesin, hatta AK Partili kadınların CHP'ye direksiyon kırdığından söz etsin!

Partisindeki kadınlar taciz yüzünden CHP'den kaçıyor!

***



MAKİNELER NEREDE AYDIN TOKSÖZ!

Lütfü Savaş'ın karakutusuydu...

Hatayspor'un da başkan vekili.

Adam hakkında yığınla iddia duydum.

Pis işlerini yazan gazeteci Aslıhan Gençay'ı susturdular.

Gazeteci Gençay, "Hatay'daki yolsuzluk ve çökme vakalarını anlatmaya, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi...

Ama gerisini getiremedi.

Gençay, "Toksöz kardeşler, Hatayspor vurgununa dâhil oldukları gibi, mültecilere yardım dernekleri üzerinden yurtdışı kaynaklı bir para akışına da sahipler. İşin önemi, yardım paralarının nereye gittiğinde saklı" demişti.

İskenderun'dan beni arayan çok sayıda iş insanı da Toksöz'ün fabrika makinelerini kaçırdığını iddia etti.

"Kırsal Kalkınma" kapsamında kurulan "Hatay Girişim Gıda" şirketinin makinelerini Toksöz'ün çaldığı iddia edildi.

Şirketin başında eski CHP'li Lütfü Savaş vardı.

O makinelerde köylünün greyfurt, portakal, çilek gibi meyveleri kurutulup paketleniyordu.

Depremle birlikte Toksöz makinelere hokus pokus çekti.

Şirketin 60 ortağı, Lütfü Savaş'ın karakutusu ile ilgili yargıya başvurmaya hazırlanıyor.