ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Adam köylü kurnazı...

Vallahi adam hinoğluhin...

Adı "Kurnaz Zeydan..."

Ona uymayan yola yol demez!

15 Temmuz Köprüsü'ne otobüsleri bu yüzden sokmadı...

Zaman ve yakıt kaybını hiç umursamadı...

Milletin hem anasını hem parasını ağlattı.

Bu yazı onunla ilgili yeni bir ihbar yazısıdır...

Onu koruyanlar büyük vebal altındadır.

Bu yüzden milletin parasını hortumluyor ya!

Milli bütçe bunun gibiler yüzünden açık veriyor...

Kimi Paris'e gezi düzenliyor, kimi de ceset torbası alıyor...

Peki; bu adamlara kim "dur" diyecek?

Kurtarıcı kahraman ne zaman çıkacak?

Aylardır yapılan cinlikleri yazıyorum...

Belgeleriyle ortaya koyuyorum...

Maalesef hiç ses çıkmıyor...

Belki de arada ticari bir bağ var.

Herif şimdi de kuru fasulye üzerinden kasaya uzanacak!

***

Kuru fasulyecibir tabağa kaç gram et koyar?Hüsrev'e sordum, bir tabağa 20 gram et koyuyor.Fazlası kuru fasulyeyi bozar...Evde eşiniz de üç aşağı beş yukarı bu kadar koyar.Zeydan Efendi'nin yönettiği belediyede bir tabak fasulyeye 200 gram et konması şartı var!Gerçek fasulyeye değil şartnamede böyle.Zeydan Aka şehit cenazeleri, taziyeler ve ramazanda dağıtılacak yemek için yeni bir ihale açacak.İhaleyi istediği kişiye vermek için hinlik dolu bir şartname bu.Kurunun porsiyonuna 200 gram et şartı koymuş kurnaz.Yani ihaleyi alan her 5 tabağa bir kilo et koyacak!Bu şarttan amaç az firmanın ihaleye girmesini sağlamak.Ya da katılacak firmaların yüksek fiyat teklifi.Böyle olunca her halükârda ihale Zeydan Karalar'ın adamıa gitmiş olacak.Muhteşem Süleyman ihaleyi alınca tabii ki şartnamedeki şarta uymayacak!

***

Utanmaz Zeydan da günün sonunda, "En ucuz teklifi veren Muhteşem Süleyman işi aldı. Ben hesap adamıyım, benim yönettiğim kurumda yanlış olmaz!" diyerek milleti cambaza baktıracak!

Kimse yemez bunu Zeydan Aka!

Sadece yalanını değil 200 gram et numaranı yemezler!

İhalede nohut yemeğine de aynı şartı koymuş!

Bu şartname, kamu kaynaklarını yeme şartnamesidir!

Yani Adana'da et bahane, vurgun şahanedir!

Ne gözü doymaz bir başkanı var Adana'nın görün.

Yiyor yiyor doymuyor adam!

Eşi bir tabak kuru fasulyeye 200 gram et ne zaman koymuş?

Herifin her işi mutlaka talana ve vurguna çıkar.

Milletin parasını Muhteşem Süleyman gibi dostlarına hortumlatırken kuru fasulyeyi bahane etme...

Şehitleri ve taziye evlerini de ahlaksızlık uğruna istismar etme.

İnsanda biraz ar, biraz utanma olur!

Ama bunda zerresi yok inanın!

***



TOLGA DEPÇİ-2

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Türkay Dereli'nin kurduğu İskenderun Teknik Üniversitesi kısa zamanda vizyon sahibi bir üniversite oldu.

Kurucu rektör, Depçi'ye yıldız bir üniversite bıraktı.

Ya Tolga Depçi, o ne yaptı?

Üniversiteyi ilkokul seviyesinde enkaz yaptı.

Adamdaki Reis düşmanlığı ve CHP yardakçılığı hiç bitmedi.

Seçimde bile İzmir'e kaçtı, oy kullanmadı...

Cumhurbaşkanı'na konferans verdikleri için takdir alan öğretim elemanlarının sicillerini kararttı...

Üniversite MOSSAD ajanlarıyla doldu...

Dünya çapında bir sanatçı olan "Candaş Işık Yüce"yi Cumhurbaşkanı'na konser verdiği için cezalandırdı.

Hatta görevine son verdi.

Üniversitedeki bazı kız öğrencilerin taciz edilmesine göz yumdu.

Adamı bir saniye bile üniversitede tutmamak lazım.

Çünkü yeni rektörün altını oymaya başlar.

***



KAYYUM GELECEK Mİ?

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'ya kayyum mu gelecek? Haftaya çarşamba köşemde.