ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerine asgari ücreti yükseltin talimatı vermiş ve "30'un altında yokuz" dedi.

Ardından bindirilmiş kıtalara Tandoğan'da esti gürledi.

Ayaklanma için sendikalarla bile görüşmüş adam...

Aklınca milleti sokağa dökerek Reis'i tufaya getirecek.

"Gezi kalkışmasına" benzer bir eylem hayali içinde yani.

Bu millet senin tezgâhına gelir mi Özgür Bey?

Bunları bırak da belediyelerindeki yolsuzluklara bak!

Mesela, Adana'ya, Çukurova ve Mersin'e...

Çukurova ve Seyhan ilçe belediyelerinde türlü türlü entrikalar dönüyor bir kere de bak kardeşim...

İhaleler kimlere gitmiş sor, öğren...

İşçi maaşları neden tam olarak ödenmiyor bil?

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Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay tarihte görülmemiş bir rezalete imza attı duydunuz mu?

Dünün fukarası Zeydan Karalar nasıl Karun gibi zenginleşti?

Fukaranın fabrikaları ve okulu nasıl oldu?

Bu adam kaymağı buldu bırakır mı hiç?

Ama sen bu başkanlarla seçim kazanamazsın!

Çukurova Belediyesi'nde işçi maaşları 35 bin liraya çıkmıştı.

İşçilerin iddiasına göre Başkan Kozay, "Ben size zam mam yapmam, maaşınızı düşüreceğim veya sizi işten çıkaracağım..." demiş!

Özgür Bey kuru gürültüyü bırak bunlara bak!

Adamların nasıl sosyal demokrat gör...

Sosyal demokrat, işçinin ve emekçinin yanında olur.

Bunlar işçisini tehdit ediyor...

İşçilerin iddiasına göre şöyle demiş Kozay:

"Belediyede 1400 çalışan var... 900 kişi için ortaya bir fanus koyacağım ve fanusa isimler atacağım, çekilecek kurayla işten adam çıkaracağım. Gelin rızanızla toplu iş sözleşmenizi feshedelim.

Sendikada ısrar ederseniz mecburen çıkış vereceğim..." demiş.

CHP'li belediyeler neden işçiye maaşını tam ödemez?

Temizlik ihalesinde yolsuzluk var.

Önceki başkan temizliğe aylık 2 milyon 200 bin lira ödüyordu. Kozay ise 2 milyonluk ihaleyi aylık 17 milyona çıkardı.

Bu nasıl iştir arkadaş?

İki milyonluk ihale 17 milyona verilir mi?

Bu para kimlerin cebine gidiyor?

Özgür Bey önce belediyelerindeki yolsuzlukları önle.

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DAVA İÇİN RÜŞVET İSTENDİ

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Burhanettin Bulut'un işaret ettiği isimlere ihale veriyor, ikisi de Bitlis kökenli ya.

Bu konuya özel bir yazı yazacağım.

Ama şimdi daha önemli bir mevzu var...

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 10. Ağır Ceza'da "rüşvet vermek" suçundan yargılanıyor...

Mahkeme adama yurtdışı çıkış yasağı da koymuş.

Leş kargaları Ali'nin kapısında sıraya girmiş.

Yasağı kaldırmak için kimi 5, kimi de 10 milyon istiyor Demirçalı ise "İdam verseler bile kuruş vermem" diyor.

"Biz halledeceğiz" diyenler arasında avukatından bilirkişiler ve siyasetçilere kadar herkes var.

Hepsinin sözü "İlk mahkemede çözeceğiz" şeklinde.

Başsavcı Bilal Gümüş bu konularda hassastır, bunları yakar.

2021'deki bir iskân için 2018'de rüşvet verilir mi?

3 yıl sekiz ay önce hangi geri zekâlı rüşvet verir...

FETÖ'cü Halil Kadı'yı anımsadım.

O da davalardan bunalmıştı...

Şimdi Atatürk kitapları yazarak kendini gizleyen sözde gazeteci adama, "Ankara'dan abiler haber yolladı... Kabul edersen dava bugün bitecek, aksi takdirde yeni duruşma günün gelecek ayın 15'i" demişti.

Halil Kadı daha önce de bir savcı eşine işi bitirmesi için 835 bin dolar kaptırmıştı, bu yüzden gazeteciye para vermedi.

Duruşma sonrası Halil Bey'i aradım...

"Ne oldu" diye sorunca "Dediği oldu" dedi.

Aklıma FETÖ borsası geldi...