ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Atatürk'ün kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, ne zamandan beri "Mustafa Kemal'in askeri" oldu.

Ve bunlardan hangisi "Mustafa Kemal'in generali olsanız ne yazar it sürüleri" diyen Sırrı Sakık'ı mahkemeye verdi?

Verdiyse bizim haberimiz niye olmadı?

"Proje çocuk" denince herkes niye aynı kişiyi anlıyor?

Terör örgütleri ve bölücülerle aynı fotoğrafa girenlerin Atatürk'e ihanet ettiği ortada.

Bunların "Mustafa Kemal'in askeriyiz" sözü numara.

Çünkü Rum kankalarını denize döktüğü için Atatürk'ü sevmiyorlar.

Adana BBB CHP'li Zeydan Karalar da Belediye Meclisi'nin 14. toplantısında ağzını gere gere "Atütürk'ün askeriyiz" dedikten sonra "Atatürk'ün askeriyiz diyenleri ordudan atıyorsunuz. Atatürk'le sorununuz var" dedi dubaracı.

Yani o da sahte Atatürkçülerden.

Siyasi kalpazanlar ile düşman bayrağına selam duranların ağzından bu söz çıktıysa kesin bir puştluğu örtüyorlar.

Devletin temeline dinamit koyanlarla işbirliği yapanlar, yani PKK ile yol yürüyenler "Mustafa Kemal'in askeri" değil düşmanıdır. Cumhurbaşkanı olabilmek için Avrupa'da Türkiye'yi karalayanlar, Türk'ün kuvvetinden başka bir irade tanımayan Atatürk'ün askeri olabilir mi hiç?

Proje çocuktan da Mustafa Kemal'in askeri olmaz.

***

Yazıya bir Kızılderili atasözüyle devam edelim.

Benzerlerini Reis, Erzurum'da gençlere söyledi.

"Yalan

Tohumdur.

Bire kırk verir.

Verdiği kırkın her biri

Bir tohumdur ki

O da bire kırk verir.

Bilgi de tohumdur.

Bire yüz verir.

Verdiği yüzün her biri

Bir tohumdur ki;

Sana bilgelik, torunlarına da ilham verir.

Zekâ

Sudur,

Tohumları yeşertir,

Yalanı da bilgiyi de....

Yetenek

Topraktır.

Ne ekersen onu biçersin.

Ekmezsen üzerinde ayrık otları biter.

Emek

Güneştir.

Tohuma da suya da toprağa da

hayat verir.

Kader

Çadırındaki kilim gibidir.

İpliğini ulu manitu verir

Sen dokursun.

Deseni sendendir,

Renkleri yüce ruhtan."

***



DEM'li CHP'de yalan tohumu o kadar çok ki!

CHP'nin hocası Sedef Kabaş'tır...

Kabaş, partinin yalan stratejisini açıklarken, "Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın.

Ama çok büyük bir yalan olsun. Sonra bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi yediğini otur seyret" demişti.

Yani Kabaş, CHP'nin Goebbels'idir.

İstanbul'a arkasını dönen Ekrem İmamoğlu da yalanı Anzer balı gibi yiyor ve bir ayağının üstünde kırk yalan söylüyor.

Hani dar gelirlinin barınma meselesini çözecekti?

Hani şu, hani bu gibi o kadar çok sözü var ki...

Ekrem söz verir ama yapmaz!

Trabzon'dan yazan bir hemşerim bu ailenin önce muhafazakâr, sonra dalaksızlığa geçiş yaptığını söyledi...

***

Ekrem Efendi, şehrinin dertlerini çözmeyi bırakmış uyduruk diplomasıyla cumhurbaşkanı olmak için uğraşıyor.

Ninemin dediği yine çıktı:

"Yer gök yeminlidir oğul, sen sen ol yalan deme." 25 yıl sonra da olsa Ekrem'in diploma yalanı ortaya çıktı.

Sevgili Mahmut Övür zaman aşımından yetkililer yırttı dedi.

Diploması ise Danıştay'da...

Ekrem'in yüreği fut fut atıyor şimdi...

Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçişi sorunlu çünkü.

Yatay geçişinde sorun olduğu için diploma iptali bile söz konusu...