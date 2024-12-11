ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Reis, "Men dakka dukka" demişti.

Yani Esad ektiğini biçti.

Suriye'de 53 yıllık Baas rejimi sona erdi!

Şam düştü, içimizdeki Esad yanlıları çıldırdı.

Kafayı yiyenler bütün tuşlara birden basıyor.

Suriyeliler gidiyor, Ümit Özdağ oy kaybediyor.. Esad'ın yeri belli oldu ama Reyhanlı katliamının başaktörü Mihraç Ural'ın nerede olduğu belli değil. Yoksa o da mı Putin'e sığındı. "Esad ile görüşün" diyen Özgür Özel iyi çuvalladı.

"Suriyeli mülteciler" üzerinden yapılan pis siyaset bitti.

Türkiye büyük bir devlettir, Erdoğan da büyük bir devlete adamı...

Siz asıl bundan sonra olacaklara bakın...

Mesela Kerkük ve Halep'e...

Konuşacak ve yazacak daha çok şey var!

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CHP'Lİ ALİ DEMİRÇALI

Şimdi gelelim Cin Ali namlı CHP'li başkana, diğer adıyla müteahhit Ali ya da tüccar Ali'ye...

Adam malını satana kadar kırk takla atan, sonra da müşterisini tanımazlıktan gelen tüccarlara benziyor.

Herif müteahhit, yüksek katlı bina diken, ruhsat almak için de rüşvet veren biri. Ağır cezada bunun için yargılanıyor ya!

Cin Ali, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını çöpe attıracak kadar ahlaksız biri.

Adam daha önce CHP üst yönetiminin, Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarını indirmesini istediğini ama indirmeyeceğini söylemişti.

Maalesef omurgası dik durmaya yetmedi.

"O bu ülkenin Cumhurbaşkanı, indirmem" diyemedi.

Reis'in fotoğraflarını makamdan indirip girişe astı.

Birkaç gün sonra da o fotoğraflar çöp poşetinde bulundu.

Herifin ülkenin Cumhurbaşkanı'na saygısı bu kadarmış!.

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Ali Demirçalı'nın, eski AK Parti mebusu Abdullah Torun 'u parayla YRP'den aday yaptırarak işe başladığı iddia edildi.Seçilir seçilmez ortağını İMAR AŞ'nin başına getirdi.Yeğeni Hasan'andan arsa toplatıyor.isimli manevi oğluyla belediyeyi çiftliğe çevirdiği iddia edilen Ali Efendi, yalanı da peynir ekmek gibi yemeye başladı. Ona sorsanİMAR AŞ'nin 300 milyonluk SGK borcu başkasının sanki.Ali başkan astığı afişlerle ve servise koyduğu haber bültenleriyle palavra atmayı sürdürüyor.Köprülü Mahallesi'nde 50 yıldır çözüm bekleyen imar sorununu kendi çözmüş gibi millete yutturmaya kalktı.Bakanlığın yaptığı işi gözümüzün içine baka baka sahiplendi.Halbuki işi eski AK Parti Belediye Başkan Fatih Kocaispir bitirdi.Utanmadan meseleyinasıl dedi?Müteahhitlerenasıl diyebildi?Orası Çevre Bakanlığı'nınYani oradaki her türlü tasarrufbakanlığa ait...

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Emekçiye karışmayacaklarına dair namus sözü de vermişlerdi.

Ama binlerce işçinin işine son verdiler.

Yerlerine DEMPKK'lıları aldılar.

Çıkardıkları işçilerin tazminatlarını ödemediler...

Bir de "Hiçbir işçimize borcumuz yok" diyor radyoda...

İşçilerin maaşlarını 10'ar bin lira eksik yatırdığını unuttu galiba.

Memurlara sosyal denge tazminatlarını vermedi.

Ali Efendi, özel avukatının eşini yanına aldı.

Zeydan Karalar'a da yağ yakmaya devam etsin...

Cin Ali, Mobilyacılar Sitesi arkasındaki yeşil alanları numaratajla yapılaşmaya açtı. Aleni suç işledi. Çünkü yeşil alanlara yapılan binaları yıkacağı yerde numarataj vererek onları legalleştirdi. Yüreğir halkından yağmur misali ihbar yağıyor...

Gazeteci, hırsızlığı ve hukuksuzluğu ortaya çıkarmak için uğraşır. Nefesimiz hep Cin Ali'nin ensesinde olacak.