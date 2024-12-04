ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Tatlı yemenin sonu acıdır!

Hainle işbirliği yapanlara, kamu parasını çalanlara, teröristle iş tutanlara devlet acımaz, bunların sonları kayyumdur!

Özgür Özel'e sorsan partinin oyu artmış.

Ne yapmışlar da artmış acaba?

Hizmetler mi, konserler mi yoksa DEMPKK işbirliği mi artırmış oyunuzu, hangisi?

CHP "kent uzlaşısı" numarasıyla ele geçirdiği belediyeleri açık açık hortumluyor.

Erdoğan, "Hiç kimsenin millete hizmet için tahsis edilen kaynakları kendi hırsı, sinsi emeli, şahsi reklamı için yağmalama, har vurup harman savurma, karanlık mahfillerde dağıtma hakkı yoktur" sözlerine dikkat!

Şu sözler de fırtınanın habercisidir:

"Ortaya dökülenler buzdağının sadece görünen kısmı.

Kirli ve sinsi pazarlıklar suyun altında saklıdır!"

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını makamın gücüyle yağmalayan, yandaşlar ve aile boyu zenginleşenden hesap sorulacak!

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Yıllardır gazetemizin manşetlerinde CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan vurgunu, soygunu, rüşveti vekılıflı yolsuzlukları hem ben hem gazeteci Rifat Söylemez yazıp duruyoruz.Zeydan Karalar, belediyeyi rantın ve talanın merkezi yaptı.Başkan Erdoğan yanlışa bulaşan, millete zarar veren kim olursa olsun gözünün yaşına bakmayacaktır.Yiyici bürokratlar da Devlet Denetleme Kurulu'na hesap verecek.Yani Karalar için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!Türkiye konserlere ödenen milyonları konuşuyor.Özgür Efendi isediyor.Savcılar ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin konsercilerle ilgili soruşturma başlatmasını bile hafife alıyor.Zeydan Karalar'ın Adana'da, Vahap Seçer'in de Mersin'de çevirdiği dolaplar bir bir aydınlanacak.Reis'in son açıklamaları devleti harekete geçirmiştir.

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Zeydan Efendi 5 yılda "kiralamaya" 5 milyar ödedi.

"Gücümüze güç kattık" şovlarıyla bilinen Bay Başkan, kiralamaya ödediği 5 milyarı hep gizliyor.

Çünkü firmalar da yöntem de aynı.

Eşini dostunu belediye kasasından zengin etti.

İş yükünü hafifletmek için greyder, dozer ve kepçe kiralanabilir.

Cenaze aracı kiralanır mı arkadaş?

Servis aracı, arozöz kiralar mı belediye?

Makam araçları için milyonları heba etti.

Sokak hayvanlarını toplattığı araçlar bile kiralık be!..

Üstelik hepsini yandaş firmalardan kiraladı.

Yeri gelmişken Adana Belediyesi'ne 5 milyarlık fatura kesen firmaların isimlerini yayınlayayım da maliye onlara bir baksın.

İşte Karalar'ın iş ortakları:

Karaoğlu Petrol Otomotiv, Gök-Er Taşımacılık, Göksen Müteahhitlik, Burakgaz İnşaat, Beryaş, İshakoğulları, Gold Çevre Atık, Adana BRK Turizm, Aras Atık, Regulus Peyzaj, Altın Plak Araç Kiralama, Yağızlar şirketi, YST Otomotiv, Sadiler Gıda, ÖZ MEL Tarım, Hanzade Personel, FAYAT Grup, Beydağ Temizlik ve İlaçlama, Pamuk Müteahhitlik, Metka Peyzaj, Pamuk Taksi, Marmara Atık, Tepe Taşımacılık, ANKA Katı Atık, Bilginay şirketi ve YSF Peyzaj şirketi.

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ALİ DEMİRÇALI

CHP'li Cin Ali'ye "Yeşil alanlar ve belediye arsalarını niye sattın?" diye soruyoruz, adam sanki dilini yuttu cevap vermiyor.

"Sattın mı satmadın mı?" diyoruz, yine susuyor.

Onu buradan devlete ihbar ediyorum.

Kamu arazisini satmak neymiş görsün bakalım.

Bu iş rüşvetle inşaatına ruhsat almaya benzemez Ali Demirçalı! Doymadın gitti be!