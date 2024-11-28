ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

FETÖ, CHP'yi şeytanlaştırdı.

Baykal sonrası parti böyle işgal edildi...

CHP'deki ulusalcılar birer birer gönderildi.

Yerlerine FETÖ ile iltisaklı olanlar alındı.

Böyle çok örnek var...

Belediye başkanı yapılanların çoğu tüccar...

Misal Adana;

Yüreğir'de Ali Demirçalı, Seyhan'da Oya Tekin, Ceyhan'da Kadir Aydar ve Çukurova'da Emrah Kozay...

Adamlar hizmet için değil küp doldurmak için getirildi.

CHP'li meclis üyelerindeki zihniyet de aynı.

Hemen hepsi imar işleriyle köşe dönmenin peşinde.

Bunların olduğu yerde inanın şeytana gerek yok!

Şeytan bile bunların şerrinden Allah'a sığınıyor.

Neyse...

Konumuz Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı...

Herif sorduğum sorulara hâlâ cevap vermedi.

Cin Ali dilini mi yuttun, alooo?

Cevap hakkına saygı göstereceğimi söyledim.

Lütfen kıvırmadan doğru cevaplar ver...

Cinlik yapma Ali Demirçalı!

Burası er meydanıdır, dürüst olan kaçmaz!

Seni eski tanırım, ne kadar kurnaz olduğunu iyi bilirim...

Peşini bırakmayacağımı da sen bilirsin.

***

Soruları tekrar edeyim, sen ister cevap ver, istersen verme!Millet nasılsa hesabını sorar, yargı zaten soracak da.Birinci iddia şuydu:Zor sorular değilbunlar Cin Ali...Cevap alana kadar bu soruları soracağız!Millet soruların cevaplarını merak ediyor.Kuyruğu kıvırıp oturamazsın...Savcılar ile bakanlık müfettişleri de seni bekliyor.Burası muz cumhuriyeti değil.Kafana eseni yapamazsın...Yapmak istesen bile yaptırmazlar...En azından biz izin vermeyiz.

***

Tarım alanlarını da imara açtığın iddia ediliyor...

Sustuğuna göre Kozan Çarşısı'nda yeğenin Hasan'la arsa toplattığın iddiaları doğru demek ki!

Bu yaptığın etik değil Ali Efendi.

Rüşvetten 12 yıla kadar hapsin isteniyor.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik "imarda usulsüzlük", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik"le suçlanıyorsun.

Yürütülen davada yaptığın inşaatlara ait iskân ve ruhsat işlemleri için rüşvet verdiğin iddia ediliyor.

Doymadın gitti be Cin Ali...

Şimdi kendini kurtarmak için parti aradığını bile iddia ettiler.

Daha vahim iddialar da var, ama onları başka bir güne bıraktım.

Bu yazılar savcı ve müfettişlere ihbar niteliğindedir.

Ama DEM'lilerin iddiası daha dikkat çekici.

DEMPKK'lı ne diyordu?

"Destek verdik, elbette adamlarımızı işe alacak?

AK Partilileri işten çıkarıp DEMPKK'lıları almak ne kadar doğru Ali Bey?

Bu iş kayyuma kadar gider bilesin!

***



KİM BU ADAM?

Dün FETÖ'cülerin kankasıydı.

Belediyeyi FETÖ'nün emrine veren Azim Öztürk'ün başkanlığı döneminde Seyhan Belediyesi'nde dilediği gibi at koşturdu.

15 Temmuz sonrası ise Atatürk kitapları yazmaya başladı.

Ekonomistliğinin yanına Atatürk yazarı unvanını da ekledi.

Üniversitede ders bile veriyor...

Paneller, geceler düzenliyor.

Bu adamın FETÖ ile bağı kesildi mi?

Yargılanmakta olan FETÖ'cü bir iş insanına "Senin davan şu tarihte, şu şekilde sonuçlanacak, ama şu kadar dolar verirsen..." dediği doğru mu?

Rektör Emrah Bey, bu kriptoya yol verecek mi?