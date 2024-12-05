ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu başkanlarla mı oylarını artırmış...

Bence Özel, pazar muhabbetini bıraksın da kendi belediye başkanlarını gizlice teftiş etsin, tebdili kıyafet yaparak halka sorsun...

Ezbere konuşmasın yani...

Yazdıklarım bire bir yaşanan şeyler...

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, halka hizmeti bırakmış kendini hâlâ "Müteahhit Ali" sanıyor...

Belediyeye aldığı yeğeni Hasan aracılığıyla Kozan Çarşısı'ndan tek tek arsa topluyor...

Başkanlığın rantını böyle yiyor...

Arsa satın aldığı vatandaşlara ne yalanlar söyletiyor Allah bilir...

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Halk TV 'nin acar programcısıAdana Belediye Başkanıı programında yağlayıp balladı.Adama Beşiktaş 'ı sordu ama ligden düşmekte olan Adana'nın en önemli markası Adana Demirspor 'u sormadı...Oysa Adana Demirspor'un düşme sebeplerinden biri de Zeydan Karalar 'dı...Mali sıkıntı çeken kulüp yöneticilerinden birine,dediği iddia edildi...İsmail bu tip soruları ve belediyeye yapılan operasyonları sormaz, soramaz.İşine gelmez çünkü...Biliyorum bunları yazdığım için İsmail Küçükkaya yine bana kızacak ama bu böyle...Gazeteciler kalemini satmasa Türkiye daha güzel olurdu...Ama maalesef CHP'deki yolsuzlukların sebeplerinden biri de İsmail Küçükkaya gibi gazetecilerdir...

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Mersin 'in Tarsus İlçesi Belediye Başkanı CHP'likonserlere milyonlar bulup harcıyor...Sıra personele maaşa gelincediyor...Tarsus'taki hayvan barınağını birtakım insanlara teslim etmiş...Barınağı ziyaret edenlerden dehşet şeyler duydum...Orada çalışan kimi görevlilerin hayvanlara özellikle eziyet ettiği iddia ediliyor...Torbacılık yapan birinin barınakta çalıştığı ve hayvanlara şiddet uyguladığı iddia edildi...Herifi Müdür Serdal isimli şahsın koruduğu iddiası var...Yazıktır günahtır be...Ziyaretçiler tarafından çekilen ve hayvanseverlere yollanan videolarda zavallı kedilerin kendi kaslarını yedikleri görülüyor.Acaba orada görevli veteriner Şeyma Nur Öksüz ne yapıyordu, kalbinin sağda olduğunu sandığı köpeklere çamaşır suyu sıkmakla mı meşguldü?Tarsus Belediye Başkanı CHP'li Ali Boltaç , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirdiği İrem Derici konserine akıttığı milyonların birazını barınağa neden veremedi.

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