ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li belediyeler, DEMPKK'lıları baş tacı etmeye devam ediyor.

Sürekli "kayyum" atamalarını eleştiriyorlar.

DEM'li belediyeler de terörist istihdamına hız verdi.

DEM'li başkanlar sinsi sinsi örgüt üyelerini işe alıyor.

Devlet gereğini elbette yapınca ucu CHP'ye dokunuyor.

Geçen gün Van Postası Gazetesi çarpıcı bir habere imza attı.

Türk bayrağının Halep Kalesi'ne dikilmesinden rahatsızlık duyanlar bu yazıdan da rahatsız olacak.

Zeydan Karalar bu yazıyı iyi oku!

Vahap Seçer sen de...

Oya Tekin ile bankamatikçi başkan Emrah Kozay da...

Mersin'in DEM'li başkanları sizleri asla ihmal etmem.

"PKK sizin yüzünüze tükürür" diyen Abdullah Zeydan, terörist yakınlarının işe alınmasında öncü oldu.

Adamın sicili zaten ortada.

Van Postası, "Van'da DEM'li Başkanlar Belediyeleri Sarı ve Turuncu Kategorideki Terörist Yakınları ile Doldurdu" şeklindeki manşeti boşa atmadı.

Belediyelere alınan terörist yakınlarını tek tek ifşa etti.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" yalanıyla PKK ele geçirdiği belediyeleri teröristlere yuva yaptı.

***

Terörist yakınlarını işe alan belediye başkanlarının isimleri şöyle:Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, İpekyolu Belediye Başkanı Cevdet Altındağ, Edremit Belediye Başkanı Rabia Başak Koç, Tuşba Belediye Başkanı Hanım Akkoş, Muradiye Belediye Başkanı Hediye Sayıner ve Erciş Belediye Başkanı Baran Bilici, belediyelerini PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet gösteren terörist yakınlarıyla doldurdu.DEM'li başkanlar, maaş ödeyememe ve kontenjan aşımı yalanıyla binlerce işçinin işine son vermişti.

***

Hangi teröristin yakını hangi belediyeye yerleştirildi?İşte o isim isim o terörist yakınları:Van Belediyesi'ne alınanın kardeşi turuncu kategoridearananPKK/KCK terör örgütünde...ın babası veın eşi, Almanya PKK/KCK'da.un kardeşiPKK/KCK terör örgütü içerisindefaaliyette iken Hakkâri'de etkisizhale getirildi.ın bir kardeşiIrak'ta PKK/KCK terör örgütüne düzenlenen operasyonda etkisiz hâle getirildi. Diğer kardeşi Mesut Kurtpınar ise halen PKK/KCK terör örgüt üyesi.

***

İpekyolu Belediyesi'nde işe alınanin kardeşisarı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü üyesi.kardeşida PKK/KCK terör örgütü üyesi.ın kızı, Kazan Vadisi'nde düzenlenen operasyonda güvenlik kuvvetleri tarafından 7 PKK/KCK'lı teröristle birlikte etkisiz hâle getirildi.un üvey ağabeyi, PKK/KCK terör örgütü üyeliğindencezaevinde.'nun kardeşlerive, güvenlik güçlerininPKK/KCK terör örgütüne düzenlediğioperasyonlarda etkisiz hâle getirildi.

***

, İpekyolu Belediyesi Eski Yazı İşleri Müdürü olan ve terör örgütü PKK/KCK irtibat ve iltisak gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen'a örtülü danışmanlık yapan'ın yeğeni.Öldürülen teröristise'ın oğlu.ın kardeşi teröristİpekyolu AŞ'de işçi olarak çalışan Murat Arman, hukuka aykırı bir şekilde Özel Kalem Müdürü olarak atandı.Edremit Belediyesi'ne alınan'ın kardeşida örgüt üyesi.