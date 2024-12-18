ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP iktidar olsa Esad'in Sednaya Hapishanesi'nde yaptığı zulmün bin katını Türk milletine yaşatır.

Çünkü bunlarda vicdan da Allah korkusu da yok! SGK borcunu ödemeyen CHP'li Zeydan Karalar'a haciz geldi. Bunun üzerine başkan, Tanzanya manzanya lafı ederek milleti cambaza baktırmaya kalktı.

Vatandaş zarar görürmüş!

Millet zararı belediye kasası hortumlanırken görüyor...

Zeydan Efendi kimin başkanı belli.

Unuttuysa hatırlatalım Zeydan Efendi'ye...

Sen Altın Koza işini peşkeş çektiğin artistlerin, birlikte iş tuttuğun ve birlikte zenginleştiğiniz Karaoğlu Petrol'ün, Göksen Müteahhitlik'in, Burakgaz İnşaat'ın, Regulus Peyzaj, YST Otomotiv, ÖZ MEL Tarım, Beydağı ve YSF Peyzaj'ın başkanısın Bay Zeydan...

Erdoğan'a "diktatör" iftirası atanlar asıl diktatördür!

Eğer duyduklarım doğruysa milleti toptan götürecekler.

CHP'li Zeydan Karalar, müdavimi olduğu "Lagos Balık Restaurant"ta Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve Mimar Sedat Gül ile birlikte bir yemek yemiş.

Demirçalı "Yemekte meclis üyeleri de vardı" dedi.

Yeme içmelerinde bir sorun yok..

Sorun Zeydan'ın ifadelerinde...

Doğrulatınca ne dediğini yazacağım.

ASKİ'deki personel yemeğiyle ilgili şikâyet çok...

Ama bugün konumuz başka.

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Dünya Bankası kredisiyle İller Bankası'nın yaptırdığı Yedigöze Su Projesi'ni Zeydan'ın adamı MİTAŞ firması yapıyor.Soyguna imza atmayan Zeydan Efendi bir bir harcıyor.ASKİ'nin Kanal Yatırım ve İçme Suyu gibi iki önemli dairesi var. Karalar, İçme Suyu Daire Başkanlığı'na DSİ Adana Bölge'den mühendis Cem Eren'i getirdi...Ama Eren ne rüşvet yer ne de yedirir!Erendiyerek arıtmayakarşı çıktı... Karalar anındaEren'i görevden aldı.Onun görevini Zeydan'ın emir eri olan Kanalizasyon Daire Başkanı Bilgi Tolu'ya verdi, o da suyu olmayan arıtma için imza verdi. Su olmadan hibe kredi belediyeye borç yazılacak.Zeydan'ın adamı MİTAŞ firması da malı götürecek...Bundan Karalar'ın kârı ne olacak bilmiyorum.

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Başkan Karalar'ın 151 milyonluk kanal ihalesini verdiği Hacı Ölker'e ait Ömeroğulları hafriyat firması da cambaz çıktı.

Patron Ölker, müdür Halit Ete'den rahatsız.

Çünkü Ete, hırsızlık yapılmasına izin vermedi.

Müteahhitlerin kazılan toprağı döküm yerine götürmesi şart.

Yerine de "kırma taş" doldurmak zorunda, aksi olursa asfalt çöker. Ve ASKİ kamyon başı 20 bin lira ödüyor. Uyanık müteahhitler çıkan toprağı taşımadan para alıyor.

Halit Ete bu duruma engel olunca Karalar onu da görevden aldı. ASKİ'deki bu yolsuzluğu müfettiş ve savcı incelemesi şart yani.

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ALİ BOLTAC

CHP'nin yönettiği her yerde kıyım var...

Onlardan biri de Tarsus'taki hayvan barınağıdır.

400'e yakın hayvanın bulunduğu barınakta ölüm kol geziyor.

Hayvanlar aç ve perişan...

Ölümler ve açlık Başkan Ali Boltac'ın umurunda değil.

Köpekler için "hav bella" diye şarkı yazarak Che'ye atıfta bulunanların meğer yüreklerinde zerre sevgi kırıntısı yokmuş.

Barınak müdürü ile veteriner hanımın ziyaretçilere hakaret iddiaları ise gırla gidiyor.

CHP'li başkan seyre devam ediyor.

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NAZAN SAVAŞ

Nazan Savaş'ın, eşi Lütfü Efendi'nin CHP'den ihracıyla ilgili ne diyeceğini bekledim.

Eşiyle ilgili gerçeği yazınca kızıl kıyamet koparan kadın suspus.

Nazan Hanım'ın, eşinin adaylığının gecikmesi üzerine Müge Anlı'ya çıkıp "dolandırıldık" demekle CHP'yi tehdit ettiği iddia edilmişti. Acaba şimdi niye sustu?