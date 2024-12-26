ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Cin Ali, Şehir Hastanesi hakkında Fondaş ANKA'ya esip gürleyen açıklamalarda bulunmuş.

"Vergi borcu namus borcuymuş!" bile demiş.. Doğru söze ne denir Ali, ama buna önce sen uy bakalım!

Kamu hizmeti veren hastaneden vergi mi alınırmış? Öyleyse polis karakollarından ve tüm kamu hizmeti veren binalardan da vergi al...

Başımıza "Deli Dumrul" kesilme Ali...

Kamu kurumlarından vergi alınmaz!

Sen önce akıldaneni değiştir.

Namus borcu gibi ağır sözler de etme.

Pozantı Belediyesi'ne emlak borcunu öde önce.

Kâr amacı gütmeyen insan sağlığı için çalışan hastaneden ne istersin kardeşim?

Dolmuşa binme Cin Ali!

"Cin Alilik" yapıp milleti çarpmayı bırak! Yapacağın bir ihaleyle ilgili acayip şeyler duydum.

Yeğen Hasan yine sahnedeymiş...

Onunla alakalı neden çok laf ediliyor?

Kozan Çarşısı ile ilgili olanları yazdım.

Ama iddiaların tümünü yalanladın.

Hatta "İspat etsinler görevi bırakırım" dedin.

Ben de mesleğimin gereği olarak sözlerine yer verdim.

Umarım dediklerin doğrudur...

***



TARSUS'UN CİN ALİ'Sİ

Tarsus barınağı rezil durumda...

Yenişehir'inki ise örnek bir yer...

Tarsus barınağındaki dilsiz yaratıklar işkence altında.

Orada hastalık ve açlık kol geziyor...

Hayvanlar adeta ölüme terk edilmiş gibi.

Hayvansever görevlilere mobbing uygulayan bir müdür.

Diktatör Esad'ın Sednaya Hapishanesi'ndeki işkenceleri aratmıyor barınakta olan biten.

Tarsus barınağında hayvanlara iyi bakılmıyor.

CHP'nin Tarsus'taki Cin Ali'si "Boltaç" hayvanların eziyetine göz yumduğu iddia edilen Veteriner İşleri Müdürü Serdal Demiral ile Şeyma Nur Öksüz'e sahip çıkıyor. Demiral vukuatlı biri, sırası gelince onu yazacağım.

Barınak üzerinden naylon faturalarla vurgun yapan belediye yetkilileriyle ilgili Ali Boltaç'ın ses çıkaracağı yok!

Tarsus'un Cin Ali'si utanmadan "Gelin kendiniz kulübe yapın" nasıl diyebildi?

Barınak ziyaretçilere yapılan hakaretlere de sessiz Ali Efendi.

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EMRAH KOZAY

Çukurova Belediyesi'nde makamda kan akıtılması hafife alınacak adli bir olay değil başkan...

Belediyede neler oluyor Emrah aka?

Silahla belediyeye girenlere nasıl izin verirsin?

İşin arkasında neler var?

Burhanettin Bulut Efendi, Milletin Sarayı'nı diline dolayacağına adamlarına mukayyet olsun..

Kumanda elinde çünkü; "yat yat kalk kalk" misali...

Zeydan Karalar da hasımlığından afişlerini toplattı.

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OYA TEKİN

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in kocasıyla ilgili yağmur gibi bilgi yağıyor.

Onun için "Dedektör Oya" diyenlerin bugün kocasıyla ilgili iddiaları var. İddiaların binde biri doğruysa yandık... Burhanettin Bulut bunları sakın unutma!

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ABDULLAH ÖZYİĞİT

Mersin'in Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise 15 bin metrekarelik bir alanda "Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" kurdu.

Dilsiz hayvanlar için muhteşem bir yer yaptı.

Hayvanseverlere "Kulübeleri siz yapın" demedi.

Özyiğit Bakımevi'nde veteriner hizmetleri, tedavi ve bakım üniteleri, kısırlaştırma operasyonları, aşı uygulamaları ve acil durum müdahaleleri için donanımlı alanlar yaptı...

Hayvanların huzurlu bir ortamda yaşamalarına olanak tanıyacak geniş oyun ve gezinti alanlarını bile eksik etmedi.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırıldığı, bakımlarının yapıldığı ve eğitildiği bakımevinde hayvanların sahiplendirilmesine de olanak sağlıyor.

"CHP'li başkanlar Özyiğit'ten ders alsın" diyeceğim ama görüyorum ki onlar belediyelerini soymakla meşgul.